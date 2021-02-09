TEB, Akbank ve QNB Finansbank 30 bin TL kredi veriyor

30 bin TL kredi kullandığınızda ihtiyaç kredisi olarak işlem yapacağınız için en fazla 36 ay vade ile kredi ödeme tablosu oluşturabiliyorsunuz.

30.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ayrıca bankanın kredi politikalarına da uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 30.000 TL kredi kullanmak için en az 1300 ve üzerinde bir kredi notu varsa hızlı bir şekilde kredi onayı alacağını söyleyebiliriz. Bankalardaki ödemelerinizin de sıkıntısız olması gerekiyor.

30.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bu şartları uygunsa aşağıdaki bankaların birisini seçerek kredi başvurusunun hemen yapabiliyor. İşte bankalar ve kredi başvuru aşamaları...

TEB Bankası 30.000 TL kredi başvurusu

Akbank 30.000 TL kredi başvurusu

Hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek buraya TC. kimlik numaranızı yazınız. Daha sonra bu mesajı 4466 numarasına gönderiniz. TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaksınız banka kredi değerlendirmesini 5 ve 10 dakika içerisinde sizlere geri olarak mesajda gönderecektir. Değerlendirme sonucu olumlu olan kişiler 30 bin TL'ye kadar kredi onayı alabilirler. Aldığınız bu kredi onayını kullanmak istiyorsanız, size en yakın TEB Bankası şubesine sadece kimliğinizle giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Onaylanan kredinizi ayrıca internet bankacılığı üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Şubelere giderek de kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kimliğiniz ile birlikte gişe personeline bile gitseniz kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Akbank üzerinden ve kredi başvurusu hızlı bir şekilde yapılıyor. Hızlı kredi başvurusu yapmak için yine cep telefonunuzdan bir mesaj atmanız gerekiyor. Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 4425 numarasına gönderin.

5 dakika içerisinde sizlere kredi sonra cep telefonunuza gelecektir. Ayrıca 444 25 25 müşteri hizmetleri numarasını arayarak da kredi başvurusunu yapabiliyor ve yaptığınız kredi başvurularını sorgulama sonucunu öğrenebiliyorsunuz.

Akbank üzerinden hesabınız varsa da Akbank Direkt uygulaması üzerinden Online olarak hızlı bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. Online kredilerde en kolay hizmeti veren Akbank kredi ihtiyacı olan müşterilere hemen Kredi onayını verdiği bir dakika içerisinde de bu krediyi hesaplarımıza atacaktır.

QNB Finansbank 30.000 TL kredi başvurusu

Hızlı onay alabileceğimiz bankaların başında QNB Finansbank geliyor. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına göndererek veya bankanın internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredi başvuru formunu doldurup kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerinin onaylarını mesaj ile cep telefonlarında alırlar ve bu kredi onayı ile birlikte en yakın Finansbank şubesine giderek kredilerini kullanırlar. Kredi kullanacak olan kişiler şartları uygunsa düşük faiz oranları ile birliktedir imkanlı kredilerden yararlanırlar.