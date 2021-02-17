Son Gün Bugün! Hemen E-Devlet Üzerinden Reddedin

Artık insanlar;

İletişim,

Sosyalleşme,

Alışveriş gibi alanların tamamı için akıllı cep telefonlarından destek almaktadır.

Özellikle alışveriş siteleri ya da farklı adreslere üyelik ise iletişim bilgilerinin paylaşılmasına yol açmaktadır. Farklı nedenler yüzünden numara bilgileri paylaşılanlar da bulunmaktadır. Sonuçta, vatandaşların cep telefonlarına üye oldukları ya da olmadıkları yerlerden bilgilendirme mesajları gelmektedir. Gelen bilgi mesajları zaman içerisinde sayısını artırmaktadır. Pek çok kişi sırf bu neden yüzünden yeni hat satın almaktadır.

Reddetmeyen Onay Vermiş Sayılacak

Resmî duyurular reklam mesajlarının engellenebileceği yönünde açıklamalarda bulunmaktadır. Ancak bunun için birtakım adımların atılması gerekecektir. Üstelik artık reklam mesajlarının engellenmesi de e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-devlet kullanımı engelleme ya da diğer alanlarda;

Resmî web sitesi üzerinden,

Mobil uygulama üzerinden yapılabilmektedir.

Girişlerin hangi alanlardan yapıldığı hem engel sistemine erişim hem de güvenlik bakımından fark oluşturmamaktadır. Burada önemli olan son güne gelmeden reklamların engellenmesidir. Çünkü hem reklam bildiriminden rahatsız olan hem de sistemi engellemeyenler durumdan sorumludur. Bu tür vatandaşların cep telefonlarına reklam mesaj gönderimi yapılmaya devam edilecektir.

Son Gün Bugün!

isteyenler için e-devlet uzun zamandan bu yaba hizmet sunumu yapmaktadır. Sistem ilk açıldığı zaman bu gibi bir özelliği bulunmadığı bilinmektedir. Ancak zaman içerisinde e-devlet içerisine farklı kurum ve bakanlıklar eklenmiştir. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi de sonradan eklenen özellikler arasında yer almaktadır. Reklam mesajlarından rahatsız olanların sadece bu alanda açıklanmış olan yönergeleri takip etmeleri gerekecektir.

Vatandaşlar için reklam mesajlarını engelleme sisteminde son kullanım tarihi verilmiştir. Ancak sistem kullanımında artık sona gelinmiştir. Siz de reklam mesajlarından rahatsız iseniz engellemek için son günde olduğumuzu unutmamalısınız. Sistem kapanmadan önce e-devlet girişi yaparak rahat bir nefes alabilirsiniz.

E-Devlet Girişi ile Ticari Mesajlar Reddedilebilecek

İYS olarak bilinen İleti Yönetim Sistemi oldukça basit şekilde kullanılmaktadır. Bu neden yüzünden vatandaşların istenmeyen mesajları rahatlıkla reddedebilmesi sağlanmaktadır. Mesajların gönderilmesini istemeyenler e-devlet üzerinden şifreleri ile giriş adımını atmalıdır. Giriş adımından sonra arama bölümüne gelinerek İYS ya da uzun şekli ile aratma yapılmalıdır. Sonrasında sistem zaten otomatik olarak kontrol sayfasına yönlendirmektedir. Bahsedilen alanda;

Onay,

Ret bölümleri yer almaktadır.

Böylelikle vatandaşların istenmeyen reklam mesajları üzerinde tam bir yönetim hakkı elde etmeleri sağlanmaktadır. Sistemin mobil cihazlar üzerinden kullanımı da zor değildir. e-devlet oldukça gelişmiş bir mobil uygulamaya sahiptir. Bu sayede isteyen vatandaşlar sistem kullanımlarını web sitelerinden isteyenler ise mobil uygulamadan tamamlayabilmektedir. Cihazlara mobil uygulama temini de uygulamanın kurulumu da ücretsiz olarak tamamlanan işlemlerdendir.

E-Devlet Girişi Nasıl Yapılır?

Uzun süreden bu yana kullanılmasına karşın ülkemizde halen e-devlet girişi yapmamış olan vatandaşlar bulunmaktadır. Sistem sadece istenmeyen mesajların engellenmesi için değerlendirilmemektedir. Siz de e-devlet girişi yaparak kişisel verilerinizi kontrolden devlet destek yardım başvurularına kadar hemen her alanı değerlendirebilirsiniz. Giriş için kişiye özel şifreler tanımlanmaktadır. Tanımlanan şifrelerin temini;

Mobil banka uygulamalarından,

PTT şubelerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Kişisel şifrelerini alanlar sonraki adımda TCKN ile birlikte girişlerini tamamlamaktadır. Bu aşamadan sonra giriş işlemleri tamamlanmış sayılmaktadır. Sadece hesapların daha güvenli hale getirilmesi açısından alınan şifrelerin değiştirilmesi istenmektedir. Zaten bahsedilen güvenlik istemleri ana ekranda bilgilendirme olarak gelmektedir. Bu sayede hem güvenilir hem de kolay kullanım eşzamanlı şekilde elde edilmiş olmaktadır.