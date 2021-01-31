Tek SMS ile Günde Sadece 11 Liraya 3 Ay Ertelemeli 10 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi faiz oranında indirim yaptığını vatandaşlara duyurdu. Şubeye gitmeye gerek kalmadan tek SMS ile ya da online kanallar üzerinden 75 bin liraya kadar nakit desteği alabileceksiniz. Hem de piyasada olan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı uygulanacak ve 3 ay erteleme seçeneği sunulacak.

2021 yılının Şubat ayı itibari ile en düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi veren bankaların başında QNB Finansbank gelmektedir. Şubat ayına girmeden resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile vatandaşlara faiz oranlarında indirim yaptığını açıkladı. Kredi kullanacak olan vatandaşlara özel imkanlar sağlanmasının yanı sıra faiz oranı da yüzde 1.30 bandının altına indirildi.

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI İLE KREDİ VEREN BANKA

Ülkemizde hizmet vermekte olan pek çok kamu ve özel bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları bir süredir yüzde 1.50 bandını aşmıştı. Ocak ayının son günlerinde bankalar faiz oranlarında indirim yaptı ve yüzde 1.40 ile yüzde 1.50 bandında kredi sağlamaya başladı. Bazı bankalar ise faiz oranlarını giderek arttırdı ve yüzde 2.00 seviyesinin üstüne çıktı.

Büyük bir indirim kampanyasına imza atan QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü ve tüm bankalar arasında en uygun faizle ihtiyaç kredisi veren banka oldu.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Müşterilerin ödemeleri için pek çok avantajlı kredi sunan QNB Finansbank, müşterilere kredilerinin ödemelerini 3 ay erteleme seçeneği de vermektedir. Dileyen müşteriler şimdi aldıkları kredilerinin geri ödemelerine Mayıs ayında başlayabilecekler. Bunun yanı sıra QNB Finansbank esnek ödeme seçenekleri de sunmaktadır. Kişilerin gelir durumuna ve taleplerine göre ödeme planı belirlenmektedir.

QNB Finansbank’tan kredi çekmek isteyen vatandaşlar online başvuru yaparak 75 bin liraya kadar kredi talep edebiliyorlar. Bununla birlikte, vatandaşlara 36 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır. Güncel olarak en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren QNB Finansbank, aylık yüzde 1,29 faiz uygulamaktadır.

25.000 TL ÖDEME PLANI

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapan kişilere yüzde 1,29 faiz oranıyla piyasadaki en düşük faiz oranını sunmaktadır. 36 ay vade ile 25 bin liralık ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşın aylık olarak ödemesi gereken taksit miktarı ise 911,05 liradır. Bu tutar günlük olarak 30 liraya tekabül etmektedir.

10.000 TL ÖDEME PLANI

Sabit olarak yüzde 1,29 faiz uygulayan QNB Finansbank’tan, 36 ay vadeli 10 bin liralık ihtiyaç kredisi almak isteyen müşterilerin aylık olarak 364,42 lira taksit ödemesi gerekmektedir. Bu taksit tutarını günlük 11 liraya denk gelmektedir.

NASIL BAŞVURULUR?

QNB Finansbank’tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar tek SMS ile başvurularını gerçekleştirebilirler. SMS ile başvuru yapmak için TC Kimlik numaranızı 5030’a SMS atmanız gerekmektedir. SMS yönteminin yanı sıra QNB Finansbank’ın resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamasından da kredi başvurularınızı yapabilirsiniz. 75 bin liranın üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka şubelerine gidip başvuru yapmanız gerekmektedir.