Tüm Vatandaşlara müjde! Başvuranlara 3240 TL Harçlık veriliyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vatandaşa aylık 3240 TL ödeme yapıyor! Pek çok kişinin bilmediği ve haberdar olmayıp başvuru yapmadığı İşkur işbaşı ve mesleki eğitim kurslarına katılım sağlayan vatandaşlara günlük harçlık olarak ödeme gerçekleştiriliyor ve bu sayede ayda 3240 TL’ye kadar kazanç imkanı sunuluyor! İşkur’a kayıt yaptıran işsiz vatandaşlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan sigortalı olarak kurs görüyor ve ayrıca harçlık ödemesi ile birlikte hayatlarını idame ettirme şansı buluyorlar. İŞKUR İşbaşı ve mesleki eğitim kurslarına katılım için aranan başvuru şartları ve detayları da netlik kazandı. İşkur’dan harçlık müjdesi! Başvuru yaparak İşkur’dan aylık 3240 TL ödeme alabilirsiniz! İşkur harçlık ödemesinin tüm detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İŞKUR’DAN AYLIK 3240 TL’YE KADAR HARÇLIK MÜJDESİ

İşkur bünyesinde başlatılan işbaşı ve mesleki eğitim kurslarına katılım sağlayanlara günlük 100 TL’nin üzerinde olmak üzere aylık 3240 TL’ye kadar harçlık ödemesi yapılıyor. Ancak İşkur harçlık ödemesinden yararlanabilmek için bir takım şartların sağlanması ve başvuruda bulunulması gerekiyor. İşkur iş arayan, işsiz vatandaşlara günlük 100 TL’nin üzerinde harçlık ödemesi yapmaya devam ediyor. Pandemi döneminde de İşkur’dan harçlık ödemelerine devam ediliyor. Ayrıca öğrencilere ve işsizlik maaşı alan vatandaşlara da İşkur’dan harçlık ödemesi yapılıyor.

İŞKUR İŞBAŞI MESLEKİ EĞİTİM KURSLARIYLA HARÇLIK! SİZ DE BAŞVURUN

İşkur işbaşı eğitim kurslarında, kuruma kayıtlı olarak işsiz durumdaki vatandaşlara maaş imkanı sağlanıyor. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için bir takım şartlar aranıyor. Bu şartlar ise şu şekildedir:

İşkur’a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını doldurmuş olmak,

İşverenin 1. Veya 2. Derece yakını veya eşi olmamak,

Emekli olmamak veya herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamak,

İşkur işbaşı eğitim kursunun başlamasından 3 ay önceki dönemde, programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Kurs başlamadan önceki son 1 ay içerisinde uzun vadeli sigorta kollarına dair sigorta primi yatırılmamış olmak,

İşkur’a kayıtlı olarak iş ve meslek danışmanlığı imkanlarından yararlanmış olmak.

Tüm bu şartları taşıyan vatandaşlar İşkur işbaşı ve mesleki eğitim kursları aracılığıyla aylık 3.240 TL’ye kadar harçlık ödemesi alabiliyorlar. Ayrıca bu programa öğrenciler de, eğitim-öğretimlerine engel oluşturmayacak şekilde, genellikle yaz tatili döneminde katılım sağlayabilmekteler.

Diğer taraftan tarım işiyle uğraşanlar, isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım ödemesi alanlar, engellilik maaşı alanlar, ve dul ve yetim aylığı alanlar da İşkur işbaşı ve mesleki eğitim kurslarına başvuru yaparak, katılım sağlayabilirler.

İŞKUR İŞBAŞI KURSLARIYLA HANGİ İMKANLARI SUNUYOR?

İşkur 2021 yılında işbaşı ve mesleki eğitim kurslarıyla birlikte istihdama destek olmaya devam ediyor. Zorlu pandemi sürecinde iş arayıp iş bulamayan vatandaşlar, en azından bir süreliğine İşbaşı Eğitim Kursları aracılığıyla ekonomik açıdan rahatlık yaşayabiliyor.

