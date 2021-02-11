Tüm Emeklileri Maaşı O Bankaya Taşıyor! Emekli Promosyon Kampanyaları Peş Peşe Geliyor!

Vatandaşlar ve Bankalar arasında imzalanan Banka promosyon ücretleri hesaba yatıyor! En çok promosyon ücreti veren bankalar rekor kırıyor! Ancak arada öyle bir banka var ki en yüksek Promosyon ücreti o bankada!

1600 TL promosyon veriliyor!

Aktif çalışma hayatını sonlandırarak gerekli şartları tamamlayıp emeklilik hakkı kazanmış milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte enflasyon oranları da göz önünde bulundurularak emekli maaşlarının belirlenmesinin ardından emekliler maaşlarını zamlı almaya başlamıştı. Zamlı maaşlarını almaya başlayan emeklilere müjde niteliğinde bir haber daha geldi. Değişen enflasyon oranları ve yaşam koşulları göz önünde bulundurularak emekli promosyonları da zamdan nasibini aldı. Daha fazla emekliyi bünyesine katmak isteyen bankalar adeta yarışa girdi. Gerekli şartlar karşılandığı takdirde emeklilere 1.600 TL promosyon alma şansı sunuluyor.

Uzun yıllar iş hayatında yer alıp normal zamanda emekli olanların yanı sıra ülkemizde yaşanan pandemi döneminden dolayı emeklilik talebinde bulunan vatandaşların sayısı da artış gösterdi. Çin’de ortaya çıkarak dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan virüs beraberinde bir takım hayati değişiklikler getirdi. Yaşanan pandemi döneminde salgının seyrini kontrol altına almak ve toplum sağlığını korumak adına bir takım tedbirler devlet tarafından hayata geçirilmişti. Uygulamaya konan bu tedbirler dolayısıyla birçok vatandaş çalışma hayatına son vermek zorunda kalmıştı. Tedbirler kapsamında çalışma hayatına son vererek emekli olmak isteyen vatandaşların yanı sıra salgından etkilenmemek adına ileri yaştaki vatandaşlar da emeklilik hakkı elde etmek için talepte bulundu.

Yaşanan salgın döneminin olumsuz getirilerinden vatandaşların en az şekilde etkilenmesi adına devlet tarafından süreç başından itibaren sürdürülen kampanyalar devam ederken vatandaşlar da kendi önlemlerini almak istedi. Devlet tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve bazı tedbirlerin yanı sıra vatandaşlar da bireysel tedbir almaya çalışıyor. Bu noktada ise ileri yaştaki vatandaşlar ve mevcut iş yerleri kapanan vatandaşlar sağlıklarını korumak adına çareyi emekli olmakta buldu. Mevcut emekli vatandaşların yanına yeni emekli olan ve erken emeklilik talebinde bulunan vatandaşlar da eklenince bankalar promosyon yarışına girdi. Emekli maaşını kendi bankasından almaları konusunda süren bu yarış git gide kızışarak devam ediyor.

1.600 TL Promosyon

Ülkemizdeki emekli vatandaşların arasına her geçen yıl yenileri ekleniyor. İçerisinde bulunduğumuz salgın dönemi dolayısıyla emeklilik hakkı talep ederek sağlıklarını korumak isteyen vatandaşlar da bu listeye eklenmiş durumda. Gerekli emeklilik şartları yerine getirildiği takdirde emekli olmaya hak kazanacak olan vatandaşların ise bir takım işlemleri yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan biri de emekli vatandaşların emekli maaşlarını hangi bankadan alacaklarını belirlemek. Tam da bu noktada bankalar yüksek emeklilik promosyonu vadederek yarış içine girmiş durumda. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşların kendi bankasını tercih etmesi ile birlikte bankalar Bin altı yüz TL emekli promosyonu vadediyor.

Promosyon Avantaj Ve Şartları

Bankaların sunduğu promosyonlar eşliğinde tercihte bulunan emekli vatandaşlar bazı avantajlardan da yararlanabiliyor. Emekli vatandaşlar bankaların maaşlı müşterisi olduğu anda diledikleri ATM’den işlem gerçekleştirebilme hakkına sahip oluyor. Emekli vatandaşlar banka tarafından sunulan kredi kartı ile harcama yapabilirken harcamaları oranında promosyon miktarında artış da görülebiliyor. Bunların yanı sıra emekliler için bankalar tarafından sunulan mevduat hesaplarında bankalar avantajlı faiz oranları belirliyor. Kimi bankalar ise promosyonlara ek olarak 3 ay ertelemeli kredi imkânını da maaşlı müşterilerinin kullanımına sunuyor. Emeklilik hakkı kazanarak tüm bu fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken şey ise mevcut bankaya 3 yıl taahhütte bulunmak. Emekli maaşlarını üç yıl boyunca belirlenen bankadan alacağını bildiren vatandaşlar bankaların sunduğu emekliye yüksek promosyon imkanlarından ve birçok fırsattan yararlanabiliyor. Sözleşmesi sona eren emekliler ise bir başka banka ile ya da aynı banka ile tekrar anlaşarak fırsatlardan yararlanmaya devam edebiliyor.

Zirve İNG Bank'ta!

Emeklilere en yüksek promosyonu veren Banka İNG bank oluyor! İNG Bank, diğer bankalardan fazla ödeme vererek tüm Emeklilerin maaşını almayı başarıyor!

Diğer Banka ücretleri!

İNG Bank: 1600 TL

TEB: 750 TL

AKBANK: 750 TL

DENİZBANK: 1000 TL

GARANTİ BANKASI: 1200 TL

İŞ BANKASI: 1000 TL

ŞEKERBANK: 1500 TL

YAPI KREDİ: 1250 TL

QNB FİNANSBANK: 1000 TL