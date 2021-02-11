Tüm Bankalardan Hesap Açma Ve Kapatma İşlemleri Hakkında Flaş Karar!

Bilindiği üzere daha önce banka hesabı açtırmak ya da kredi çekmek gibi işlemler için şubelere gidip saatlerce sıra beklenmesi gerekiyordu. Ancak vatandaşlar özellikle koronavirüs döneminde bankaların şubelerine gidip işlemlerini gerçekleştirmek istemiyorlar. Bankalar da getirdikleri yeni sistem ile vatandaşların hem saatlerce şubede sıra beklemesini hem de şubelerde virüs kapmasını engelleyecek. Üstelik bu sayede müşteriler işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilecek.

Banka müşterilerinin banka şubeleri üzerinden gerçekleştirdikleri bazı işlemleri dijital ortamlardan kolayca yapabilmeleri için yeni bir sistem oluşturuldu. Yeni uygulama 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe koyulacak. Bu tarihten itibaren vatandaşlar artık yeni hesap açmaya ya da banka hesabı kapatma gibi işlemlerini banka şubelerine gitmelerine gerek kalmadan halledebilecek.

Alınan karar 1 Mart tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak ve bankalar artık görüntülü görüşmeler yaparak müşterilerim işlemlerine dijital ortamda gerçekleştirilecekler. Uygulama ile birlikte finansal sistemde köklü bir değişim yaşanacak.

Müşteriler yeni sistemin altyapısının bankalara entegre edilmesinin ardından bankaya görüşme talebini iletecek ve sırası geldiği zaman kendisi ile ilgilenecek olan müşteri temsilcisi ile görüntülü konuşmaya başlayacak ve işlemini bu şekilde gerçekleştirecek. Müşteriden öncelikle kameraya erişim izni istenecek ve fotoğraf çekimi video kaydetme gibi özellikler kimlik doğrulama aşamaları tamamlanacak.

Yeni uygulama kapsamında planlanan konular arasında müşterilere kimlik tespiti ve sözleşmeye tabii tutulan ıslak imza ve zorunluluğunda ortadan kaldırılması bulunuyor. Bu sayede banka işlemleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilecek. Tüm uygulamalar yalnızca 18 yaşını doldurmuş olan bireylerle uygulanacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 21:09