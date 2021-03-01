Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! 3000 TL Ödeme Tarihleri Netleşti

Emekli maaşları 2021 yılının başlarında en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti. Elde edilen zam oranından sonra konu yine gündemde kalmaya devam etti. Emekli vatandaşlar salgın kapsamında diğer vatandaşlar gibi maddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu neden yüzünden maaşlar;

Ek ödemeler,

İkramiyeler,

Promosyonlar açısından da incelenmektedir.

İlgili konu ile alakalı olarak geçtiğimiz günlerde resmî açıklamalar da gelmiştir. Haberler milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek cinstendir. Emekliler hem ikramiyeler hem de promosyon ödemeleri sayesinde ama maaşlarını yukarı çekebilecektir. Konunun tüm detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Emekliler 3000 TL Ek Ödeme Alacak

Gündemde bomba etkisi yaratan emeklilere 3000 TL ödeme haberleri cumhurbaşkanı tarafından verilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile alakalı olarak açıklamalarda bulunmuştur. Emekli vatandaşlar bu sayede ikramiyeleri tercihlerine göre 3000 TL şeklinde alabilecektir. Ya da doğrudan 2750 TL ödeme alınması mümkündür. Burada nihai karar emekli vatandaşlara bırakılmış durumdadır.

Kararın emeklilere bırakılması özellikle acil nakit ihtiyacı olanların büyük oranda işine yarayacaktır. Bu sayede salgın kapsamında maddi olarak dara düşen emeklilerin farklı kapılar çalmalarına gerek kalmayacaktır. Ya da bankalara olan kredi ya da kredi kartı borçları ödenebilecektir. Emekli ikramiyeleri üzerine haciz işlemi uygulanamadığı için kullanım tamamen kişilere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Emekli İkramiye Miktarları Mı Değişti?

Emekli ikramiye rakamları uzun zamandan bu yana aynı oranlardan verilmektedir. İkramiyeler sayesinde emeklilerin bayramlarını maddi olarak daha rahat şekilde geçirmeleri hedeflenmektedir. Geçtiğimiz sene salgın gölgesinde geçen bayramda ikramiyeler her zamankine göre daha erken zamanda yatırılmıştır. İkramiye rakamları ise;

Ramazan Bayramı için 1000 TL,

Kurban Bayramı için 1000 TL şeklinde ayarlanmıştır.

Bir Kerede Ne Kadar İkramiye Alınabilecek?

3000 TL iddialarının ortaya atılmasından sonra bayram ikramiyelerindeki ana rakamların güncellendiği zannedilmiştir. Ancak bu gibi bir durum yoktur. Emekli vatandaşlar bu sene de ikramiye olarak 1000’er TL’den toplamda 2000 TL alabileceklerdir. Ancak bu sene verilen ikramiyelere ek getirilmiştir. Böylece emekli vatandaşlar her bayram için 500 TL ek ödeme alabileceklerdir.

Konunun detaylarına inildiğinde emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir sisteme geçildiği de fark edilmektedir. Zira kişiler ikramiyelerinin ek ödeme miktarlarını kendi belirleyebilmektedir. Emekliler herhangi bir başvuru yapmamaları halinde iki bayramda da 500 TL ek ödeme alacaklardır. Bu da bayram başına 1500 TL’den toplamda 3000 TL etmektedir.

Bu sene ikramiyelerde farklı bir uygulamaya gidilmiştir. İsteyen emekliler Ramazan Bayramı içerisinde toplu bir ödeme hakkı kullanabilecektir. Kurban Bayramı ikramiyesini beklemek istemeyenler tek kerede 2750 TL alarak hareket edebileceklerdir. Bu durum tamamen tercihlere bırakılmıştır. Diğer türlü bahsetmiş olduğumuz şekilde 1500 TL’den 3000 TL ikramiye alınması da mümkündür.

İkramiyeler Ne Zaman Verilecek?

İkramiye miktarları konusundan sonra emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek konusu gelmektedir. İkramiye zamanlarının kesinleşmesi için bayramlara yaklaşılması beklenmektedir. Açıklandığı üzere geçtiğimiz sene sürpriz bir adım atılmıştır. Atılan adım sayesinde emekliler ikramiyelerini normale göre daha erken zamanda temin etmişlerdir. Bu sene de salgın devam ettiği için aynı ihtimal gündemdeki yerini korumaktadır.

Herhangi bir sürpriz olmaması halinde emekli bayram ikramiyelerinin;

Ramazan Bayramı için 10 ila 12 Mayıs 2021 arasında,

Kurban Bayramı için 12 ila 16 Temmuz 2021 arasında yatırılması beklenmektedir.

Zaman aralıklarında emekliler açıklamış olduğumuz iki ayrı yöntem üzerinden maaşlarını çekebileceklerdir. Maaşların hangi günlerde çekileceği ise kurumlar tarafından açıklanacaktır. Günler kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenmektedir.