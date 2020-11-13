Vakıf, Ziraat, Halkbank’tan Müthiş Kredi Müjdesi

Bunun yanında vatandaşlarımız bir de kredi imkânlarından yararlanmak için hangi şartları taşımamız gerekiyor? Uygulanacak olan kredi faiz oranları yüzde kaç olacak? Gibi daha pek çok soru vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Merak eden ve araştıran vatandaşlarımız için detayları haber kaynağımızda paylaştık.

Korona virüs vatandaşlarımızı oldukça olumsuz yönde etkiledi. Vatandaşlarımız korona virüsle birlikte gelen ekonomik sıkıntılardan dolayı oldukça sıkıntıya girdiler. Aşta kendileri ile ilgili çözümler bulan vatandaşlarımız bu korona virüs süreci beklenmedik bir şekilde de artmaya başlamasıyla birlikte süreç uzamış ve vatandaşlarımız çareyi de bankalara müracaat etmekte bulmuştur. Vatandaşlarımız tarafından banka kredi kampanyaları ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız bu fırsatları kaçırmadan bu imkânlardan yararlanmak istiyorlar. Kamu bankaları bu konuda açıklamayı yaptı. Kamu bankaları tarafından vatandaşlarımıza kredi fırsatları sunulacak!

KAMU BANKALARI KREDİ VERİYOR!

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık veren bankalar korona virüs sürecinde de vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak kredi kampanyaları oldukça merak ediliyor. Vatandaşlarımız için kamu bankaları açıklamayı yaptı. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlarımız kendilerine korona virüs sebebiyle yapılan kredi imkânlarından oldukça faydalandılar. Ama pek çok vatandaşlarımız da b kredi ihtiyacından yararlanamadılar. Bunun için de vatandaşlarımız bu imkânlardan yararlanmak için sırada bekliyorlar. Vatandaşlarımız kredi imkânları ile ilgili araştırmalara devam ediyorlar. Vatandaşlarımız bu kredi imkânlarından yararlanabilsinler diye sizler için detaylara yer verdik.

Kamu bankaları tarafından beklenen açıklama geldi. Vatandaşlarımız için kamu bankaları tarafından açıklanan teşvik paketi hayata geçti. Vatandaşlarımız bu paketten yararlanmak sırada bekliyorlar. Bu kredi imkânlarından yararlanacak olan vatandaşlarımız için 100 bin TL tutarlarına kadar kredi imkânı sunuluyor. 100 bin TL’lik kredi fırsatı için vatandaşlarımıza 11,5 oranlarında faiz uygulanıyor. Bu kredi paketi KOBİ’ler için de uygulanacak. 48 ay vade ile KOBİ’ler için yüzde 0,95 faiz oranları uygulanacak.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK, VAKIFBANK KOBİ DESTEK PAKETİ!

Vatandaşlarımız için ilaç niteliğinde olacak kampanya açıklandı. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak başvurular için vatandaşlarımız sırada bekliyorlar. KOBİ destek paketi kapsamında verilecek olan kredilerin aşıl amacı işletmelere kira, maaş ödemeleri yardımcı olabilmek ve KOBİ’lerimiz için yaşanan ekonomik sıkıntıları biraz olsun çözüme kavuşturabilmektir. KOBİ'lere yönelik olarak verilen kredi paketinde 1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmeler için 50 bin liraya kadar ve1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmeler için ise azami kredi limiti 100 bin lira olarak uygulanacak.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

KOBİ destek paketi kapsamında yapılacak olan kredi faiz oranı indirimleri için vatandaşlarımız b destek uygulamalarından yararlanmak için sırada bekliyorlar. Vatandaşlarımız için merak edilen soruların başında da nasıl başvurabilecekleri var. KOBİ destek paketi kapsamında kredi kampanyası kamu devletleri tarafından başvuruları başladı. Başvuru yapmak oldukça kolaydır. Başvuru yapabilmeniz için öncelikle KOBİ olmanız gerekmektedir. Vatandaşlarımız hangi bankadan kredi alacaklar ise en yakın şubesine giderek hem daha detaylı bilgi alabilirler. Hem de anında başvuru yapabilirler.