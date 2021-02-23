Uzman Analistten Flaş Altın Yorumu! Altın Düşecek Mi Yükselecek Mi?

Tarih boyu süregeldiği üzere günümüz emtia borsalarında da en popüler yatırım aracı altın… Finansçısından ev hanımına ve gencinden yaşlısına hemen herkesin en popüler yatırım araçlarından birisi olan altın, son zamanlarda gözle görülür şekilde çarpıcı bir düşüş eğilimi gösteriyor. Bir ara 500 TL seviyesinin de üzerine çıkarak kendi rekorunu kıran gram altın, Şubat 2021 itibariyle 400 TL seviyesinin bile altına inmiş durumda. Peki altın fiyatlarındaki düşüş aynı şekilde devam edecek mi? Bu soru başta olmak üzere altının potansiyel hareketi hakkında tüm soruları ünlü finans analisti İslam Memiş yorumladı.

Altındaki Düşüş Devam Eder mi?

Dolar kuru son 6 ayın en düşük seviyelerine gerileyince ve aşılama süreciyle ilgili olumlu gelişmeler oldukça altın fiyatları da son 7 ayın en düşük seviyesine geldi. Vatandaşlar ise altın düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtını aramaya başladı. AA finans ve ekonomi analisti Memiş, altındaki düşüşün koronavirüs sonrası ekonomi ve piyasaların normale yaklaşmasından ötürü normal olduğunu dile getirdi. Hem siyasi hem sosyal nedenlerden ötürü 2020 ortalarında anormal şekilde yükselmiş olan altındaki düşüş, İslam Memiş’e göre kalıcı değil… Düşüşün bir süre daha devam edeceğini ama bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirten Memiş, altın için yeni bir sayfanın açılmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Altın Fiyatları Tekrar Yükselir mi?

İslam Memiş’e göre aşı, düzelen ekonomi ve görece sakin siyaset iklimi sonucu görülen altın düşüşü kalıcı değil. Memiş, yıl içerisinde altının tekrar yükselişe geçeceğini zira ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkede altın alımlarının devam edeceğini belirtti. Bu bağlamda Memiş, herhangi bir düğünü ya da nişanı olan çiftlere altındaki fiyat fırsatlarını değerlendirebileceklerini belirtti. Önümüzdeki günlerde altında biraz daha geri çekilmenin olacağını söyleyen Memiş, özellikle gram altında yaşanan fiyat düşüşünün kalıcı olmayacağının altını çizdi. Gram altının yaz aylarına doğru 500 lira bandına çıkabileceğini tahmin ettiklerini belirten Memiş, altının uzun vadede yatırımcısını üzmeyeceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 22:11