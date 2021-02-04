Sosyal Yardım Ödemeleri 2021 Yılında Zamlandı! İşte Zamlı yardımlar

Sosyal yardım ödemeleri salgın kapsamında sistematik olarak kendini geliştirmiştir. Özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Salgının küresel hale gelmesinden sonra;

İş kayıplarının yaşanması,

Maddi sıkıntıların derecesinin artması,

Sağlık sorunlarının derecesinin artması sosyal yardımları gerekli kılmıştır.

Komisyon toplantılarından sonra gerçekleştirilen açıklamalar çerçevesinde kimler ne kadar yardım alacak belirlenmektedir. Ancak sosyal devlet olmamız nedeni ile verilen yardımlar başvuru kaynaklıdır. Bu neden yüzünden mağduriyet yaşanan vatandaşların ilk olarak yaşadıkları mağduriyeti bildirmeleri lazımdır. Başvuru incelemelerinden sonra yardım alınıp alınmayacağı kesinleştirilmektedir.

Sosyal Destek Ödemelerinde Rakamlar Değişti!

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen sosyal destek ödemelerinde rakamlar öncesinden belirlenmiştir. Aynı durum 2021 için de geçerlidir. Öncelikle gerek salgın yardımlarında gerekse diğer yardımlarda rakamlar değişmiştir. Bu durum enflasyon oranları ile açıklanmaktadır. Piyasa genel durumlarının zamlanması yüzünden destek ödemelerinde de artış meydana gelmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamaları sadece ödenek miktarlarında bir artış olmadığını vurgulamaktadır. Bu tür yardımlar bakanlık bütçelerinden temin edilmektedir. 2021 yılı içerisinde bütçeler de artış göstermiştir. Böylelikle yardımlardan istifade edebilecek kişi sayısı da artacaktır. Kişi sayıları yükseldiği için vatandaşların başvuru yapmayı atlamamaları önerilmektedir. Zaten yardım alanların başvurularını yinelemelerine gerek bulunmamaktadır.

2021 Sosyal Yardım Ödemeleri Ne Kadar?

2021 sosyal yardım ödemelerinde;

Evde bakım aylıkları,

Engelli aylıkları,

Doğum paraları,

Engelli yakını aylıkları gibi alanlar bulunmaktadır.

Yaşlı aylıkları 763 TL’ye,

%40 ila %69 oranında engeli bulunanların aylıkları 609 TL’ye,

%70 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların aylıkları 914 TL’ye,

Engelli yakınlarının aldıkları aylık ise 609 TL’ye yükseltilmiştir.

Her kategori farklı bir maaş edimi demektir. Bu bağlamda rakamların kendi üzerlerinden belirlenen zam uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Merak edenler için açıklanmış olan rakamlar yılın ilk altı ayı içindir. Altı aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra rakamların yeniden değişmesi beklenmektedir. Bu bağlamda;

Devlet ihtiyaç sahibi olan kronik hastalara da maddi destek sağlamaktadır. Bu kapsamda sayılan kronik hastalıklar;

SSPE,

Tüberküloz şeklindedir.

Sayılan hastalıklara sahip olan vatandaşların aldıkları yardım miktarı ise 1.667 TL olarak güncellenmiştir.

Sosyal Yardım Ödemelerinden Kimler Yararlanabilir?

İhtiyaç sahibi olmak sosyal yardım ödemesi alma şartlarından ilkidir. Bu neden yüzünden yardım ödemeleri verilmeden önce oldukça ciddi araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hangi yardımın alınacağı yardım için taşınması gerekli olan şartların değişmesine neden olmaktadır. Bundan ötürü vatandaşların yardım bazında şart araştırmalarına girişmeleri gerekmektedir. Hemen her destekte aranan şartlar ise;

T.C. vatandaşı olunması,

Düzenli gelir bulundurulmaması,

Hanede kişi başına düşen gelirin açlık sınırına dayanması şeklinde devam etmektedir.

Ancak bazı durumlarda yardımlar sigortalı olarak işlerine devam edenlere de verilmektedir. Bu da yardım bazlı araştırma yapılması gerekliliğini kanıtlamış olmaktadır. Yardım şartları resmi internet sitelerinde yer almaktadır.

Sosyal Yardım Ödemesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenlerin kullanabildikleri alternatifler oldukça fazladır. Bu neden yüzünden herkesin bireysel olarak karara varması önerilmektedir. Elde bulunan imkanlar çerçevesinde yardım başvurularının iletilmesi için;

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları,

Kaymakamlık ve valilikler,

Belediyeler,

E-devlet sisteminden destek alınabilmektedir.

Yardımların türleri bu alanda da kendini göstermektedir. Bazı yardım başvuruları sadece e-devlet üzerinden alınmaktadır. Muhtaç aylığı bağlatmak isteyenlerin ise doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gitmeleri gerekmektedir. Şahsi başvurular yerine posta yolu ile başvuruda bulunma şansı da vardır. Başvurular otomatik sistemlerce incelendiği için sonuçların açıklanması için uzun sürelere ihtiyaç duyulmamaktadır.