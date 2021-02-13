Vakıfbank 1 Yıl Geri Ödemesiz 72 Ay Vadeli Nakit Kredi Kampanyası

Zira tercihlere göre bireysel ve ticari krediler;

Uzayan vadelerde,

Düşük faiz oranlarından,

Kısa süre içerisinde temin garantisinden çekilebilmektedir.

Banka özellikle temel ihtiyaç kredileri kapsamında hemen tüm sistemlerini güncellemiştir. Üstelik sağlanan olanaklar 2020 ile kısıtlı da bırakılmamıştır. Bilindiği üzere ekonomik istikrar paket uygulamaları devam etmektedir. Bu nedene bağlı olarak bankada 2021 senesi içerisinde geçerli olan yeni paket sunumları da gerçekleştirilmektedir.

Vakıfbank Yeni Kredi Kampanyasını Duyurdu

Merak edilen Vakıfbank kredi kampanyaları;

Bireysel krediler için farklı,

Ticari krediler için farklı başlıklar altında toplanmaktadır.

Bankada, ticari kredi temin etmek isteyenler için geçtiğimiz günlerde oldukça avantajlı bir kredi duyurusu gerçekleştirilmiştir. Banka, kredi konusunda ilklere imza atmaya devam etmektedir. Zira bu kredi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Politika Faizi endeks oranlarına göre hazırlanmıştır. Bu da otomatik olarak krediyi diğer kredi paketlerine göre avantajlı konuma getirmektedir.

Ticari alanda kullanımı mümkün olan kredi için keskin sınırlar da belirlenmiştir. Kredi kullanması mümkün olanlar;

İmalat sektöründe yer alanlar,

Sektörden bağımsız şekilde ihracat yapanlar,

Sağlık stratejileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar şeklindedir.

Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler üzerinden daha detaylı açıklamalara erişim sağlanması mümkündür.

Yeni Kredi Kampanyasının Özellikleri

1 yıl geri ödemesiz olması,

Vade sayısının 72 aya kadar uzatılabilmesi,

Faiz oranının %17,75 olması,

40 milyar TL bütçe ayrılması yer almaktadır.

olarak da tanımlanan kredinin genel özellikleri de şekillenmeye başlamıştır. Detaylar, kredinin piyasada yer alan nakit eksikliğini gidereceğini göstermektedir. Bununla birlikte salgın kapsamında olumsuz olarak etkilenen firmaların rahat etmesi de beklenmektedir. Kredi genel özellikleri arasında;

Kredide verilen faiz oranı başlangıç rakamlarıdır. Bilindiği üzere Merkez Bankası para politikalarında ekonomik durumlara göre değişime gidebilmektedir. Olası değişimlerin gerçekleşmesi halinde kredide yer alan temel özelliklerin de değişim göstereceği bilinmektedir.

Üreticiler Desteklenecek!

Ticaretle uğraşanlar olsun esnaflar olsun salgın etkilerini ekonomik olarak hissetmektedir. Bu kesimin yaşadıkları nakit gereksinimleri Vakıfbank bireysel ihtiyaç kredisi gibi kampanyalar üzerinden giderilememektedir. Zira vatandaşların ticari kredilere ihtiyaçları bulunmaktadır. Çünkü ticari olan kredilerde gerek imkân gerekse ödeme şekli bakımından alternatif avantajlar bulunmaktadır.

Vakıfbank tarafından tanımlanan kredide;

Lojistikle uğraşan firmalar,

E-ticaret firmaları,

Sağlık alanında öncelikli olan firmalar,

İhracat yapan firmalar desteklenecektir.

Kredi çeken firmalara 1 sene geri ödeme talebinde bulunulmayacaktır. Bu gibi avantajlar kapsamında firmaların işlerlik dereceleri artırılmış olmaktadır. Birbirine bağlı olarak ilerleyen sistemler sayesinde iç piyasadaki ekonomik sıkıntıların ortadan kalkacağı beklenmektedir. Oldukça avantajlı olan krediye başvuru yapacak olan firma sayısının kısa sürede artması da beklentiler arasındadır.

Vakıfbank Kredi Başvuru Ekranı

Kredi temin edebilmenin ilk adımı Vakıfbank kredi başvuru iletimidir. Kredi teminleri aslında ön başvuru ve temin olmak üzere iki temel adımdan oluşmaktadır. Vatandaşlar ön başvuru işlemlerini gerekli belgeleri ile birlikte;

İnternet bankacılığından,

Mobil bankacılık üzerinden,

Doğrudan şubelere giderek gerçekleştirebilmektedir.

Bireysel kredilerde hiç banka şubesine gitmeden kredi temin edebilmek gibi bir imkân bulunmaktadır. Ancak ticari krediler bireysel olanlara göre daha karışıktır. Bu nedene bağlı olarak kredi teminlerinde gelir belgesinden ek firma bilgilerine kadar istemlerde bulunulabilmektedir. Sayılan nedenler kredi başvurularının şubelerden yapılma oranını artırmaktadır. Siz de şubelere giderek işlemlerinizi kısa sürede zahmetsizce tamamlayabilirsiniz.