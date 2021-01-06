Temel İhtiyaç Destek Kredisi 2.Faz başvuruları olacak mı? 0,49 faiz oranı ile tekrar kredi verilecek mi?

Devlet bankaları aracılığı ile dar geçimli vatandaşlara koronavirüs salgının başlaması ile çeşitli destekler verildi. Bunlardan bir tanesi de Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi oldu. Bu kredi ile başvuru yapan vatandaşlara 3 bin lira, 5 bin lira, 7,5 bin lira ve 10 bin lira olmak üzere Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi verilmişti. Peki Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi 2.faz başvuruları olacak mı? Tekrar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi verilecek mi?

Geçtiğimiz Nisan ayında verilmeye başlayan destek kredisine milyonlarca kişi başvurmuştu.10 bin liraya kadar olan başvurularda birçok vatandaşa destek kredisi verilmişti. Fakat bu destek kredisinden yararlanamayan vatandaşlarda oldu. Kredi notu düşük veya kara listede olan vatandaşlar bu destek kredisinden yararlanamadı.Bazı vatandaşlarda 10 bin liraya başvurdu ama 3 bin lira çıktı. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar tekrar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi2nin verilmesini talep ederek Faz-2 başvurularının açılmasını bekliyor. Peki Faz-2 başvuruları olacak mı?

Temel Destek Kredisi ile vatandaşlara 3 bin liradan 10 bin liraya kadar düşük faiz oranlı ve 6 ay ödemesiz dönemli kredi verildi. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığı ile verilen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi ile milyonlarca vatandaş 0.49 faiz oranı ve 6 ay ertelemi krediden yararlandı. Yararlanamayan vatandaşlar ise tekrar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nin verilmesini istiyor. Geliri 5 bin liranin altında olan kişilere verilen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nin Faz-2 başvurularının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor.

Faz-2 başvuruları olacak mı?

Faz-2 başvuruları için şuan resmi bir açıklama gelmedi. Vatandaşların isteği ile tekrar gündeme gelen destek kredilerinin yeniden verilip verilmeyeceği henüz belli değil. Resmi açıklama geldiğinde paylaşacağız.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 19:51