Tüm vatandaşlara müjdeler peş peşe geliyor! Herkese Sicil Affı, Faizsiz Kredi, Kira ve Fatura Yardımı geliyor

Yeni haftada müjdeler peş peşe geldi! Tüm vatandaşlara ve esnaflara 5 destek birden geliyor! Kredi çekmekte zorlanan vatandaşlar için Sicil Affı, nefes alabilmek için Faizsiz Kredi, faturalarını ödeyemeyenlere fatura yardımı ve kiralarını ödemeyenlere kira yardımları geliyor! 5 yardım birden aynı anda kullanmak için vatandaşlar gün sayıyor.
Esnaf ve Vatandaş yardımı yetmeyince!
Esnaflara ve vatandaşlara verilen 500 TL ve 1000 TL yardımlar kimseyi tatmin etmiyor. Muhalefet kesimlerinden vatandaş ve esnafın yanında oldukça hükümet oy kaybediyor. Bunun yanında hem sosyal medya hem kanallarda muhalefetin vatandaşa destek olun sözleri sonrası hükümet atağa geçiyor. 500 Liralık kira desteği, 1000 TL'lik yardımlar ne esnafa ne vatandaşa iyi gelmedi. Bu sebeple hükümet yepyeni destekleri beraberinde getiriyor!
Herkese verilecek!
Basit usul vergiye tabi olanlara yardım yapılmaması sonrası vatandaşların istekleri gerçek oldu. Tüm Esnaf için Bağ-kur ödemeleri dert olmaktan çıkıyor. Esnaflara yapılan yardımlar Vergiye tabi olan olmayan diye değil tüm vatandaşlara yardımlar geliyor.
Sicil Affı geliyor!Tüm vatandaşlara ve esnaflara, zor durumda olan kepenk indirmek zorunda kalan, kredi çekemeyenlere sicil affı geliyor. Kara listede olanlara, kirasını ödeyemeyen vatandaşlara belirli şartlarla Sicil affı geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "Esnafın prim borcunu ödeyemediler, sicil affı getiremediler" dedirtmeyin diyerek Sicil Affı ilk adımını geçtiğimiz haftada atmıştı. Bu hafta Sicil Affı Erdoğan tarafından duyurulacak.
Fatura yardımı geliyor!
Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu olan Elektrik Faturası, Doğalgaz faturası ve Su faturası ödeyemeyenler için fatura borçları tamamen devlet tarafından karşılanacak. Bir çok belediyenin askıda faturası yasaklanacak. Oradan ödeme şeklinin aynısı Devlet tarafından karşılanacak. Yine durumu iyi olanlardan para alınacak ancak bu sefer Devlet yapmış gibi görünecek. Belediyelerden fatura ödeme de bitiyor.
Kira yardımı geliyor!
Zor durumda olan ve geçinmekte zorlananlara 1000 TL Kira yardımı geliyor. Esnafa verilen kira yardımı devam ederken vatandaşlar içinde kira yardımı geliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı 1000 TL Kira yardımı E-Devlet üzerinden verilecek!
Faizsiz Kredi müjdesi!
Devlet, yine Faizsiz krediyi getiriyor. Halkbank üzerinden Faizsiz kredi verilecek. 6 Ay ödemesiz olarak verilecek Faiz krediden bir çok vatandaş faydalandırılacak. Sicil Affı çıkmasının ardından verilecek Faizsiz kredi herkes tarafından faydalanabilecek! İlk Defa Faizsiz Kredi ve Sicil Affı beraber gelmesiyle kullanmayan kalmayacak ve 6 ay ödeme yapılmayacak!Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 09:52
Benim su faturam. Ödenmesi lazım ama para yok diye yatramdım destek başvurdum ama reddetti çoğu yere gittim. Ama vermiyur ancak evi olana arabası altında olana veriyur benim bir oğlum var babasız büyütyum destek yardım almıyorum ve üstelik 3.5 yıl oldu biteli ama boşanamdım avukat barodan verilmeyince ücretliye verecek durumda olmadı için açamadım dava şimdi kalkmış yardım dan bahsedyursunz. Bize kim yardım edecek acaba 490 su faturası kaç aydır ödeyemiyum. Birikti bana yardım edecek biri bile yok
Oncelikle Allah yardimcimiz olsun hepimizin inşAllah. Herkesin olduğu gibi benimde 3 aylık kiram ve faturalarım var ödeyemedim çok zordayım evli ve iki çocuğum var.yardimci olmak isteyenler. 0553 927 90 01 whatsapdam mesaj atarmisiniz. Icralik durumumda var avukatlar da aryaip duruyorlar o yüzden şimdiden Allah razı olsun.
05344040031,gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz
Hep yalan hersey devlet yapacaz diyo ama kurumlarına gidince yok öyle bir şey diyorlar iki çocuk büyütüyorum babasız kadın başıma bişeyler yapmaya çalışıyorum ama yetinemiyorum sayın aile bakanamız yoksulluk sorun olmaktan çıktı diyor nerde çıktı biz kadınların neler çektiğinden haberleri yok birde bu şekilde erkeklerin tacizine maruz kalıyoruz devlet sahip çıkmayınca onun bunun umuduna kalıyoruz kimi yardım edecek ayağına taciz ediyor kimi yardım edecem deyip kandırıyor biz iki çocukla ortada kaldık başka şehirde kaldık sydv yardım etmedi git ne yaparsan yap dedi bu değil devlet kurumu olmak verdikleri 400 lira ile 3 ay geçin diyor devlet yada çocuklara 1000 lira veriyorlar bununla 1 ay geçin diyor siz geçinebilirseniz bizde geçinelim kira doğalgaz su market 400 yada 1000 lira ile olmuyor acil çözüm gerekli yoksa ülkenin hali hal değil
Biri 2 biri 4 yaşında iki kızım var 2 yaşındaki kızım kalp hastası ben kiramı veremediğim için ev sahibi evden çıkmamı istiyor kredi çekmek istedik olmadı dolabın bomboş hak mi revamı bi annenin çocuklarına bir tabak yemek yapıp yetirememiş olması o kadar kötü ki her gün kendimi öldürmeyi düşünüyorum Allah rızası için biri bizede yardım etsin
Garibanlara ekmek Yok bu ülkede
Aylardır ne kira nede fatura ödeyebiliyoruz. Bırakın onu yiycek ekmeğimiz bile yok yazık ya bize. Ölelim diyemi uğraşıyorsunuz, nefes dahi alamıyoruz. Görmüyormusunuz açıkça ölüyoruz ya. Yazık bizim gibilere. Ekmeği nasıl alıcam diye düşünüyoruz. Artık gırtlakta herşey inanınki. Duyun sesimizi artık öleceğiz ve kimse duymayacak :(
Boşanırken bende barodan destek aldım size neden verilmedi mali durum araştırılıyor belge istiyorlar sonrasında avukat tayin ediyorlar durumunuz iyi değilse onaylanır...
Faturanızı atın ben öderim babasız büyüdüm bende babasız evlat nedir bilirim
Bana ulaşabilirmisiniz lütfen 555 156 04 46