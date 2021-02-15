Tarih Belli Oldu! Emekliye 2 Kere Müjde Geldi! İki Defa 2000 TL

Bankalar emekliler için;

Konut kredisi

Temel ihtiyaç kredisi

Taşıt kredisi de vermektedir.

Rakamları yüksek olan kredileri temin edebilmek adına emekli maaşları hangi bankadan alınıyorsa o bankalar tercih edilmelidir. Çünkü bankalar, kendilerine kayıtlı olan emekliler için daha avantajlı kredi sunumları yapabilmektedir. Emekliler için güzel haberlerden bir diğeri de ikramiyeler üzerinden verilmiştir.

Emekli İkramiyeleri İçin Beklenen Tarih Verildi

Merak edilen emekli bayram ikramiyeleri hakkında açıklamalar gelmeye başlamıştır. Kulislerde salgın kapsamında ikramiye verilmeyecek mi şeklinde haberler dolanmaktadır. Kaynağı belli olmayan bu tür haberler emekli vatandaşların huzursuz olmalarına neden olmuştur. Ancak 2021 yılı içerisinde de emekli ikramiyeleri sorunsuz olarak verilecektir. İkramiyeler için verilen tarih ise;

Ramazan Bayramı’nda 10 – 12 Mayıs 2021 arası

Kurban Bayramı’nda 12 – 19 Temmuz arası olarak açıklanmıştır.

Tarihler büyük ihtimalle bu zaman aralıklarını kapsayacaktır. Ancak değişme olasılığı da bulunmaktadır. Konu hakkında kesin verilerden bahsedebilmek adına bakanlık tarafından yapılacak olan açıklamaların gelmesi beklenmektedir.

2000 TL İkramiye Alınacak

İkramiyeler için rakamsal değerler üzerinden tahminler de yürütülmektedir. Emekli ikramiyeleri ne kadar üzerine yapılan bir araştırma onlarca farklı tahmini gözler önüne sermektedir. Özellikle yaşanan Korona Virüs Salgını yüzünden verilen ikramiye miktarlarının yükseleceğini düşünen geniş bir kitle bulunmaktadır. Çünkü salgın döneminde emekliler ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Verilen ikramiye rakamları şimdilik;

Ramazan Bayramı’nda 1000 TL,

Kurban Bayramı’nda 1000 TL şeklindedir.

İkramiyeler Ne Zaman Yatacak?

İkramiyeler toplamda 2000 TL olarak hesaplara gönderilmektedir. Normal şartlar altında pek çok emekli kredi yüzünden maaşlarında kesinti görmektedir. Bu da akıllara ikramiyeler üzerinden kesinti yapılabileceği ihtimalini getirmektedir. Ancak ikramiyeler üzerinden bu ya da buna benzer kesintilerin yapılması mümkün değildir. İkramiyeler verilen miktarlar değişmeden hesaplara gönderilmektedir.

2021 ikramiye tarihleri belli zaman aralıklarını içermektedir. Kesin bir tarih olmaması kimin ne zaman ikramiye ödemesi alacağı sorusunu akıllara getirmektedir. Konu hakkında her sene bu sene olduğu gibi zaman aralıkları verilmektedir. Zaman aralıkları herkesin aynı anda ikramiye ödemesi almaması anlamına gelmektedir. Ödemeler günlere bölünmüş şekilde yapılmaktadır.

Kimin ne zaman ikramiye alacağı ise kimlik numaralarının son hanelerinde yer alan rakamlara göre belirlenmektedir. bu sayede yoğunluk yaşanmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Özellikle pandemi şartlarında bir yoğunluk istenmeyen ilk şeylerin başında gelmektedir. Kimin hangi gün içerisinde ikramiye alacağı ise bayram zamanının yaklaşması ile birlikte açıklanmaktadır. Açıklamalar bizzat bakanlık tarağından gerçekleştirilmektedir.

İkramiye Tarihleri Değişecek Mi?

Kulislerde yer alan haberler arasında emekli ikramiye tarihleri öne alınıyor şeklinde varsayımlar da bulunmaktadır. Bu durum aslında geçtiğimiz sene ile alakalıdır. Geçtiğimiz sene içerisinde patlak veren salgın yüzünden bayram ikramiyeleri olduğundan daha erken zamanda hesaplara gönderilmiştir. Bu açıklama bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır.

2021 yılı içerisinde;

Vaka oranlarının azalmasına,

Aşı uygulamasının yapılmasına,

2.doz aşıların başlamasına karşın salgın tam manası ile kontrol edilememektedir.

Salgının devam etmesi ise akıllara bu sene de ödemelerin erkene alınabileceğini getirmektedir. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konu hakkında da kesin konuşmaktan kaçınmaktadır. Zaman ilerledikçe tarihlerin netlik kazanması beklenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 10:08