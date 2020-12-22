T.C. Kimlik numaranız ile Hemen Başvurularınızı Yapın! 801 TL Ödeme Alın!

Korona virüs birbirinden farklı sıkıntıları beraberinde getirmesinin hemen ardından on binlerce vatandaşımız için sunulacak fırsatları da ön plana çıkarması ile başvuru detaylarını paylaşmaktadır. T.C. kimlik numarasınız ile başvuru işlemlerinizi SGK’nın resmi web adresi üzerinden gerçekleştirebilir ve aynı zamanda SGK ya bizzat giderek de başvurularını yapabilirsiniz. On binlerce vatandaşımız için sunulan bu olanaklar sayesinde pek çok vatandaşımız ekonomik açıdan rahat bir nefes alarak bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. Cenaze yardımı olarak dikkatleri üzerine çeken bu ödeme fırsatı masraflarınızı karşılama ve böylesine bir günde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız başvuru işlemlerinizi SGK ya yaparak paralarını alma fırsatını elde edebilecektir.

DEVLETTEN 801 TL DESTEK ÖDEMESİ!

Devletten ihtiyaç sahibi olan haneler için yapılan destek ödemelerine 801 TL destek ödemesi eklenmesi ile pek çok vatandaşımız için umut kaynağı olunmuştur. Yapılan açıklamalar dahilinde bu fırsatları değerlendirmek isteyen bireyler başvuru işlemlerini gerçekleştirirken sadece T.C. kimlik numarasını kullanma hakkına sahip olabilecektir. On binlerce vatandaşımız bu fırsatları değerlendirebilmek için yapmış olduğu açıklamalar ile ön plana çıkmaktadır. Devlet tarafından birbirinden farklı kampanyalar ve projeler oluşturulması ile bu zorlu süreç içerisinde destek olunmaktadır.

Devlet tarafından yardımlar arasında birbirinden farklı destekler bulunmasıyla beraber en çok dikkatleri üzerine çeken destek ödemeleri arasında yakacak yardımı, gıda yardımı ve nakdi destek yardımlarının yanı sıra cenaze destek ödemeleri de yer almaktadır. On binlerce vatandaşımız için sunulan bu fırsatlar dahilinde pek çok vatandaşımız Cenaze destek ödemelerinden nasıl yararlanacağına dair araştırmalarını sürdürmektedir. Peki, cenaze destek ödeme başvuru şartları nelerdir? Cenaze ödemelerinden kimler yararlanabilir? İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

Cenaze ödeneği SGK tarafından yapılan açıklamalar dahilinde;

• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,

• Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken,

• Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,

ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

CENAZE ÖDENEK BAŞVURULARINIZI YAPIN!

Cenaze ödenek başvurularınızı T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile SGK ya başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Cenaze ödeneği ile ilgili araştırmalar sürmesiyle beraber vatandaşlarımız bu zorlu süreç içerisinde 801 TL destek ödemesini alarak cenaze masraflarını karşılama fırsatını elde edebilecektir. Cenaze ödenekleri vefat eden kişinin karısına, çocuklarına ya da anne ve babasına verilmektedir. Eğer hiçbir kimse yok ise bu durumda cenazeyi kaldıran herhangi bir yakını başvuru işlemlerini gerçekleştirirken durumu anlatarak başvuru yapma fırsatını elde edebilmektedir.



Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 21:33