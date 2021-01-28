TEB 3 Farklı Krediyi Duyurdu! Faizsiz Kredi Alabilirsiniz

Faizsiz kredi TEB bonus kredi kartı kullanmakta olan bireyler özel olarak sunulmakta olan bir hizmet olarak göze çarpmaktadır. Kredi sadece belirli müşteriler için hizmete sunulmaktadır. Yer alan bilgilere göre ise birçok kişi krediden fayda görebilmek adına başvurularını sürdürmektedir. TEB faizsiz kredi sayesinde birçok kişi ekonomik sorunlarından kurtulabilmektedir. Kredi belirli müşterilere verilmekle birlikte birçok farklı avantajlara sahiptir. Müşteriler krediden faydalanabilmek için muhakkak TEB bonus kredi kartını kullanmak zorundadır. Faizsiz kredi ile ilgili bilgiler ise şu şekilde belirtilmiştir:

500 TL ile 1000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

arasında değişiklik göstermektedir. Bankanın uygun gördüğü müşterilere kısa mesaj yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Herhangi bir şekilde başvuru yapılması gerekmemektedir. Başvuru yapmak isteyen müşterilere gerekli bilgiler sms ile yönlendirilmektedir.

3 – 6 ay arasında değişen bir şekilde taksitlendirme fırsatı bulunmaktadır.

Krediyi talep etmek isteyen müşterilerin muhakkak suretle kısa mesaj ile bilgilendirilmiş olması gerekmektedir. Kısa mesaj ile bilgilendirme almamış olan müşteriler kredi talebinde bulunamamaktadır. Yapılan bilgilendirme mesajı ile birlikte bireyler diledikleri takdirde banka şubelerine giderek kredi fırsatından faydalanmak istediklerini belirtebilirler.

1, 79 Faizli İhtiyaç Kredisi Başvurusu

3’lü kredi paketi içerisinde yer alan bir diğer kredi türü ise ihtiyaç kredisi olarak dikkat çekmektedir. Son derece uygun bir faiz oranına sahip olması ile birlikte birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Krediye herkes başvuru yapabilmektedir. Faizsiz kredide olduğu gibi herhangi bir şekilde koşul bulunmamaktadır. % 1, 79 faizli ihtiyaç kredisi ile birlikte bireyler nakit ihtiyaçlarını kısa bir süre içerisinde karşılamaktadır. Kredi maksimum olarak 36 ay vadeli olarak alınabilmektedir. Kredi üst limiti ise 50 bin TL olarak belirlenmiştir.

T.C. vatandaşı olmak,

KKB puanının kredi alabilmek adına yeterli olması,

Sigortalı bir şekilde bir yerde çalışıyor olmak,

Banka tarafından yapılacak olan değerlendirme sonucunda birey hakkında olumlu bir rapor çıkması

Krediye başvuru yapmak isteyen kişilerin ise belirli özellikleri taşıması gerekmektedir.yapmak isteyen kişilerin taşıması gereken şartlar ve belgeler ise şu şekilde belirlenmiştir:

Durumlarında bireyler kısa bir süre içerisinde kredi başvurularını yerine getirebilmektedir. Yapılacak olan başvurular sonucunda ise bireyler hakkında incelemeler başlatılır. İncelemeler sonucunda herhangi bir şekilde olumsuz durum bulunmaması hâlinde bireylere krediler tahsis edilmektedir.

% 1, 49 Faizli İhtiyaç Kredisi

Krediden faydalanmak isteyen kişilerin muhakkak bankanın müşterisi olması gerekmektedir. Banka müşterisi olmayan kişiler krediden fayda alamamaktadır. Başvuru şartları içerisinde yer alan en önemli husus budur. Kredide üst limit 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Diğer kredide olduğu gibi en fazla 36 ay vade fırsatı ile birlikte müşterilere sunulmaktadır. Kredi başvurusu yapmak isteyen TEB müşterileri belirtilmiş özellikleri taşımak zorundadır:

T.C. vatandaşı olmak,

KBB puanının kredi alabilmek adına yeterli olması,

Sigortalı bir şekilde bir iş yerinde görev yapıyor olmak,

Banka tarafından yapılacak olan değerlendirmede kişi ile ilgili olumlu sonuç alması

hâlinde kişiler krediye başvuru yapabilmektedir. Kredi başvuru sonuçları banka tarafından kişilere kısa bir süre içerisinde iletilmektedir.