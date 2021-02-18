Sosyal Güvenlik Kurumu Müjdeyi Verdi! 45 Mesleğe Erken Emekli Olma Fırsatı!

Sosyal Güvenlik Kurumu erken emekli olma şansına sahip olan meslek gruplarının sayısında artış kararı aldı. Erken emekli olma imkanı olan meslek sayısı 18’den 45’e kadar arttı. 27 Yeni meslek gruba dahil edildi. Bu mesleklerin çoğunluğu yoğun saha aktivitesi gerektiren yıpratıcı meslekler olarak biliniyor. Hayatlarını bu meslekleri icra ederek kazanan vatandaşların erken emekli olma hakları bulunuyor. Peki erken emeklilik imkanı olan meslekler hangileri? Sizler için araştırdık ve derledik.

Bazı işler diğerlerine kıyasla daha yoğun fiziksel ve zihinsel aktivite gerektirmektedir. Hayatlarını bu tür meslekler icra ederek idame ettiren vatandaşlarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından diğer meslek gruplarına kıyasla daha erken emekli olabilme seçeneği sunulmakta. Peki yeni yapılan düzenleme dahilinde hangi meslek grupları ne kadar erken emekli olabilecek?

Arsenik ve kurşun üzerine meslekler icra edenler 60 ila 90 gün arası daha erken emekli olabilmekte. Cam fabrikaları ve atölyelerinde, çimento fabrikalarında, termik santrallerde, alüminyum fabrikalarında, demir döküm fabrikalarında, itfaiye ve yangına müdahale işlerinde, ihtiyat pilotu olarak, tabip olarak, diş doktoru olarak, eczacı olarak, ebe olarak, hasta bakıcı veya hemşire olarak, toplum sağlığı teknisyeni olarak, fizyoterapist olarak, odyolog olarak, sağlık fizikçisi olarak, anestezi teknikeri olarak, tıbbi laboratuvarda, tıbbi görüntüleme sistemleri teknisyeni olarak, ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak, diyaliz teknikeri olarak, radyoterapi teknikeri olarak, eczane teknikeri olarak ve perfüzyonist olarak çalışan kişilerin 60 gün erken emekli olma hakları bulunuyor.

Cıva ve cıva içerikli üretim işlerinde, demir ve çelik fabrikalarında, asit üreten fabrika ve üretim tesislerinde, radyoaktif madde içeren işlerde, su altı işlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, polis olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde, gazeteci olarak, Türkiye Radyo Televizyon bünyesinde haber hizmetinde bulunarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama organı üyesi olarak, Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak, bakan olarak, ceza infaz kurumu çalışanı olarak çalışan kişilerin 90 gün erken emekli olma hakları bulunuyor.

Yer altındaki madenlerde ve bazı asit üretim tesislerinde çalışan vatandaşların ise 180 güne kadar erken emekli olma hakları bulunuyor.