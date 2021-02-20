Uluslararası Para Fonu’ndan Türkiye’ye Yönelik Kritik Açıklama Geldi! Dolar Kurunun Seyri Şimdi Belirlenecek!

Alınan son haberlere göre Uluslararası Para Fonu’nun Türkiye Şefi Donal McGettigan, Türkiye’nin kredibilitesinin yükselmesine yönelik politika değişikliklerinin zaman içerisinde enflasyonu da bir düşüş eğilimine geçirebileceğini belirtti.

Donal McGettigan Uluslararası Para Fonu yetkililerinin ekonomik politikalar kapsamında yapılan değişiklikleri olumlu bulduklarını, IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson da Türkiye'nin ekonomik yapısına ilişkin maddelere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

IMF Türkiye şefi McGettigan, her ülke gibi Türkiye’nin de ekonomik olarak korona virüs salgınından oldukça etkilendiğini ve kaynaklarının önemli bölümünü bu mücadeleye ayırmış olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisine ilişkin IMF yetkilisi McGettigan esnek, girişimci ve ani dalgalanmalara dayanıklı bir yapıda olduğu yorumlarında bulundu. Türkiye ekonomisinin kredibilitesinin yükselmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar arasında en önemli iki unsur bulunduğunu açıkladı. İlk unsurun beklenmedik olaylar ve ihtiyaçlara yönelik oluşturulan telafi edici kaynakların yeniden bir araya getirilmesi olduğunu. İkinci olarak ise kademeli ve kalıcı büyüme oranları yakalayabilmek için doğru alanlarda doğru oranda istihdam yaratarak ekonomik büyümenin güçlü kılınması sağlanması gerektiği dile getirildi.

Ekonomik politikalarda yapılan değişikliklerin Uluslararası Para Fonu tarafından mantıklı ve faydalı bulunduğunu ve zamanlamanın oldukça başarılı görüldüğü IMF yetkililerince açıklandı.

IMF tarafından Dünya ekonomik görünümüne yönelik hazırlanan raporun son versiyonuna göre 2020 yılı sonrasında küresel ekonomik büyümenin yeniden rayına oturması hedefleniyor. Türkiye’nin ekonomik gidişatına yönelik ise korona virüs sebebi ile oluşan kriz sürecinin ortalamanın üzerinde seviyede iyi yönetildiğini ve izlenilen ekonomi politikasına yönelik yapılan değişikliklerin pozitif bir büyümenin habercisi izlenimi uyandırdığı belirtildi. Parasal genişleme kararı ve likiditenin artışına yönelik girişimlerin geçtiğimiz yılın son yarısında toparlayıcı manevralar olarak meyvesini hızlı bir şekilde verdiği ve bu anlamda güzel bir kriz süreci yönetimi sağlandığı söylendi.