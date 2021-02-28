Uzmanlar Altın Fiyatları Düşecek Mi Yükselecek Mi Açıkladı! 28 Şubat 2021 Güncel Altın Fiyatları Ve Analist Yorumları

Son günlerde sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edilmektedir. 2021 yılına tarihi bir düşüşe başlayan altının yatırımcıları “Altın düşer mi? Altın yükselir mi? Altın fiyatları ne olur? Güncel altın fiyatları, uzman yorumları neler?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte 28 Şubat 2021 güncel tam, yarım, çeyrek ve gram altın, 22 Ayar bilezik fiyatları…

Altın yatırımcıları 28 Şubat 2021 Pazar günü altın fiyatları nedeniyle yine üzüldü. Dolar kurunda yaşanan artışa rağmen ons altının fiyatında düşüş yaşanıyor ve bu durum da altın fiyatlarını beklenmedik şekilde aşağı çekiyor. Ons altında yüzde 2,41’lik değer kaybı gözlemlendi ve ardından gram altın ile çeyrek altın gibi altın türlerinde de büyük oranda düşüş gerçekleşti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 ayar bilezik 380 liradan alınıp 384,50 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını güncel alış fiyatı 2.690,00 lira iken, satış fiyatı da 2.791 lira olarak kaydedilmiştir.

güncel alış fiyatı 2.779 liradır. Satış fiyatı da 2.865 lira olmuştur.

Yarım Altın alış fiyatı 1.349 lira, satış fiyatı da 1.396 liradır.

Çeyrek Altın 675 liradan alınıp 699 liradan satılmaktadır.

Gram Altın alış fiyatı 412,24 lira iken, satış fiyatı da 412,33 lira olarak kayıtlara geçmiştir.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

ABD Dolarının güçlenmesi ve ABD’de 10 yıllık tahvillerin yükselişe geçmesi ile birlikte altın fiyatları baskılanmış ve sıkışmış durumdadır. Ancak Stratejist ve Özel Fon Yöneticisi olan Rıdvan Baştürk tarafından yapılan açıklamada, ons altının haftalık görünümünde değişiklik olmadığı ve zayıf bölgede olduğu belirtildi. Mevcut dalgalanmanın enflasyon beklentisini arttırmasıyla birlikte altının tahminen önümüzdeki hafta güçlü bir şekilde toparlanacağını dile getiren Baştürk, yatırımcıların endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.

Commerzbank tarafından yapılan altın tahmininde de, kısa vadede baskı altında olan altının uzun vadede büyük oranda artış yaşanacağı ifade edildi. Bununla birlikte, Alman bir bankanın değerli metal analisti olan Daniel Briesemann da altın fiyatlarındaki dalgalanmaların bir tsunaminin başlangıcı olduğunu ve fiyatların geri çekilmesinin büyük dalga çarpmadan önceki hareket olduğunu dile getirdi.