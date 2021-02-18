Toplamda 5 Farklı Ödeme yöntemiyle 1400 TL Destek Başvuru Ekranı Açılır Açılmaz Kilitlendi

2020 yılının mart ayında ortaya çıkan korona virüs hastalığı bütün dünyada büyük krizlerin yaşanmasına neden oldu. Virüsten en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi; maalesef Türkiye olmuştur. Vatandaşların durumdan ötürü yaşadığı mağduriyetin farkında olan Bakanlıklar ise; bazı yardım kampanyaları düzenleyerek, insanlara destek olmaya çalışmıştır. Şimdilerde ise; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı yeni yardımlar yapacağını açıklamıştır. Gazetelerde yayımlanan 5 Farklı ödemeyle toplamda 1400 TL destek başvuru ekranı açılır açılmaz kilitlendi. Birçok vatandaş bakanlığın verdiği yardımlardan yararlanmak ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla sıraya girdi ve konu ile ilgili başvuru talebinde bulundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardımı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardımı 1400 TL değerinde olmak üzere yalnızca ihtiyaç sahibi kişilere yardım ediyor. Sadece şartları sağlayanlar başvuruyor. Yardımları alabilmek için ise; başvurunu yapmanız zorunludur. Eğer isterseniz, e-devlet üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz mümkündür. Başvurularınızın onaylanıp onaylanmadığını da yine e -devlet üzerinden görüntüleyebilmeniz mümkün olacaktır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ihtiyaç sahibi herkese bazı yardımlar yapacağını açıklamış ve bu yardımların da nakit para üzerinden olacağını duyurmuştur. Özellikle de korona virüs nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kalan ve özel sektörde çalıştığı için; işinden alı konulan insanlar, fazlasıyla zor durumda olduklarını her fırsatta belirtmeye devam etmektedir. Bu nedenle yapılacak yardımların nakit para üzerinden gerçekleşmesi, vatandaşlar için daha iyi olacaktır.

Aile Bakanlığı yardım başvurularında çocuk yardımını da beraber ödüyor! 1400 TL pandemi desteğinin yanında 400 TL nakit çocuk yardımı alabilirsiniz. En çokta nasıl başvuru yapılacak, başvuru ekranı nerede sorusu yanıt arıyor.

Yardım Başvuruları Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı yardımlardan haberdar olan vatandaşların büyük bir çoğunluğu yardım başvuruları nasıl gerçekleştiriliyor? Sorusunu sormaya da devam etmektedir. Başvurularını yapabilmek için, e-devlet şifreniz olması gerekmektedir. Eğer kendinize ait bir e-devlet hesabınız yoksa, bu işlemi PTT üzerinden rahatlıkla yapabilmeniz mümkündür. E-devlet hesabınızı açtıktan sonra ise; herkesin ayrı bir başvuru günü olacaktır. Bu durum T.C kimlik numaranızın son hanesine göre değişecektir. T.C kimlik numaranıza göre başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz günler şu şekildedir;

T.C kimlik numaranızın son hanesi 0 ise; başvurunuzu pazartesi günü yapmanız gerekmektedir.

T.C kimlik numaranızın son hanesi 2 ise; başvurunuzu salı günü yapmanız gerekmektedir.

T.C kimlik numaranızın son hanesi 4 ise; başvurunuzu çarşamba günü yapmanız gerekmektedir.

T.C kimlik numaranızın son hanesi 6 ise; başvurunuzu perşembe günü yapmanız gerekmektedir.

T.C kimlik numaranızın son hanesi 0 ise; başvurunuzu cuma günü yapmanız gerekmektedir.

Bu prosedüre uyarak başvurularınızı gerçekleştirdiğiniz takdirde, ödenek için uygun olup olmadığınıza dair bir değerlendirme yapılacak ve ortaya çıkan sonuç olumlu ya da olumsuz da olsa mutlaka size geri dönüş sağlanacaktır. Aynı zamanda Cumartesi ve pazar günleri herkesin başvuru değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle hafta içi başvurularından yararlanamadıysanız, hafta sonu e-devlet hesabınıza girerek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının yaptığı yardımlar ile ilgili başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacağı yardımları yalnızca ihtiyaç sahiplerine vermektedir. Durum böyle olunca yardım için başvuru şartları nelerdir? Sorusu da sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştır. Bakanlığın yardımlarından faydalanmak için gerekli koşullar ise, şu şekildedir;