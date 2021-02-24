TEB ve Garanti Bankası 50000 TL Tek Kalemde Borç Kapatma Kredisi Duyurusu

Bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınız ödeme zorluğu yaşatıyorsa o bankaların borç kapatma, transfer kredileri tam aradığınız kredi modelidir. Bu kredilerde tüm borçlarınızı tek bir bankaya toplar hem uzun vadede hem de düşük taksit ile ödemeye devam edersiniz. 50000 TL borç kapatma kredisi, güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapsar. Daha önceki kredi ve kredi kartı borçlarınızdan dolayı icralık olduysanız bu icralık borçlar için borç kapatma kredisi kullanamazsınız. Bu kredilerde onay almak istiyorsanız da banka kredi notunuzun uygun olması gerekiyor. Kredi notu düşükler maalesef kredi onayı alamazlar. Şimdi sizlere hangi bankalardan hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz, bunun hakkında bilgiler verelim.

Teb Bankası, 50000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası, 50000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

50000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız teb Bankası üzerinden hızlı bir şekilde kimliğinizle birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Size en yakın TEB Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapılıyor. 50000 TL'ye kadar alacağınız borç kapatma kredilerinde banka kredi kartı borçlarınızı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı hesaplayarak, sizlere kredi verecektir. Eğer 50000 TL üzerinde kredi borcunuz varsa, banka sizlere kefillik ile birlikte bu şekilde de borç kapatma kredisi verebilir. Alacağınız borç kapatma kredisinde 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz. 100000 TL üzerinde borçlarınız varsa bu borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, bankadan ipotek karşılığı kredi başvurusu yaparak tüm borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Size en yakın TEB bankasına giderek kredi başvuru ve güncel faiz oranları hakkında bilgi alabiliyorsunuz.

Garanti Bankası, 50000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası başlattı. Size en yakın Garanti Bankası şubesine sadece kimliğinizle giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Diğer bankadaki kredi kartı borçlarımızı ayrı kredi borçlarınızı ayrı olarak da kapatabiliyorsunuz. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin çalışıyor olması durumunda en az üç aylık sigortasının kesintisiz olarak yatması, emekli olması durumunda ise emekli maaşlarını bu bankadan almaları gerekiyor. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız borç kapatma kredilerinde en fazla 36 ay vade yapılmaktadır. Garanti Bankası üzerinden de 50000 TL üzerinde borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, 100000 TL'ye kadar kefille 100000 TL üzerinde ise ipotek karşılığı kredi kullanabilirsiniz. Vereceğiniz ipoteğin taşınmaz olması durumunda ekspertiz değerinin yarısına kadar 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz.