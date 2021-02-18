Taşıt Kredileri Güncellendi! İşte Araba Almak İsteyenlere Müjdeli Fırsat Geldi

Araba fiyatlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlarımız da tekrar araba alımına yönelmeye başladı. Son dakika taşıt kredilerinde de fırsatların arkası kesilmiyor! İşte son dakika taşıt kredisi faiz oranları ve şubat ayı fırsatları…

Dolar kuru ve salgın nedeniyle ikinci el araçların fiyatları oldukça yükseltmişti. Hatta bazı araçların ikinci elleri sıfır ellerini geçer hale gelmişti. Bu nedenle vatandaşlar araç alımını da ertelemişti. Fakat ikinci el piyasasında talebin düşmesiyle birlikte fiyatlarda düşmeye başladı.

Fiyatlardaki düşüş ise dolar kuru ve yine sıfır el araçlarda sunulan kampanyalarla desteklenmiş oldu. İşte taşıt kredilerinde son rakamlar!

Vatandaşlara taşıt kredisini hem kamu bankları hem de birçok özel banka sunmakta. Her bankasının sunduğu taşıt kredisi faiz oranı ve özellikleri de birbirinden farklı. İşte Ziraat, İş Bankası, Halkbank ve daha birçok bankasının güncel taşıt kredisi faiz oranları haberimizde.

Taşıt kredisi faiz oranları araba fiyatlarının düşmesiyle çok araştırılan konularından başında gelmeye başladı. İşte kamu bankaları, Garanti, Finansbank ve diğer birçok bankasının son dakika taşıt kredisi faiz oranları;

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankalarından biri olan Ziraat bankası güncel olarak taşıt kredisi için vatandaşlarımıza %1,66 faiz oranı sunuyor.

HALKBANK

Bir diğer taşıt kredisi için fırsat sunan kamu bankası da Halkbank. Halkbank vatandaşlarımıza taşıt kredisi için %1,62 faiz oranı sunuyor.

VAKIFBANK

Vakıfbank ise kamu bankaları arasından en düşük taşıt kredisini sunan banka. Vakıfbank’ın taşıt kredisi faiz oranı %1,48.

AKBANK

Özel bankalardan biri olan Akbank ise kamu bankalarının altında bir faiz oranı sunuyor. Bankanın sunduğu faiz oranı ise %1,45.

İŞ BANKASI

Çok tercih edilen bankalardan biri olan İş Bankası tarafından sunulan taşıt kredisi ise %1,55.

YAPI KREDİ

Yapı kredisi ise vatandaşlarımıza taşıt kredisi için %1,49 faiz oranı sunmakta.

QNB FİNANSBANK

Bankanın sunduğu taşıt kredisi ise piyasaya göre ne düşük ne yüksek. Sunulan faiz oranı %1,45.

GARANTİ BANKASI

Çok tercih edilen bankalardan bir diğer Garanti de müşterilerine %1,49 oranında taşıt kredisi sunuyor.

DENİZBANK

Son olarak ise Denizbank vatandaşlarımıza %1,59 taşıt kredisi faiz oranı vermekte.