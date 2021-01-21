TEB, Garanti ve ING Bank Kredi Faiz Oranları Dibe Vurdu! 100.000 TL üstelik 3 ay ödemesiz

Pandeminin başlamasıyla birlikte ciddi bir ekonomik buhran yaşayan vatandaşlarımız bankaların en cazip kredi kampanyalarını araştırıyorlar. Yaz aylarından uygulanan düşük faizli kredi politikalarının sona ermesiyle birlikte faiz oranları tekrar yükseltildi. Kış aylarında artan masraflar ve pandeminin olumsuz etkileriyle birleşince, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız tekrar bankaların yolunu tutmaya başladı. En uygun ihtiyaç kredisi araştırmaları yapan vatandaşlarımız için müdeji bir haberimiz var. 3 banka kredi faiz oranlarını düşürdü. Üstelik ING Bank, Garanti BBVA ve TEB yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunuyor.

TEB 100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Türkiye Ekonomi Bankası(TEB) yeni kampanyasıyla birlikte Türkiye'de ki en uygun faiz oranlarını sunan bankalardan bir tanesi durumuna geldi. Banka müşterilerine 36 ay vadeli, 100.000 TL ihtiyaç kredisi için %1.45 faiz oranı sunmaktadır. Bu örnek tutarlar üzerinden vatandaşlarımızın ödeyeceği aylık taksit tutarı: 3.761,35 TL olarak belirlenmiştir. Geri ödenecek toplam tutar ise 135.408,51 liradır.

Türkiye Ekonomi Bankası güncel ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız bankanın internet bankacılığı, mobil uygulama ve müşteri hizmetleri kanalından başvurularını hızlıca gerçekleştirebilirler. Dilerseniz size en yakın TEB şubesini ziyaret ederekte ihtiyaç kredisi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bankanın 3 ay ödemesiz döneminden yararlanarak ödemeye Nisan 2021 tarihinde başlayabilirsiniz.

GARANTİ BBVA 100.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz oranlarında değişikliğe giden bankalardan bir tanesi de Garanti BBVA. Banka yeni düzenlemiş olduğu ihtiyaç kredisi için değişken faiz oranları imkanı sunuyor. Üstelik kredi üst limiti de 100 bin liraya kadar yükseldi. Vatandaşlarımız için 15.000 lira için %1,84 faiz oranı uygulanırken bu oranlar; 25 bin lira için %1.74, 50.000 TL için %1.64, 75 bin lira için 1.54 veşeklinde değişkenlik gösteriyor. Tüm kredi tutarları için en çok 36 vade imkanı tanınırken, kredi tahsis ücreti ve sigorta ücretleri tutara göre değişkenlik göstermektedir. Yüksek limitli kredi kullanımlarında yıllık maliyet oranı düşmektedir. 100 bin lira 36 ay vadeli kredi kullanımlarında vatandaşlarımızın aylık taksit tutarı 3790,96 TL iken geri ödenecek toplam tutar 136,999.63 lira şeklinde belirlenmiştir.

En cazip faiz oranlarından birini sunan yeni Garanti BBVA ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız online kanallar aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Bunlara ek olarak, 444 0 335 Anında Kredi Hattı ve en yakın şube üzerinden de başvurularınızı anında yapabilirsiniz. Garanti BBVA 3 ay erteleme seçeneğiyle ödemelerinize Nisan ayında başlayabilirsiniz.

ING BANK 50.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ

2021 yılında ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye giden bankalardan bir diğeri ING BANK oldu. Banka yeni kampanyası dahilinde müşterilerine 50 bin lira üst limitli, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Banka müşterilerine uygulanan faiz oranları ise %1.49 a geri çekildi. 3 ay ödemesiz dönemle vatandaşların rahat bir nefes alması sağlanırken, müşteriye özel ödeme seçenekleri bulunuyor. Örnek hesaplama işlemleri şu şekilde:

10 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için aylık taksit tutarı: 379 TL iken toplam ödenecek tutar 13.647,50 TL şeklindedir.

50.000 lira 36 ay vadeli tüketici kredisi kullanmanız durumunda aylık taksit tutarı 1.895 lira ve toplam maliyet 68.237,28 TL şeklindedir.

Cepte Kredi uygulamasıyla vatandaşlarımız şubeye gitmeye gerek kalmadan online platformlardan başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. 50 bin TL ihtiyaç kredisi başvurunuzu ING Bank internet bankacılığı, INB Bank mobil üzerinden hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Vatandaşlarımız dilerse en yakın şube ve müşteri hizmetleri üzerinden de başvurularını hızlıca gerçekleştirebilirler.