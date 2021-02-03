Şubeye gitmeden 50 Bin TL SMS İle Sıfır Faizli SMS Kredisi!

Bunun birçok kredi paketleri bulunan bankalar vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacı ile çalışmalarına devam etmektedirler. Bu durum karşısında 1000 TL ile 50000 TL arası kredi imkânı sunan bankalar bu kredi için herhangi bir teminat ya da kefil istememektedir. 50 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek için tek yapmanız gereken bankanıza başvuru yapmak.

Bu başvuruları bankalarınızın size sundukları çeşitli imkânlar ile yapabilirsiniz. En çok tercih edilen kredi başvurusu tercihi ise cep bank üzerinden yapılan kredi başvuruları olmaktadır.

SMS İle Başvuru Yapın Kredinizi Alın

36 aya varan vade seçenekleri ile 50 bin liraya kadar kredi imkânı veren bankalar başvurularınızın SMS ile kabul ediyor. Bunun için tek yapmanız gereken ilgili bankanın SMS başvuru koşullarını incelemek. Üstelik ihtiyaç kredisi adı altında verilen bu kredilerde dosya masrafı ve tahsis ücreti gibi ücretler bulunmuyor. Bu da kredilerinizden kesinti yapılmayacağı anlamına geliyor. Bu sebeple de kredi çekmek oldukça basit bir hal alıyor. Vatandaşlar için uygulanan faiz oranları ise ortalama %1,64 olarak belirtilmektedir.

SMS İle Başvuru Yapacak Vatandaşların Dikkatine

Faiz oranları çeşitli bankalara göre değişiklik gösterirken %1,64 oranında ki faiz ise Ziraat Bankasının belirlemiş olduğu bir faiz oranıdır. Diğer bankalara bakacak olursak Garanti bankası faiz oranı 1,94, Akbank faiz oranı 10 bin lirada %2,01 25 bin lirada %1,79 50 bin lirada ise %1,61 olarak açıklanmıştır. Ziraat Bankası faiz oranı %1,64, İş Bankası faiz oranı 75 bin lirada %1,50, Enpara da 75 bin lirada %1,64 olarak belirtilmiştir. Faiz ve vade seçenekleri seçilen banka ve miktarlara göre değişiklik göstermektedir. Size en uygun krediyi öğrenmek için mobil uygulamalar içerisinden kredi hesaplamalarını inceleyebilirsiniz.

Dünyayı etkisi altında alan yeni tip korona virüs salgını ülkemizde de gün be gün etkisini hissettirmeye devam ediyor. Salgın sürecinin seyrini kontrol altına alabilmek ve salgının olumsuz getirilerinden en az hasar ile kurtulmak isteyen devlet ise vatandaşlar için bir dizi tedbir uyguluyor. Uygulanan bu tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra kimi iş yerlerinin çalışmalarının durdurulması da yer alıyor.

Kısıtlamalar ile birlikte çalışmaları da toplum sağlığı açısından uygun görülmeyen işyerleri sahipleri ise gelir kaybına uğramış durumda. Gelir kaybına uğramış olan vatandaşlar için sosyal devlet ilkesi gereği sürdürülen gerek nakdi gerek ise gıda yardımları devam ederken geniş müşteri kitlesine hitap eden bankalar da uygun kredi imkânı sunuyor. Sunmuş oldukları kredi imkânları ile vatandaşları ekonomik olarak rahatlatmaya yönelik adım atmış olan bankaların ise dikkat edilmesini istediği önemli hususlar bulunuyor. Bu hususlar ekonomik anlamda rahat bir nefes almak için bankalardan kredi talebinde bulunacak olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Bankaların vatandaşlara gerekli uyarıyı yaparak dikkat etmelerini istediği hususların başında ise kötü niyetli dolandırıcılar geliyor. Salgın dönemini fırsat bilip bankaların adını kullanarak oluşturdukları içerikler ile vatandaşların kredi kartı bilgilerini ya da hesap bilgilerini ele geçiren dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemlerin başında ise vatandaşların telefonuna gelen mesajların kaynağını doğrulamadan itibar etmemeleri geliyor. Bankalar SMS ile kredi imkânı sundukları ifade edilen mesajların doğrulanması konusunda vatandaşları uyarıyor.