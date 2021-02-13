Tüm Elektrik Faturalarında 142 TL Yardım Yapılacak! İşte Kanun Teklifi

Tüm Elektrik Faturalarında 142 TL Yardım Geliyor! Fatura ödemeleri vatandaşların rutinlerinde olan ödemelerden biridir. Ülkemizde sosyal destek ödemeleri uzun zamandan beridir alternatif başlıklardan yapılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde salgın paketleri kapsamında fatura ödemelerinin girmesi gerektiğine yönelik görüşmeler başlatılmıştır. İşte Kanun Teklifi..

Tüm Elektrik Faturalarında 142 TL Yardım Yapılacak! İşte Kanun Teklifi

Bu kapsamda;

  • Elektrik,
  • Su,
  • Doğalgaz faturalarının devlet destekli olarak ödenmesi vatandaşların ellerini büyük oranda rahatlatacaktır.

Fatura ödemeleri bazında ortaya çıkan istek salgınla alakalıdır. Salgın kapsamında yaşanan işsizlik sorunu yüzünden vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılarken zorlanmaya başlamıştır. Özellikle elektrik faturasındaki sorunların çözümü için devlet düğmeye basmıştır. Bundan sonra ihtiyaç sahipleri fatura ödemelerinde daha rahat hareket edecektir.

Faturalarda Devlet Desteği Dönemi

Devletten fatura desteği farklı şekillerde gelmiştir. Konu ile alakalı olan çalışmaların ilk olarak belediyeler nezdinde yapıldığı bilinmektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalar faturalarını ödeyemeyen vatandaşlar ile hayırseverlerin buluşmasını sağlamıştır. Askıda Fatura olarak bilinen uygulama;

  • İhtiyaç sahiplerinin faturalarını belediye sitesine girmesi,
  • Belediyenin faturaya onay vererek yayımlaması,
  • Hayırseverlerin yine online olarak fatura ödemesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Ancak sistem her belediye tarafından uygulanmamaktadır. Bu neden yüzünden devlet genel bir uygulama oluşturmuştur. Açıklanacak olan fatura destek sistemi KW üzerinden çalışmaktadır. İhtiyaç sahipleri hanelerinde yaşayan kişi sayısına göre 142 TL’ye kadar elektrik fatura yardımı elde edebilecektir. Tabi yardımlar için başvuruların sisteme iletilmesi gerekmektedir.

Fatura Desteği Kimlere Verilecek?

Salgın kapsamında yaygınlaşan yardımlarda alım kıstasları bulunmaktadır. Elektrik fatura desteği almak isteyenlerin de belli şartlara uygun olmaları istenmektedir. Yoksa herkes elektrik fatura ödemeleri için destek temin edemeyeceklerdir. Bu neden yüzünden gerçekleştirilen başvurular inceleme altında alınmaktadır. Yapılan incelemelerde;

  • Hanede kişi başına düşen gelir miktarı,
  • Sigorta bulunup bulunmadığı,
  • Hane bireylerinin mal varlıklarının olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Herhangi bir ek geliri olmayanlara ise yardım kapıları aralanmaktadır. Tabi bu aşamaya gelinmeden önce başvuru esnasında verilen ikamet adresi kontrol edilmektedir. Yetkililer adres üzerinde fiziki incelemeler de gerçekleştirdikten sonra nihai kararlar verilmektedir. Yardım kapsamında koşullar değişmediği süre boyunca bir kesinti yapılmayacaktır. Bu da ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak olan detaylardan biridir.

Fatura Destek Başvurusu

Fatura desteği almak isteyenlerin bireysel olarak sistem kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Salgın başlamadan önce de devam eden bu yardımlar genel manada;

  • Belediyelerden,
  • Valilik ve kaymakamlıklardan,
  • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarından temin edilmiştir.

Başvuru sisteminde bu gibi olanaklar halen bulunmaktadır. İsmi verilen kurumlar ihtiyaç sahipleri için alternatif yardım kalemlerini de aktif hale getirebilmektedir. Bu bağlamda salgınla birlikte kurumların kullanım oranlarında bir azalma yaşanmıştır. Vatandaşlar yardım başvurularında mümkün olduğu kadar e-devlet sistemini tercih etmektedir.

Fatura ödemeleri için yardımlarda duruma göre değişmekle birlikte posta yolu ile başvuru da vardır. Posta ile başvuru yöntemi muhtaç aylık alımlarında da olan yöntemlerden biridir. Tabi muhtaç aylığı almak isteyenlerin başvurularını Vakıflar Genel Müdürlüğü birimlerine iletmeleri gerekmektedir.

