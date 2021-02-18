TEB'den hoşgeldin ihtiyaç kredisi! Başvuru şartları nelerdir?

TEB'den yeni kampanya!

Türkiye Ekonomi Bankası ilk defa hesap açtıran ve kredi kullanmak isteyen vatandaşa uygun faizli kredi imkanı sunuyor. TEB hoşgeldin kampanyası başlatarak güzel haberi duyurdu. Hoşgeldin kredisine dair detaylar aşağıdaki gibidir..

İlk defa TEB müşterisi olan verilecek hoşgeldin kredisinin özellikleri:

Minimum 5 bin lira maksimum 50 bin lira olarak verilecektir.

Kredi faiz oranı 1.45 olarak belirlenmiştir.

Vade sayısı 36 aya kadar çıkmaktadır.

Kredi başvuru şartları nelerdir?

18 yaşından büyük olmak,

Gelir belgesine sahip olmak ( maaş bordrosu),

Bankalarda sicili bozuk olmamak (yasal takipte kredi veya kredi kartı borcu bulunmamak),

TEB bankasında ilk defa hesap açtırıyor olmak.

Kredi başvuru evrakları nelerdir?

TC kimlik kartı fotokobisi,

1 adet isme düzenlenmiş fatura,

İkametgah belgesi,

Maaş bordrosu.

Krediye nasıl başvurulur?

TEB şubelerine gerekli evrakları hazırlayıp giderek başvuru formu doldurulmalıdır. Şartları sağlayan kişilere anında kredi verilecektir.

TEB hoşgeldin kredisi kapsamında 50 Bin TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için örnek ödeme tablosu ise şöyledir:

Kredi tutarı : 50.000 TL

Vade : 36 ay

Faiz oranı : % 1.45

Aylık Ödeme: 1.881 TL 'dir.

Hoşgeldin kredisi kapsamında 50.000 TL 'ye kadar kredi verilecekir. % 1.45 faiz oranı belirlenmiştir. 36 aya kadar vade tanınmıştır. En önemli şart ise bankanın ilk defa müşterisi olmaktır. Ayrıntılı bilgi için TEB resmi sitesini veya şubelerini ziyaret ediniz.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 23:02