Ticaret Bakanlığı Karşılıksız 150 Bin Liraya Kadar Destek Verecek! Bugün Son Başvuru Günü

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı” adı altında bir toplantı düzenledi. İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısına katılan kişilerden birisi de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan idi. Ticaret Bakanı Pekcan, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı sonunda oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu ve açıklama kapsamında karşılıksız maddi destek konusuna da değindi.

Bakan Ruhsar Pekcan, “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı” sonunda yaptığı açıklamalarda fiziki kadın girişimci network isimli projelerinin devam ettiğini söyledi. Proje kapsamında kadın girişimcilere ulaşma ve bu girişimcileri destekleme amacı güttüklerini ifade eden Pekcan, hali hazırda proje kapsamında oldukça hatırı sayılır çalışmalar yaptıklarını, destekler verdiklerini ve yapmaya da devam edeceklerinin altını çizdi.

Karşılıksız para desteğinin başvurularının Şubat 2021 sonuna kadar ya da bir başka deyişle 28 Şubat tarihine kadar devam edeceğini belirten Pekcan, fiziki kadın girişimci network kapsamında 139 kooperatif ve 149 proje ile çalıştıklarını ve toplamda ise yaklaşık 15 milyon TL hibe desteği verdiklerini ifade etti. Birçok kişinin hibe desteklerini aldıklarını belirten Pekcan, bir kısım girişimcinin de yakın vadede hibelerini alacaklarını ve Şubat sonuna kadar diğer girişimcilerin de 150 bin TL’ye kadar destek alma şanslarının olduğunu belirtti. Gerekli koşulları taşıyan tüm kadınlar bu destekten yararlanabilecekler. Tek yapmaları gereken şey ise bu desteği almak için başvuru yapmak olacak.

Kadınları bir araya getirerek güçlerini birleştirip ticarette aktif rol aldıklarını görmek istediklerini söyleyen Pekcan, bakanlık olarak kadınları her zaman desteklediklerini dile getirdi.

HİBE NEDİR, GERİ ÖDENİR Mİ?

Bir paranın, malın, değerin hiçbir karşılık ve bedel beklenmeden geri ödemesiz bir şekilde verilen desteklere hibe denir. Diğer anlamı “bağış” olan hibeler karşılıksızdır ve geri ödenmesine gerek yoktur.