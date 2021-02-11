TEB Ekonomiye Destek Paketini açıkladı! TEB İhtiyaç Kredisi Uygun Faiz Oranıyla 3 Ay Erteleme

Banka kredi ödemeleri konusu ekonomik sorunlar yüzünden olumsuz etkilenmektedir. Bilindiği üzere Korona Virüs sadece sağlık sektörünü etkilememiştir. Vatandaşlar;

İşyerlerinin kapanmasından,

Toplu eğlence mekanlarına, sinemalara girişlerin yasak olmasından,

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasından ötürü mali sorunlar yaşamaktadır.

Salgın önemlerinin ilk alınmaya başlamasından bu yana pek çok farklı destek paketi açıklanmıştır. Vatandaşlar için sunumu gerçekleştirilen krediler kapsamında pek çok birey kredi temin etmiştir. Temin edilen kredilerde erteleme özelliği de bulunmaktadır. Fakat ana ödeme zamanları geldiğinde yine mali sıkıntılardan ötürü ödeme sorunları yaşanmıştır. Sorun yaşayanlar için TEB yeni sistemlerini duyurmuştur.

TEB Ekonomiye Destek Paketini Açıkladı

Merak edenler için TEB Ekonomiye Destek Paketi çerçevesinde kredileri erteleme avantajı sunmaktadır. Görüldüğü üzere ekonomik istikrarın sağlanması adına atılan adımlar sadece kamu bankaları tarafından gerçekleştirilmemektedir. Vatandaşlar bundan ötürü hangi bankadan kredi çekmişlerse o bankanın içeriklerini takip etmelidir.

Yenilenen TEB paketleri çerçevesinde kredi taksitlerini ödeyemeyenler karlı konuma geçeceklerdir. Ancak bu sistem kullanım konusunda belli detaylar içermektedir. Erteleme sistemini kullanmak isteyenlerin talepleri geri çevrilmeyecektir. Buna karşın erteleme talepleri devamlı olarak alınamayacaktır. Kredi çekenler sadece bir kereye mahsus olmak üzere kredi borçlarını erteleyebileceklerdir. Erteleme miktarı ise üç ay olarak belirlenmiştir.

İhtiyaç ve Taşıt Kredilerinde 3 Ay Erteleme Başvurusu Alınıyor

TEB kredi erteleme sistemine hangi kredi türlerinin dahil edildiğine yönelik açıklamalar da gelmektedir. Buna göre bankadan;

İhtiyaç kredisi,

Taşıt kredisi,

Konut kredisi,

KMH kullananlar erteleme taleplerini kabul ettireceklerdir.

Kredi ertelemesi konusunda merak edilen farklı detaylar bulunmaktadır. bu neden yüzünden vatandaşlar için detaylı açıklamalar gerçekleştirilmiştir. Öncelikle mevcut kredilerdeki faiz oranları merak edilmektedir. Banka, mevcut kredinin sadece erteleme dönemindeki cari faiz oranının yeniden hesaplanacağını bildirmiştir.

Resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen açıklama erteleme işlemlerinden ek bir ücret alınmayacağını vurgulamaktadır. Türkiye Ekonomi Bankası’ndan erteleme talebi bulunanların ödeme planları değiştirilecektir. Ödeme planlarının değişmesi ise otomatik olarak krediye bağlı olan sigortanın sonlanmasına neden olacaktır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kredi temin edenlerin TEB kredi erteleme başvurusu için farklı yöntemleri tercih etmeleri mümkündür. Erteleme talepleri;

TEB şubelerinden,

Çağrı merkezlerinden alınacaktır.

Resmi internet sitesinden geçerli çağrı merkezi numarası 0850 200 0 666 olarak verilmiştir. Ancak salgın yüzünden pek çok vatandaş banka işlemleri için çağrı merkezlerini tercih etmektedir. Bu da duruma göre çağrı merkezlerinden yanıt alınmasındaki sürenin değişmesine neden olmaktadır.

TEB kredi erteleme başvurusu yapmak için şubelerden bireysel olarak hareket etmek de mümkündür. Şubeler salgın önlemleri çerçevesinde belli sayıda müşteri kabul etmektedir. Bu neden yüzünden vatandaşların ek bekleme süreleri oluşması halinde anlayış göstermeleri istenmektedir. Bireysel müşteri temsilcileri görüşme yapılması ile birlikte işlemleri kısa süre içerisinde sonlandırabilmektedir.

Kredi Borç Erteleme Başvurularında Son Tarih Ne?

Bankaların kredi borçlarını erteleme konusunda belli zaman dilimlerini geçerli olarak sundukları bilinmektedir. Bu bakımdan her bankanın politikası birbiri ile aynı değildir. Türkiye Ekonomi Bankası da kendine özel son başvuru tarihleri yayımlamıştır. Bankadan kredi temin edenlerin erteleme elde edebilmeleri için verilecek olan son başvuru tarihlerinden önce başvurularını iletmeleri gerekmektedir.

Resmi internet sitesinde TEB kredi erteleme son başvuru tarihi olarak 30 Haziran 2021 verilmiştir. Görüldüğü üzere zaman aralığı oldukça uzundur. Bu neden yüzünden başvuru yapacak olan kişi sayısının yüksek olması beklenmektedir. Zaman aralığının uzun olmasından ötürü süre eklenmesi beklenmediğinden başvuru yapacakların ertelemeden görüşme yapmaları önerilmektedir.