İşkur tarafından sağlanan işbaşı eğitim kurslarıyla birlikte günlük harçlık ödemesi yapılıyor. Bu tutar, ayda 3240 TL’ye kadar çıkabiliyor. Öte yandan 0-15 yaş aralığında çocuğu bulunan annelerin çocuklarının bakımı noktasında desteklenmesi açısından günlük 95 TL zaruri gider ödemesi de gerçekleştiriliyor.

İşkur’un açtığı ve başvuru almaya başladığı bazı mesleklere ilişkin işbaşı ve mesleki eğitim kursları, geleceğin meslekleri olarak nitelendirilerek özendiriliyor. Geleceğin mesleği olarak nitelendirilen mesleklere dair açılan kurslarda günlük harçlık ödemesi daha da yüksekten ödeniyor.

Yaşı henüz 2-5 arasında çocuğu bulunan annelere aylık sabit 500 TL bakım desteği ödemesi de, kişi programa devam ettiği sürece ödeniyor.

İşkur işbaşı kurslarına katılım sağlayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası primleri ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortası primleri Kurum tarafından karşılanmaktadır.

Son olarak, İşkur mesleki eğitim kurslarına katılan katılımcılara, kursun bitimiyle birlikte İşbaşı Eğitim Sertifikası düzenlenip veriliyor.

İŞKUR KURSLARI KAÇ HAFTA/AY SÜRÜYOR?

İşkur mesleki ve işbaşı eğitim kurslarında günde en az 5 saat en çok ise 8 saat çalışma yaptırılmak üzere, haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde çalışma programı uygulanıyor.

İşkur işbaşı ve mesleki eğitim kurslarının kaç hafta / ay süreceği de kursun türüne ve hangi meslek dalına ait olduğuna göre değişkenlik gösteriyor. Şöyle ki;

Bilişim ve imalat sektörlerine ilişkin mesleklerde açılan işbaşı eğitim kursları en çok 6 ay sürerken, muhabirlik vb. mesleklerler için en çok 9 ay, çok tehlikeli olarak nitelendirilen mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin asgari süresini aşmayacak süre ve diğer sektörlerde en çok 3 ay sürüyor.

Diğer taraftan, geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen siber güvenlik, bulut bilişim, yazılım ve mobil oyun geliştirme, kodlama vb. meslek dallarında açılacak işbaşı eğitim kursları, 18-29 yaş arası gençler için en çok 9 aya kadar sürmektedir.

İşkur, işbaşı eğitim programı süresince günlük olarak harçlık ödemesi yapmakta, ancak ödemeler toplu olarak aydan aya gerçekleştirilmektedir.

İŞKUR AYLIK 3240 TL HARÇLIK ÖDEMESİ İÇİN BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

İşkur İşbaşı ve Mesleki Eğitim kurslarına katılarak ayda 3.240 TL’ye yakın harçlık ödemesi almak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları kadar, başvurunun nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyorlar. Yukarıda açıkladığımız başvuru şartlarını taşıdığınızı düşünüyorsanız, 81 il bazında, Çalışma ve İş Kurumu İl-İlçe müdürlüklerine istediğiniz bir anda bizzat giderek kurs başvurusu yapabilirsiniz.

İşkur işbaşı ve mesleki eğitim kursları, yılın belirli dönemlerinde ve il il değişik meslek gruplarında açılmaktadır. Bu nedenle bulunduğunuz ilde henüz işbaşı ve mesleki eğitim kursu açılmamış yahut açılıp da kontenjan dolmuş olabilir. Ancak bir sonra açılacak kurs için önceden başvuruda bulunmak veya bilgi almak da bazı durumlarda mümkün olabiliyor. Bu nedenle İşkur il-ilçe müdürlüklerini ziyaret ederek başvuru zamanı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.