Sosyal Yardımlara Başvuru Yapanlara Kritik Uyarı! Yalan ve Sahte E-Devlet ile gelen SMS dikkat!

Olumsuz ekonomik koşulların etkilerini vatandaşlara hissettirmemek adına sosyal devlet gereği atılan adımlar yoğun ilgi görüyor. Salgın döneminin başından itibaren sağlanan nakit yardımı, gıda yardımı gibi yardım paketleri vatandaşların gündemini sıklıkla meşgul ediyor. Yapılan bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar gerekli adımları yerine getirerek başvuru oluşturduklarında kampanyalardan yararlanmaya hak kazanıyor.

Başvuruların çoğu e-devlet üzerinden gerçekleşirken yetkililerden herkesi yakından ilgilendirecek bir açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda sanki e-devlet platformu üzerinden geliyormuş gibi düzenlenen mesajlara vatandaşların itibar etmemeleri gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Krizi fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli insanlar tarafından oluşturulan sahte sms ve mailler ile vatandaşlar tuzağa düşebilir.

Sosyal Yardım Talep Edecekler Dikkat!

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Pandemi sürecinin ekonomik etkilerini hafifletmek için ise devlet tarafından sunulan salgın dönemi destek paketleri hız kesmeden açıklanmaya devam ediyor. Sosyal devlet politikası gereği devlet, salgın döneminde zorluk yaşayan ailelere birinci, ikinci ve üçüncü faz olarakyapmıştı. Bu nakdi yardım kampanyalarından ilk iki fazına başvuru gerekmeksizin ulaşabilen vatandaşlar ikinci fazdan itibaren e-devlet üzerinden başvuru oluşturmaya başlamıştı.

Yapılan yardım kampanyaları için başvuru seçenekleri e-devlet üzerinden sağlanınca dolandırıcılar da harekete geçmekte gecikmedi. Vatandaşların içinde bulunduğu zor durumu fırsat bilip bu durumdan yararlanmak isteyen dolandırıcılar kötü niyetli davranışlarına hız verdi. Dolandırıcılar yardım talebinde bulunmak isteyen vatandaşların kimlik bilgilerinden kredi kartı bilgilerine kadar birçok bilgilerini hedef almış vaziyette. Vatandaşlara ait pek çok bilgiyi elde edebilmek için sahte programlar, siteler, mail ve SMS gibi birçok yönteme başvuran dolandırıcılar kötü niyetlilikte sınır tanımıyor. Yaşanan salgın döneminin etkilerini azaltmak için devlet tarafından sürdürülen yardım kampanyaları başvuruları da internet üzerinden, e- devlet aracılığı ile yapılıyor olması vatandaşları dolandırıcıların hedefi haline getirebilir. Uzmanlar bu noktada gelen mesajların ya da maillerin kaynağının doğrulanması gerektiğini dile getirerek vatandaşları uyarıyor.

Gelen SMS ve Maillere Dikkat! Kaynak Doğrulama Şart!

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında devlet tarafından yürütülen kampanyaların başvuruları e-devlet ile internet ortamına taşınınca dolandırıcılara gün doğdu. Dolandırıcılar vatandaşların telefon ve maillerine gönderdikleri içerikler ile birçok kişiyi tuzağa düşürebiliyor. Gönderilen mesaj ve mail içeriklerinde yer alan 1.000 tl yardım için tıklayın, Gıda yardımı için hak kazandınız gibi başlıklarla vatandaşları hedef alıyor. Gönderilen ileti içerisinde bir bağlantı olarak yer alan bu ifadelere tıkladıkları anda ise vatandaşlar dolandırılıyor. Bu bağlantılara tıkladıkları anda dolandırıcılar tarafından geliştirilen programlar sayesinde vatandaşların telefonu kitlenebiliyor. Tuzağa düşmüş vatandaşların aktardıkları bilgiler değerlendirildiğinde ise gönderilen bağlantıya tıkladıkları anda telefonlarının kitlendiği, ekrana kısa süreli aralıklar ile kendi iletişim ve banka bilgilerinin yansıdığı ifade ediliyor. Tüm kredi kartı bilgilerini çaldıkları yetmezmiş gibi dolandırıcılar rehberdeki tüm kişilere ulaşarak sizin adınıza onlara da bu mesajı göndererek dolandırabilecekleri yeni insanlara ulaşabiliyor.