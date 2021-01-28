Sosyal Yardımlaşma Vakfı Ocak Ayında Devlet Destekli 960 TL Kira Yardımı!

Yaşanan durumlar yüzünden vatandaşlar;

Günlük alışveriş ödemelerinde,

Kira ödemelerinde,

Fatura ödemelerinde sorunlar yaşamaya başlamışlardır.

Pandemi yardımları genel manada yaşanan maddi sıkıntıları ortadan kaldırmak için gerçekleştirilmektedir. Yardımlar 2021 yılında da artarak devam edecektir. Çünkü henüz salgının bitiş tarihi hakkında kesin veriler elde edilememiştir. Komisyon toplantılarından sonra açıklanan yeni yardım paketleri arasına kira desteği de eklenmiştir.

Devletten Kira Yardımı Geldi!

Kira destekleri devlet tarafından farklı başlıklar altında toplanmaktadır. Esnafa kira desteği uygulaması pek çok esnafın yüzünü güldürmüştür. Bu kampanya sırasında büyükşehirler için ayrı diğer şehirler için ayrı miktarlarda ödemeler gerçekleştirilmiştir. Yardımların halk tarafından desteklenmesinden sonra sıra dar gelirli ailelere gelmiştir.

Vatandaşlar devlet kira destek paketi sayesinde kira ödemelerini gerçekleştirebileceklerdir. Zira ödemeler 960 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Ödemelerin miktarlarının belirlenmesinde farklı etmenler işin içine katılmaktadır. Bu sayede ihtiyaç sahibi olan ailelerin ihtiyaç miktarları adar yardım almaları garantilenmektedir. Kira yardımı almak isteyen vatandaşların taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeleri istenmektedir. Bu sayede yardımlar hesaplara doğrudan gönderilebilmektedir.

Kira Yardımları Hangi Kurumlardan Alınabilecek?

Sosyal Yardımlaşma Vakfı kira yardımı konusunda ilk akla gelen kurumlardan biri olarak bilinmektedir. Vakıf, bütçesinden belli bir kontenjan belirlemiştir. Bu neden yüzünden başvuruların acele edilerek yapılması gerekmektedir. Kişi sayısının dolması halinde yeniden ek kontenjan çılıp açılmadığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Vakfın yanı sıra kira yardımı için;

Belediyeler,

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi alanlarda araştırma yapılabilmektedir.

Kira Yardımı Almanın Şartları Neler?

Özellikle ilgili bakanlıklar düzenli şekilde kira yardımı yapmaktadır. Kira yardımları sadece salgından etkilenen vatandaşlara özel değildir. Kentsel dönüşüm çerçevesinde konutlarından çıkmak zorunda kalanlar için de kira yardımı yapılabilmektedir. Bu kesimde yer alan vatandaşlar bir kereye mahsus olmak üzere devletten taşınma yardımı da alabilmektedir.

Kira yardımında kimler kira yardımı alabilir kimler alamaz konusu önemlidir. İlgili kurumlar yardım alınabilmesi için belli şartların sağlanması gerektiğinin altını çizmektedir. Kira yardımı almak isteyenlerin gelir seviyeleri ilk kontrol edilen alanlardan biridir. Hanede yer alan kişi sayısına göre minimum bir sınır belirlenmiştir. Bu sınırın üstünde gelire sahip olanlara yardım edilmemektedir.

Kira yardımı temin edebilmek için kişilerin üzerine kayıtlı taşınmaz olmaması da gerekmektedir. Mal varlıkları olan bireylerin talepleri otomatik sistemler tarafından reddedilmektedir. Kira yardımında talepleri reddedilen kesimlerden bir diğeri ise düzenli gelir sahipleridir. Sayılan şartlar yardımların sadece ihtiyaç sahiplerine yapıldığını göstermektedir. Bu da adaletin sağlanabilmesi için ciddi bir inceleme sürecinin geçirilmesine neden olmaktadır.

Kira Yardımı Başvurusunda Gerekli Olan Belgeler

Vatandaşların kira yardım başvurusu sırasında belli başlı belgeleri hazırlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgeler kurumlara göre de değişim gösterebilmektedir. Bu gibi değişimlerin olması halinde ilgili personel kişilere bilgilendirme yapacaktır. Ancak genel manada istenen belgeler arasında;

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

Kira yardımı için başvuru formu,

Adrese dayalı nüfus kaydı örneği,

Kamu bankalarından birine ait olan hesap cüzdanı bulunmaktadır.

Şartlar resmi internet sitelerinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Örneğin adrese dayalı olan nüfus kayıt örneğinde ıslak imza bulunması gerekmektedir. Ya da kamu bankalarındaki hesap örneğinde IBAN bulunması zorunludur. Belgelerin eksik olması halinde başvurular istenen onayı almamaktadır.