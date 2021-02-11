TC Kimlik numarası olan her vatandaşa 641 TL Ödeme Geliyor! Koşulsuz Destek Meclis gündeminde!

TC Kimlik numarasıyla her vatandaşa 641 TL ödeme geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile Çalışma Bakanlığı masasından büyük sürpriz sızdı! Pandemi döneminde hem vatandaşlara hem esnafa bir çok destek veriliyor! Bu destekler arasında en dikkat çekeni 1000 TL verilen Pandemi yardımları oluyor! Ancak bugüne kadar 51 Milyar TL geçen Pandemi desteklerinde bir çok alan ve alamayan vatandaş var! Tam burada Pandemi yardımları kime yattı sorusu akıllara geliyor. Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, neredeyse tüm vatandaşlara vermiş olmamız gerekiyor. 2021 yılı bütçesinde Aile Bakanlığı ile yapılan görüşmede büyük bir sürpriz yaşandı!

Her vatandaşa 641 TL ödeme yapılsın!

Erdoğan dün yapacağı müjde yetişmedi! Ancak Recep Tayyip Erdoğan sosyal koruma kapsamında yaptıklarını anlattı! Şu ana kadar 51 Milyar TL yardım yapıldığını açıklayan Erdoğan, sürprizi açıklayamadı. Aile Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı kararıyla her vatandaşa 641 TL ödeme geliyor.

TC Kimlik numarasına göre yatırılacak!

Erdoğan'ın Koronavirüs pandemi kapsamında 51 Milyar TL dağıttıklarını ifade etmişti. Kişi başına 614 TL bulan yardımlar için alan yada almayanlar vardı. Erdoğan kendisi, ailesi yada uzak akrabası alan yada almayanlar olduğu için tek tip yardım düşünüyordu. 2021 yılında 55 milyar TL bulması beklenen yardımlar için kişi başına 641 TL yatırılacağı öğrendildi. 2021 yılında Başvuru olmadan TC kimlik numarasıyla her vatandaşa 641 TL yatırılacağı öğrenildi.

Meclis gündemine AK Parti getiriyor!

Tüm vatandaşlara 641 TL destek, sadece Kimlik numarasıyla verilmesi Meclis gündemine geliyor. Dün Erdoğan müjdeyi açıklamadan hemen önce son rütuşlar için beklenme kararı aldı! Mecliste CHP ve İYi Parti vatandaşlara yardım yapılmıyor söylentileri sonrası Ak Parti tarafından getirilerek CHP, İyi Parti ve MHP desteğiyle yasalaştırılarak tüm vatandaşlara 641 TL ödeme kesinleşmesi bekleniyor.

Düşen oylar bir nebze olsa..

Ak Parti lideri ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anasaya öncesi hem vatandaşlarla hem diğer partilerle arasını iyi kurmak istiyor. Yeni Anasaya çalışmalarında CHP ve İYi parti desteğini isteyen Recep Tayyip Erdoğan, önce vatandaş ve esnaf diyerek Refarandum öncesi bir çok sürpriz de beraberinde gelecek. Bu sürprizler arasında Tüm vatandaşlara 641 TL, Polis, Öğretmen ve Sağlık çalışanlarına 3600 Ek gösterge, bir çok öğretmen ataması gibi kanayan yaralara bir nebze olsa rahatlatacak gelişmeleri sık sık göreceğiz!

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugün görüşülecek konular arasında yer alan her vatandaşa 641 TL ödeme için kanun teklifi İstanbul Milletvekilleri ve Ankara Milletvekilleri verilecek ve son tutanağa geçmesi bekleniyor.