Fatura Destek Ödemeleri

Vatandaşlar fatura için alacakları devlet yardımını doğrudan nakit olarak temin edemeyeceklerdir. Bu yardım gerçek manada elektrik faturası üzerinden görülecektir. Yetkililer tarafından yapılan fiziki incelemeler hanede kaç kişinin ikamet ettiğini kesinleştirecektir. Devlet, hanedeki kişi sayısına göre ana faturada kullanılan KW üzerinden indirim gerçekleştirecektir.

Resmi birimlerden yapılan açıklamalar devlet elektrik fatura ödemesinin her ödeme noktasından da alınamayacağını göstermektedir. Vatandaşların sistemden istifade edebilmeleri için ödemelerini PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirmeleri lazımdır. Bu sayede görülen faturadan indirim tutarları düşecektir. Düşecek olan miktar 142 TL’yi bulabilmektedir. Tutar tamamen hanede ikamet eden kişi sayısına göre belirlenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 16:21
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YORUMLAR
Hatice
Hatice - 2 hafta Önce

Herşeyde olduğu gibi bu hükümetin yaptığı tek şey var yaptım gibi gösterio hiç bi bok yapmamak .Allah Allah bin belalarını vetsin milleti muhtaç hale getirip kendileri milletin parası ile israf batağındalar lanet olasıcalar

Mehmet
Mehmet @Hatice - 2 hafta Önce

Sizin gibi nankörler ettikleri beddualarla boğulurlar vatan haini beğenmiyorsan başka ulkeye

Ferit
Ferit @Hatice - 2 hafta Önce

Bana 112 elektrik desteği geldi.destek varda insanın haberi olmuyor.ptt arkadaştan öğrendim

Birgül Aksoy
Birgül Aksoy - 2 hafta Önce

Ben ayda emeklilikten 1500 TL alıyorum 4 çocuk okutuyorum sigortam var diye hiç bir yardım vermiyor lar siz bu zamanda 1500 TL yle geçinilir söylermisiniz.

ümit
ümit @Birgül Aksoy - 2 hafta Önce

işiniz gücünüz algı, iftira, yalan. Kaç yaşındasın da emekli oldun 4 çocuk okutuyorsun? kaçında evlendin? kaç yıl çalıştın? herhalde çalışırken çocuk yapamadın, o yüzden yeni çocuk yaptın!!!! yoksa 20 yaşındamı emekli oldun???

Erol ozgur celik
Erol ozgur celik - 2 hafta Önce

Devlet destek verecegine bu firmalarin bizi soymasina izin vermek icin cikardigi yasayi iptal etsin onyeyer bize bizim yardima ihtiyacimiz yok yandaslar zengin olsun diye cikarsiklari yasalari iptal.etsinler kafi

Safiye incegül
Safiye incegül - 2 hafta Önce

Allah aşkına samsunda varsa eğer fatura yardımı bana da yardım edin.Yetim aylığı alıyorum ama yetmiyor büyük kızım evlenirken kredi çekmek zorunda kaldım eski kocam hiç yardım etmiyor yabancı uyruklu bir kadınla yaşıyor ve kaçak çalıştığı icin nafaka davası açamıyorum oğlum ve kızımla yaşıyorum oğlum 13 yaşında kızım 22 yaşında iş bulamıyoruz ablamlar eniştelerim hep para yolluyor ama taşıma suyuyla değirmen dönmez.Artık bıktım aldiğım maaş sadece krediye kesilmiyor bir yıl önce tam maaş verilmiş haberim yok ve tam maaş verenin yaptiğı hatayı ben çekiyorum şimdi yardım istiyorum.Ssk sız iş bulamıyorum çünkü yasak ssklı iş bulsam kredi borcum varken alacağım maaş yetmiycek gene ne yapacağımı şaşırdım delirmek üzereyim

Ömer Yılmaz
Ömer Yılmaz - 2 hafta Önce

Böyle kanun olmaz nedeni su istimale açık bir kanun adamı olan yardımı alıyor en basit örneği eşim %73 engelli kanun gereği su, telefon, internet, emlak vergisi, yol giderlerinde faydalanırken elektrikten eşinin maaşı yüksek diye faydalanıyor ama binlerce sağlam geliri yüksek kişi dayı emmi akp li bir yetkilinin verdi olurla hem engelli hemde her türlü yardımı alabiliyor maalesef siz haber kanallarıda bunları görmüyor ve yazmıyorsunuz saygılarımla

Ramis
Ramis - 2 hafta Önce

Bi suru incelemye tabi olacak ne ici 142 tl icin hadi bismillah basvuru yaptin inceledik bictik kestik haketmiyorsun yAllah evine olacagi bu bu yuzden diyorum ki degmez benim bir evim var baskada hicbir gelirim yok borcmu ganimet ruya gibi bisey
.

Naci mutlu
Naci mutlu - 2 hafta Önce

Doğal Gaz 400-600 geliyor

Haticededeoglu
Haticededeoglu - 2 hafta Önce

Ccok kabarık geliyor

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