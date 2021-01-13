Tamamen Faizsiz Devletten 6 Ay Ödemesiz Kredi Verilecek

Korona Virüs Salgını ekonomik etkilerini dünya çapında göstermeye devam etmektedir. Bu çerçevede ülkeler pek çok önlem almaktadır. Çünkü salgın sona ermesinden sonra ekonomik bozulmaların bir anda düzelmesi beklenmemektedir. Ülkemizde de aynı nedenler yüzünden pandemi yardımları yapılmaktadır. Bankalardan destek alınarak gerçekleştirilen yardımlar kapsamına;

Yeni ihtiyaç kredilerinin oluşturulması,

Kredi faiz oranlarının düşürülmesi,

Var olan kredi borçlarının ertelenmesi avantajları sağlanmıştır.

Vatandaşlar özellikle temel ihtiyaç kredileri ile birlikte nakit gereksinimlerinin büyük kısmını elde edebilmektedir. Bu bağlamda kamu bankaları öncü olarak nitelendirilmektedir. Avantajları yüksek olan kredilerin özel bankalar tarafından da tanımlanması beklenmektedir.

Kamu Bankalarından 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi!

Devlet destekli ihtiyaç kredisinde avantajlar diğer ihtiyaç kredilerine göre daha iyidir. Bu neden yüzünden kaç faz olacağı bilinmeyen sisteme milyonlarca başvuru gelmesi beklenmektedir. Bankalardan temin edilecek olan kredi ile birlikte iç pazarda hareketlilik sağlanması hedeflenmektedir.

Vakıfbank,

Halkbank,

Ziraat Bankası kredi başvuru sistemlerini aktif hale getirmişlerdir.

Kredi çekenler ilk taksitlerini ödemek için 6 ay erteleme artısından istifade edebileceklerdir. Bu süreçte zaten ekonominin şimdiye göre daha iyi noktada olması hedeflenmektedir. Yine de olası olumsuz durumların yaşanması haline devreye sokulacak olan farklı senaryolar bulunmaktadır. Böylelikle devletin her daim vatandaşları göz ettiği de net olarak ifade edilmektedir.

Temel İhtiyaç Kredilerinde Başvuru

Bankaların internet sitelerinden,

Mobil uygulamalarından,

Şubelerinden alınmaktadır.

Vatandaşlarınlarını normal kredi başvuruları gibi devam ettirmeleri mümkündür. Bu alanda herhangi bir farklılık oluşturulmamıştır. Buradan da işlerin zora sokulmak istenmediği sonucuna net bir şekilde erişim sağlanmış olmaktadır. Üstelik kredi temininde aynı olanaklar farklı limitler için geçerlidir. Böylelikle 3 bin TL’den 10 Bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi çekilebilmektedir. Kredilerin talepleri;

Pandemi döneminde sosyal mesafe kuralları gereğinde özellikle şubelere gidilmemesi istenmektedir. Fakat online sistemleri kullanmak istemeyenler tabii ki şubelerden başvuru iletimlerini gerçekleştirebilmektedir. Şubelerden yapılacak olan başvurularda kimliklerin beraberinde götürülmesi önemlidir. Başvurularını iletenler için sonuçlar mümkün olan en kısa süre içerisinde hazırlanmaya çalışılmaktadır.

Krediye Kimler Başvurabilir?

6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları bulunmaktadır. Şartlar krediden kimlerin yararlanacağının netleşmesinde etkin şekilde rol oynamaktadır. Bu bağlamda öncelikle Türk vatandaşı olma durumuna bakılmaktadır. Ancak özel durumlarda şartlarda esneklik sağlanabileceği de unutulmamalıdır. Kredinin genel şartları arasında;

18 yaşını doldurmuş olmak,

Sigortalı bir işte çalışıyor olmak,

Kredi notunun istenen değerlerde ya da üzerinde olması,

Bankalarla icralık olmamak gibi maddeler göze çarpmaktadır.

Kişiler özellikle emekli aylıklarını kredi veren bankalardan birinden alıyorsa işleri daha kolaydır. Çünkü krediler emekli aylıkları üzerinden kısa bir süre içerisinde temin edilebilmektedir. Kredi teminlerinde şartlar bankaya göre değişim de gösterebilmektedir. Şartların değişmesi halinde bankalar zaten özel açıklamaları yayımlamaktadır.

Kredide Geri Ödemeler Nasıl Olacak?

Faizsiz kredi desteklerinde hemen her alanda vatandaşlara kolaylık sağlanmaktadır. Krediyi çekenler için geri ödeme işlemlerinin hazırlanması da bu duruma örnek olarak gösterilebilmektedir. Öncelikle normalde kredi çekildikten hemen sonra ödenmeye başlanmaktadır. Ya da en çok 3 ay gibi bir erteleme söz konusudur. Bu kredi paketlerinin geri ödemeleri 6 aya kadar ertelenebilmektedir.

Erteleme sona erdiğinde ise önceden hazırlanmış olan ödeme planına göre hareket edilmektedir. Zira bireysel müşteri temsilcileri ödeme planlarının hazırlanmasında kişiye bağlı kalmaktadır. Bu da herkesin maddi durumuna göre bir sistem oluşturulması anlamına gelmektedir. Böylelikle hedef olan, zorluk yaşanmadan kredi ödemesi sağlamak, içeriklerine kavuşulmuş olunacaktır.