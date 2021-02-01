Tüm Elektrik Faturalarında 142 TL Yardım Geliyor! İşte Kanun Teklifi

Bu kapsamda;

Elektrik,

Su,

Doğalgaz faturalarının devlet destekli olarak ödenmesi vatandaşların ellerini büyük oranda rahatlatacaktır.

Fatura ödemeleri bazında ortaya çıkan istek salgınla alakalıdır. Salgın kapsamında yaşanan işsizlik sorunu yüzünden vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılarken zorlanmaya başlamıştır. Özellikle elektrik faturasındaki sorunların çözümü için devlet düğmeye basmıştır. Bundan sonra ihtiyaç sahipleri fatura ödemelerinde daha rahat hareket edecektir.

Faturalarda Devlet Desteği Dönemi

Devletten fatura desteği farklı şekillerde gelmiştir. Konu ile alakalı olan çalışmaların ilk olarak belediyeler nezdinde yapıldığı bilinmektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalar faturalarını ödeyemeyen vatandaşlar ile hayırseverlerin buluşmasını sağlamıştır. Askıda Fatura olarak bilinen uygulama;

İhtiyaç sahiplerinin faturalarını belediye sitesine girmesi,

Belediyenin faturaya onay vererek yayımlaması,

Hayırseverlerin yine online olarak fatura ödemesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Ancak sistem her belediye tarafından uygulanmamaktadır. Bu neden yüzünden devlet genel bir uygulama oluşturmuştur. Açıklanacak olan fatura destek sistemi KW üzerinden çalışmaktadır. İhtiyaç sahipleri hanelerinde yaşayan kişi sayısına göre 142 TL’ye kadar elektrik fatura yardımı elde edebilecektir. Tabi yardımlar için başvuruların sisteme iletilmesi gerekmektedir.

Fatura Desteği Kimlere Verilecek?

Salgın kapsamında yaygınlaşan yardımlarda alım kıstasları bulunmaktadır. Elektrik fatura desteği almak isteyenlerin de belli şartlara uygun olmaları istenmektedir. Yoksa herkes elektrik fatura ödemeleri için destek temin edemeyeceklerdir. Bu neden yüzünden gerçekleştirilen başvurular inceleme altında alınmaktadır. Yapılan incelemelerde;

Hanede kişi başına düşen gelir miktarı,

Sigorta bulunup bulunmadığı,

Hane bireylerinin mal varlıklarının olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Fatura Destek Başvurusu

Herhangi bir ek geliri olmayanlara ise yardım kapıları aralanmaktadır. Tabi bu aşamaya gelinmeden önce başvuru esnasında verilen ikamet adresi kontrol edilmektedir. Yetkililer adres üzerinde fiziki incelemeler de gerçekleştirdikten sonra nihai kararlar verilmektedir. Yardım kapsamında koşullar değişmediği süre boyunca bir kesinti yapılmayacaktır. Bu da ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak olan detaylardan biridir.

Fatura desteği almak isteyenlerin bireysel olarak sistem kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Salgın başlamadan önce de devam eden bu yardımlar genel manada;

Belediyelerden,

Valilik ve kaymakamlıklardan,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarından temin edilmiştir.

Başvuru sisteminde bu gibi olanaklar halen bulunmaktadır. İsmi verilen kurumlar ihtiyaç sahipleri için alternatif yardım kalemlerini de aktif hale getirebilmektedir. Bu bağlamda salgınla birlikte kurumların kullanım oranlarında bir azalma yaşanmıştır. Vatandaşlar yardım başvurularında mümkün olduğu kadar e-devlet sistemini tercih etmektedir.

Fatura ödemeleri için yardımlarda duruma göre değişmekle birlikte posta yolu ile başvuru da vardır. Posta ile başvuru yöntemi muhtaç aylık alımlarında da olan yöntemlerden biridir. Tabi muhtaç aylığı almak isteyenlerin başvurularını Vakıflar Genel Müdürlüğü birimlerine iletmeleri gerekmektedir.

Fatura Destek Ödemeleri

Vatandaşlar fatura için alacakları devlet yardımını doğrudan nakit olarak temin edemeyeceklerdir. Bu yardım gerçek manada elektrik faturası üzerinden görülecektir. Yetkililer tarafından yapılan fiziki incelemeler hanede kaç kişinin ikamet ettiğini kesinleştirecektir. Devlet, hanedeki kişi sayısına göre ana faturada kullanılan KW üzerinden indirim gerçekleştirecektir.

Resmi birimlerden yapılan açıklamalar devlet elektrik fatura ödemesinin her ödeme noktasından da alınamayacağını göstermektedir. Vatandaşların sistemden istifade edebilmeleri için ödemelerini PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirmeleri lazımdır. Bu sayede görülen faturadan indirim tutarları düşecektir. Düşecek olan miktar 142 TL’yi bulabilmektedir. Tutar tamamen hanede ikamet eden kişi sayısına göre belirlenmektedir.