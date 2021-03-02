TEB Tüm Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Hangi Bankadan Kredi Çektiğinizin Önemi Yok!

Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjdeli haber TEB’den geldi. TEB borç kapatma kredisiyle hangi bankadan kredi çekmiş olursanız olun, tüm borçlarınızı anında sıfırlayabilirsiniz. Bu kampanyayla tüm borçları tek başlık altında toplayabilirsiniz.

Salgının etkisiyle vatandaşlarımız bankalardan verilen kredilere hiç olmadığı kadar talep gösterdi. Vatandaşların bankalara olan borçları da arttı. Özellikle de yaz döneminde ertelemeli kredilerden yararlanan vatandaşlarımız salgının ikinci dalgası ile tekrar sarsıldı. Biriken kredi ödemeleri ve azalan gelirler karşısında birçok vatandaş çaresiz ve ne yapacağını bilmiyor.

Sıkıntılarına çözüm arayan vatandaşlarımız için çare TEB’de!

Vatandaşlarımız salgın dönemiyle birlikte borçlarını öderken büyük sıkıntılar yaşar halde geldi. Özellikle de ikinci dalga ile birlikte vatandaşlarımız aldıkları kredileri nasıl ödeyeceğini bilemez oldu. Geri ödemeler de büyük problemler ile yüzleşen vatandaşlarımız içinse destek özel bankalardan birinden geldi!

TÜRK EKONOMİ BANKASI’NDAN DEV ADIM

Türk Ekonomi Bankası (TEB) kredilerini ödeyemeyen vatandaşlarımızın desteklerine koştu! Banka sunduğu borç transferi kampanyası ile birlikte vatandaşlarımızın zor durumla yetişiyor! Üstelik TEB bu kampanyasında vatandaşlarımıza öteleme seçeneği de sunuyor!

BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Türk Ekonomi Bankasından gelen yeni kampanya ile birlikte vatandaşlarımız borçları hangi bankada olursa olsun tek sefer de kapatabilecekler! Salgın döneminde vatandaşlarımızın borçlarını kapatmalarına olanak sağlayan kampanya ise borçluları sevindirdi. Haliyle kampanyaya da ilgi oldukça yoğun oldu.

TEB’in yeni kampanyası ile birlikte vatandaşlarımız borçlarını tek kalemde kapatabilecek!

Türk Ekonomi Bankası’nın yeni kampanyası vatandaşlarımızın dertlerine deva oldu. Salgın döneminde vatandaşlarımız kredi borçlarına ayıracak parayı bırakın bazı temel ihtiyaçlarını karşılayamaz olmuşlardı. Özellikle iş yeri kapanan vatandaşlarımız birden fazla bankaya borçlanmış ve bu borçlarla ne yapacağını kara kara düşünüyordu. Fakat yeni gelen borç kapama kampanyası ile birlikte vatandaşlarımız borçların tek çatı altında uygun ödeme koşulları ile topluyor!

Türk Ekonomi Bankası vatandaşlarımıza borçlarını kapanmak için sunduğu kampanya da %1,45 faiz oranı veriyor. Aynı zamanda vatandaşlara kredilerinde öteleme fırsatı da sunuluyor. 36 ay vade ile verilen kampanya da dileyen vatandaşlarımız üç aya kadar erteleme fırsatından yararlanabiliyorlar.

Türk Ekonomi Bankası tarafından kampanya dahilinde üst bir limit belirtilmemiştir. Vatandaşlarımızın gelir ve borçlarına göre üst limit verilmektedir. Böylece geliri yüksek olan vatandaşlarımıza da yüksek meblağ kredilerle yardımcı olunuyor.

50 bin lira kredi alındığında ise 36 ay vade oranında vatandaşlarımızın aylık ödemeleri bin 880 lira olmakta.

UZMANLAR UYARIYOR

Borç kapama kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı ise uzmanlar uyarıyor. Bu tür kampanyalarda vatandaşlar, bankanın sunduğu tüm koşulları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bazı bankalar ana parayı ya da sadece borcun faizini kapatmaktalar. TEB bankası borcun tamamını kapatsa bile vatandaşlarımız bu tür kampanyalara başvururken dikkatli olmalıdırlar.

KİMLER BORÇ KAPAMA KREDİSİNDEN YARARLANABİLİR?

TEB kampanya dahilinde sadece bir ön koşul sunmaktadır. O da bir işte sigortalı olarak çalışıyor olmak. Eğer 3 aydan fazladır sigortalı olarak bir işte çalışıyorsanız kredinizi alabilirsiniz. Vatandaşlarımız sigortalı işte bulunmuyor fakat düzenli gelire sahiplerse yine krediye başvuru yapabilirler.

Vatandaşlarımıza kredi limiti verilirken ise dikkat edilen birkaç nokta var. Eğer borcunuz ödeme gücünüzün çok üstündeyse istediğin kredi limitini alamayabilirsiniz. Yine banka başvuruları kabul ederken öncelikli olarak vatandaşlarımızın kredi notlarına bakacak. Kredi notunuz eğer çok yüksek burada avantajlı konumda olacaksınız. Hem bankaya başvurunuz kısa sürede onlayacaktır hem de daha yüksek meblağlı kredi almanıza izin verilecektir. Kredi notu düşük olanların da yine korkmasına gerek yok. Banka gelirlerine göre herkese kredi sunmakta. Fakat kara listede olan vatandaşlarımızın burada işleri zorlaşıyor! Yapılan incelmelerden sonra kara listede olan vatandaşlarımıza kredi çıkmama ihtimali de bulunuyor.