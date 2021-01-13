Sosyal Hayatı Destek Kredisi Verilecek! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankasından müjde

2020 yılı, yaşanan Korona Virüs Salgını yüzünden yeni kararların alındığı bir yıl olarak akıllarda kalmıştır bu sene içerisinde devlet, salgını kontrol altına alabilmek adına alternatif adımlar atmıştır.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması,

Eğitim öğretime ara verilmesi,

Eğlence merkezlerinin kapatılması,

AVM girişlerine HES kodu zorunluluğu getirilmesi akla gelen ilk önemlerdendir.

Bahsedilen salgın önlemleri pandemi yardımlarının yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Çünkü önlemle sayesinde salgının ilerleme hızı büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Ancak bu sefer de ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çekmişlerdir.

Hangi Bankalardan Sosyal Hayatı Destek Kredisi Alınabilecek?

Sosyal Hayatı Destek Kredisi vatandaşların salgın kapsamındaki acil nakit ihtiyaçlarının giderilmesi adına oldukça iyi bir önlem olarak görülmektedir. Kredi paketleri ilk olarak kamu bankaları olan;

Vakıfbank,

Ziraat Bankası,

Halkbank tarafından sunulmuştur.

Zaman içerisinde özel bankalar da salgından etkilenen ekonomiyi desteklemek adına adımlar atmışlardır. Böylelikle vatandaşlar fatura ödemelerinden farklı nakit ihtiyaçlarına kadar kredi edinebilmektedir. Üstelik sosyal hayatın düzenlenmesi adına oluşturulan kredi paketleri diğerlerine benzememektedir. Bu krediler diğer ihtiyaç kredilerinden esnek olmaları ile ayrılmaktadır. Kredilerin esnek olması sayesinde ödeme aşamasında zorluk yaşanmaması hedeflenmektedir.

Sosyal Hayatı Destek Kredisinde Özellikler

60 aya kadar vade,

6 aya kadar erteleme,

Düşük faiz oranları gibi avantaj içeren özellikler bulunmaktadır.

Bankaların hizmet politikaları da sermayeleri de birbirinin aynı değildir.sunumlarında rakamların birbirinden farklı olması da aynı nedenden ileri gelmektedir. Ancak ortalama olarak 3 bin TL ile başlayan kredi olanakları zaman içerisinde 50 bin TL’ye kadar çıkarılmıştır. Kredilerde;

Fakat özelliklerin tümü bir kredi üzerinde toplanmış değildir. Kredi çekecek olan vatandaşların bu neden yüzünden araştırmalarını banka bazlı yapmaları önerilmektedir. Bankalardan isme göre yapılan araştırmalar en net sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Düşük faizli kredi çekmek isteyenler bireysel müşteri hizmetlerinden istifade ederek de bilgi alabilmektedir. Böylece en uygun kredinin seçilmesi sorunsuz olarak gerçekleşmektedir.

Krediden Kimler Yararlanabilecek?

Bankalar ekonomik canlılığın sağlanabilmesi adına vatandaşları düşük faiz oranlı kredilerle desteklemektedir. Bu çerçevede Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketinden genmiş kitlelerin istifade etmesi hedeflenmektedir. Lakin herkese kredi temin edilmesi ilerleyen zamanlarda ödeme sıkıntılarına neden olacaktır. Bundan ötürü krediler genellikle salgın nedeni ile var olan işleri bozulanlara verilmektedir. Bu bağlamda açıklanan şartlar arasında;

Kredi notlarının yüksek olması,

18 yaşın doldurulmuş olması,

Herhangi bir banka ile hacizli olunmaması,

Devam eden bir sigortanın olması,

Başvuruların bireysel şekilde yapılması yer almaktadır.

Başvuru şartlarına uymayanların kredi alması mümkün değildir. Hatta bazı bankalar sigortanın en az 90 günden bu yana devam etmesi şeklinde eklemeler yapmaktadır. Genellikle özel bankalarda yer alan bu şart, yeni işe başlayanların kredi temin edememesi anlamına gelmektedir.

Sosyal Hayatı Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Sosyal Hayatı Destek Kredi başvuruları için pandemi dönemine uygun sistemler hazırlanmış durumdadır. Böylelikle vatandaşlar özellikle ön başvurularını şubeye hiçbir şekilde gitmek zorunda kalmadan tamamlayabilmektedir. Başvurular için;

İnternet bankacılık sistemleri,

Bankaların mobil uygulamaları,

Telefon bankacılığı kullanılabilmektedir.

Kredi onayı alan vatandaşlara bankalar genellikle kısa mesaj üzerinden bildirim yapmaktadır. Kredisine onay alan vatandaşlar istedikleri zaman dilimlerinde şubelere giderek nakitlerini temin edebilmektedir. Yeni yeni gelen uygulamalar sayesinde ikinci aşamada bankaya gidilmeden de kredi alınabilmektedir. Kredi çıkan bireyler nakitlerini otomatik olarak banka hesaplarına aktarabilmektedir. Bu da çekim işlemlerinin ATM’ler üzerinden yapılabileceği anlamına gelmektedir.