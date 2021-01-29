Sosyal Hayatı Destek Kredisi Başvuruları Sürüyor! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Duyurdu!

Krediler sayesinde;

Acil nakit ihtiyaçlarının ortadan kalması,

Borçların ödenmesi,

Ekonomideki para giriş çıkış oranlarının yükselmesi sağlanmaktadır.

Ekonomik durgunluğun giderilmesi için vatandaşlar tarafından genel manada temel ihtiyaç kredileri kullanılmaktadır. Bu tür krediler sosyal hayatın yeniden canlanması amacı ile de verilmektedir. Kamu bankalarında esnaf ya da sanayiciler için miktarı daha yüksek olan krediler de uygun faiz oranları üzerinden alınabilmektedir.

Sosyal Hayatı Destek Kredisinde Son Durum

Kamu bankaları sosyal hayatı destek kredileri konusunda açıklamalarına devam etmektedir. Vatandaşlar kredi kapsamında 10 bin TL nakit elde edebilmektedir. Bu tür rakamlar günlük sıkıntıların çözümlenebilmesi için büyük oranda yeterli gelmektedir. Kredi temininden sonra;

Birikmiş faturaların ödenmesi,

Kiraların ödenmesi,

Temel borçların kapatılması gibi işlemler gerçekleşmektedir.

Kamu bankaları ilk olarak 3 bin ila 5 bin TL arasında kredi tanımlaması yapmıştır. Temel ihtiyaç kredilerinde rakamlar artık 10 bin TL’ye kadar çıkmıştır. Kredi alımları için uygun şartları taşımak ve başvuruları iletmek yeterli olmaktadır. Bankalar asgari ücret üzerinden çalışan vatandaşlar için ise özel olarak 5 bin TL kredi temin etmektedir.

Vakıfbank Sosyal Hayatı Destek Kredi Başvurusu

Kişilerin 18 yaşından büyük olup olmadığına,

Gelir belgelerinin olup olmadığına,

Devam eden bir sigortanın olup olmadığına göre değişim göstermektedir.

Kredi teminlerinde kamu bankalarının kendilerine özel şartları bulunabilmektedir.de kendine has şartlar bulundurmaktadır. Kredi alınabilmesi için kişilerin şahsi şekilde başvuru iletmeleri gerekmektedir. Başvuruların değerlendirmeye alınması ise;

Kredi değerlendirmelerinde kredi notları da önemlidir. Bankaların kırmızı ya da kara listelerinde yer alan vatandaşlara kredi çıkmamaktadır. Bunun haricinde kredi tanımlamaları minimum süre içerisinde gerçekleşmektedir. Vatandaşlar kredi alımı için başvurularda resmi internet sitesinden istifade edebilmektedir. Resmi internet sitesinde özel bir kredi başvuru ekranı bulunmaktadır.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredi Başvurusu

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi konusunda açıklamalarını yayımlamış olan kamu bankalarından biridir. Vatandaşlar banka üzerinden farklı konu başlıkları üzerinden de kredi temin edebilmektedir. Bu konuda özellikle esnaflar ve sanatkârlar kendini şanslı görmelidir. Zira banka, KOSGEB iş birliği üzerinden esnaf ve sanatkârlar için 100 bin TL’ye kadar kredi çıkarmaktadır. Üstelik çıkarılan kredide faiz şartı da aranmamaktadır.

Temel ihtiyaç kredisinde ise oldukça cüzi faiz oranlarının uygulandığı görülmektedir. Bu bağlamda vatandaşların sadece başvurularını iletmeleri beklenmektedir. Bankanın otomatik sistemleri başvuru incelemesini anında başlatmaktadır. İncelemelerin sonunda kredi onayı alanlar şubelere gitmektedir. Gerekli olan kâğıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra kredideki nakit aktarımı gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvuru oranları yüksek olan kredi paketleri arasında yer almaktadır. Bankanın bu anlamda diğer kamu bankaları ile aynı şartları sağladığından bahsetmek yanlış olmayacaktır. Vatandaşlar krediyi temin edebilmek için;

Bireysel olarak şubelere giderek,

Resmi internet sitesi üzerinden,

Ziraat Mobil uygulamasından,

İnternet bankacılığı üzerinden başvurularını iletmek zorundadır.

Başvuruların gönderilmesi ile kredi talep sonuçlarının alınması arasında çok az bir süre bulunmaktadır. Zira banka kaliteli bir inceleme sistemine sahiptir. Bu sayede vatandaşlar gerek kredi notları üzerinden gerek kimlik bilgileri üzerinden anında araştırılmaktadır. Krediye onay alamayanlar yüksek kredi borçları olanlar ya da kredi notu düşük olanlardır. Bunların haricinde kredi temini genellikle kolay şekilde gerçekleşmektedir.