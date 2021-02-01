Tüm Vatandaşlara Kredi Kullanabilme Hakkı Veriliyor! 6 bin TL Civarında Bir Kampanya

İşte tüm bunlar olurken bankalar tarafından yapılan açıklamaya göre artık milyonlarca kişi kredi çekim talebinde bulunabilecek. Bununla birlikte bankalar vatandaşlara 3 ay geri ödemesiz kredi imkânı sunmaya başladı. Pandeminin etkilerini bir nebze hafifletmek amacı ile sunulan bu fırsat vatandaşları sevindirdi. Kredinin maksimum vade seçeneği ise 36 ay olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte bankalar vatandaşlara farklı kredi seçenekleri de sunmaktadır.

Geri ödemesi 3 ay sonra olan kredi paketlerine baktığımızda ise 2500 TL kredi paketi ile 30000 TL kredi paketi arasında farklı paketlerde bulunmaktadır. Özellikle 5 bin, 6 bin ve 10 bin TL olan kredi paketleri bir hayli ilgi görmektedir. Bunun yanında düşük faiz oranlı kredi paketleri vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tabi ki vade sayısı uzadıkça faiz oranı da arttığı için vatandaşlar daha çok kısa vade tercih ediyor. Fakat bankalar 36 aya kadar vadeli kredi seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Bu kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşların ise bankaya dahi gitmesine gerek kalmadan ister mobil bankacılık aracılığı ile isterlerse ALO KREDİ hattı aracılığı ile evlerinden çıkmadan kredi başvurularında bulunabiliyorlar.

İhtiyaç Kredisi Kapsamı Nedir?

İhtiyaç Kredisi Almanın Şartları Nelerdir?

İhtiyaç kredisi vatandaşların tamda bu zamanlarda nakit para ihtiyacını karşılayan bir kredi çeşididir. İhtiyaç kredisi çekebilmeniz için herhangi bir teminat göstermeksizin dilediğiniz bankalardan kredi çekme imkânına sahip olabiliyorsunuz. Bu nedenle son derece basit bir başvuru yöntemi bulunmaktadır. İhtiyaç kredisine başvuru yapacak kişilerin sadece gerçek kişiler ve 18 yaşından büyük kişiler olması yeterlidir.

İhtiyaç kredisi almanız için öncelikli kural 18 yaşından büyük olunması gerektiğidir. Bunun ardından sabit bir geliriniz olmalı ve bankaların sizi araştırdıktan sonra sonuçlarının olumlu olması gerekmektedir.

Çekmek istediğiniz kredi miktarının taksiti gelirinizin yarısından fazla olmamalıdır. Eğer tüm bu şartları yerine getirebiliyorsanız herhangi bir bankaya başvuru yaparak dilediğiniz vade seçeneği ile ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz.

Eğer daha önceden kredi çektiğiniz herhangi bir banka bulunuyorsa bu bankaya olan borçlarınızın düzenli olarak ödeniyor olması gerekmektedir. Bununla birlikte borçlarınızın düzenli ödenmesi kredi sicil puanınızın yüksek olmasını sağlar ve hızlı bir şekilde kredi çekebilme imkânı bulabilirsiniz. Son olarak da herhangi bir borcunuzda haciz bulunmaması gerekmektedir. Tüm bu imkânları sağladığınız takdirde dilediğiniz bankadan kredi talebinde bulunabilirisiniz. Krediniz işlemlerin ardından hesabınıza yatırılmaktadır.

Kredi Çekebilmek İçin Gelirin Ne Kadar Olması Lazım?

İlk olarak bankalara gelirinizi kabul ettirebilmeniz için bu gelirinizin kayıt altında tutuluyor olması lazım. Çekmek istediğiniz kredinin aylık taksiti gelirinizin yarısını geçmemelidir. Bu nedenle kredi seçeneklerini gelirinize göre belirlemelisiniz. Örnek vermek gerekirse sizin 24 bin TL ihtiyaç kredisi için başvuru yaptığınızı varsayalım ve buna 12 ay vade yaptığınız durumda aylık ödemesi faizsiz 2 bin TL olacaktır. Bu durumda sizin gelirinizin en az 4 bin TL olması gerekmektedir. Eğer geliriniz daha düşükse vade sayısını arttırabilir ya da kredi miktarını düşürerek aylık taksit miktarını da düşürebilirsiniz.