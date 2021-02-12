Tüm vatandaşlara müjdeler peş peşe! Herkese Sicil Affı, Faizsiz Kredi, Kira ve Fatura Yardımı geliyor

Yeni haftada müjdeler peş peşe geldi! Tüm vatandaşlara ve esnaflara 5 destek birden geliyor! Kredi çekmekte zorlanan vatandaşlar için Sicil Affı, nefes alabilmek için Faizsiz Kredi, faturalarını ödeyemeyenlere fatura yardımı ve kiralarını ödemeyenlere kira yardımları geliyor! 5 yardım birden aynı anda kullanmak için vatandaşlar gün sayıyor.

Esnaf ve Vatandaş yardımı yetmeyince!

Esnaflara ve vatandaşlara verilen 500 TL ve 1000 TL yardımlar kimseyi tatmin etmiyor. Muhalefet kesimlerinden vatandaş ve esnafın yanında oldukça hükümet oy kaybediyor. Bunun yanında hem sosyal medya hem kanallarda muhalefetin vatandaşa destek olun sözleri sonrası hükümet atağa geçiyor. 500 Liralık kira desteği, 1000 TL'lik yardımlar ne esnafa ne vatandaşa iyi gelmedi. Bu sebeple hükümet yepyeni destekleri beraberinde getiriyor!

Herkese verilecek!

Basit usul vergiye tabi olanlara yardım yapılmaması sonrası vatandaşların istekleri gerçek oldu. Tüm Esnaf için Bağ-kur ödemeleri dert olmaktan çıkıyor. Esnaflara yapılan yardımlar Vergiye tabi olan olmayan diye değil tüm vatandaşlara yardımlar geliyor.

Sicil Affı geliyor!

Tüm vatandaşlara ve esnaflara, zor durumda olan kepenk indirmek zorunda kalan, kredi çekemeyenlere sicil affı geliyor. Kara listede olanlara, kirasını ödeyemeyen vatandaşlara belirli şartlarla Sicil affı geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "Esnafın prim borcunu ödeyemediler, sicil affı getiremediler" dedirtmeyin diyerek Sicil Affı ilk adımını geçtiğimiz haftada atmıştı. Bu hafta Sicil Affı Erdoğan tarafından duyurulacak.

Fatura yardımı geliyor!

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu olan Elektrik Faturası, Doğalgaz faturası ve Su faturası ödeyemeyenler için fatura borçları tamamen devlet tarafından karşılanacak. Bir çok belediyenin askıda faturası yasaklanacak. Oradan ödeme şeklinin aynısı Devlet tarafından karşılanacak. Yine durumu iyi olanlardan para alınacak ancak bu sefer Devlet yapmış gibi görünecek. Belediyelerden fatura ödeme de bitiyor.

Kira yardımı geliyor!

Zor durumda olan ve geçinmekte zorlananlara 1000 TL Kira yardımı geliyor. Esnafa verilen kira yardımı devam ederken vatandaşlar içinde kira yardımı geliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı 1000 TL Kira yardımı E-Devlet üzerinden verilecek!

Faizsiz Kredi müjdesi!

Devlet, yine Faizsiz krediyi getiriyor. Halkbank üzerinden Faizsiz kredi verilecek. 6 Ay ödemesiz olarak verilecek Faiz krediden bir çok vatandaş faydalandırılacak. Sicil Affı çıkmasının ardından verilecek Faizsiz kredi herkes tarafından faydalanabilecek! İlk Defa Faizsiz Kredi ve Sicil Affı beraber gelmesiyle kullanmayan kalmayacak ve 6 ay ödeme yapılmayacak!

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 10:03