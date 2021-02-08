Tek Başvuruyla 3 Ay Geri Ödemesiz 75 Bin TL Kredi

Vatandaşlar ekonomik olarak zorlanmalarının ardından çareyi kredi çekmede buldu. Buda vatandaşların kredi çekmek için kendilerine uygun kredi paketlerini araştırmaya yönetti. Bu durumda vatandaşlar birçok konuda kredi paketleri sayesinde ekonomik olarak rahatlamaktadır. Bu kapsamda QNB Finans Bank kredi paketleri en çok tercih edilen kredi paketlerinin başında yer almaktadır.

QNB Finans bank tarafından sağlanan ve en önemli özelliği 3 ay geri ödemesiz olan kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmektedir. Özellikle korona virüs salgını tedbirlerinin arttırılmasından dolayı vatandaş oldukça zor bir ekonomik çıkmaz içine girmiş bulunmaktadır. Korona virüs tedbirleri kapsamında zarar yapan ya da işsiz kalan kişilere devlet tarafından gerekli destekler sağlanmaya çalışılmış ve bir nebze de olsa vatandaşın borç yükü hafifletilmeye çalışılmıştır.

Fakat devlet desteleri bazı kişiler tarafından yeterli görülmemektedir. Buda vatandaşları çeşitli kredi kampanyalarına yönlendirmektedir. Bu nedenle özel bankalar ise çeşitli kredi kampanyaları ile kredi çekmek isteyen vatandaşlara destek olmayı amaçlamaktadır.

QNB Finans Bank Destek Kredisi

Finansbank tarafından sağlanan ve tam 7 farklı ödeme yöntemi bulunanvatandaşlar tarafından oldukça tercih edilmektedir. Kredi kampanyası kapsamında vatandaşaveren Finansbank ödeme yöntemlerinde de oldukça kolaylık sağlamaktadır. Özellikle vade seçeneklerinin 36 ay olması vatandaşların oldukça rahat bir nefes almasını sağlamaktadır. Bu da birçok konuda vatandaşların rahatlamasını sağlamaktadır. Faiz oranı açısından bakılacak olursa Finansbank müşterilerine oldukçasağlamaktadır. Faiz oranı 1,26 olarak açıklanan kredi paketinin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğü belirtilmektedir. Bu nedenle başvuruların tamamının değerlendirildiği ve oldukça fazla talep olduğu belirtilmektedir.

Düşük faizli kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar ise kredi başvurularını birkaç farklı şekilde iletebilmektedirler. Bunlardan ilki cep bank aracılığı ile yapılacak olan kredi başvurularıdır. Teknolojinin imkânları dâhilinde kullanılan bu yöntem en hızlı kredi başvurusu yapabileceğiniz yöntemlerin başında gelmektedir. Diğer bir yöntem ise telefon bankacılığı ya da internet bankacılığıdır. Bir diğer yöntem ise şubeye bireysel olarak başvuruda bulunabileceğiniz kredi yöntemidir. Bu yollardan herhangi birisi ile dilediğiniz kredi kampanyasına başvurularınızı iletebilirsiniz.

%1,26 Faiz Oranında Kredi İle Geri Ödeme Nasıl Hesaplanır?

Kredi çekmek isteyen kişiler için belirtilen 1,26’lık düşük faiz oranı oldukça dikkat çekmektedir. Bu faiz ile birlikte çekilecek kredilerin geri ödemelerine bakacak olursak. Vade seçenekleri ve kredi miktarın göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 36 ay vade ile 75 bin TL kredi aldığınızı var sayarsak bunun toplam geri ödemesi 98 bin 393 TL 52 Kuruş olarak belirtilmektedir. 75 bin TL değerinde ki kredi paketinden faydalanmanız dâhilinde bu kredinin 36 ay vade ile ödenmesi şeklinde aylık taksit tutarı 2 bin 733 TL 15 kuruş olarak belirtilmektedir. Eğer 10 Bin TL kredi paketinden faydalanmak isterseniz ise yine 36 ay vade üzerinden hesaplandığında bu kredinin aylık ödemesi 364 TL 42 kuruş olmaktadır. 50 Bin TL değerinde ki kredi paketinden faydalanmak isterseniz de bu kredinin aylık geri ödemesi 822 TL 10 Kuruş olarak belirtilmektedir.