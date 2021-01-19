Son Dakika Faiz Depremi! 32 Günlük Vadeli Mevduat Faizleri Damping Yaptı

Bankaların faiz oranlarını değiştirmiş olması ile birlikte kişiler genel olarak diğer bankalara yöneldi. Birçok banka aktif olarak mevduat hesabı olan müşterileri için avantajlı durum sağlarken yatırım yapmak isteyen kişilerin de önün kesmiş oldu. Ocak 2021 itibariyle 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faizi veren bankalar hangisi konusu da sıklıkla araştırılmaya başlandı.

Mevduat hesabı içerisine yatırım yapmak isteyen kişiler için ise olumsuz bir durum olarak gözlendi. Mevduat hesapları ile birlikte kâr elde etmeyi isteyen kişiler için şu an yatırım yapmanın mantıksız olduğum söylendi. Hesaplara yapılmış olan faiz güncellemeleri genel olarak yatırımı bulunan kişiler için olumlu bir sonuç oldu.

Bankalar 32 günlük mevduata verdiği faiz oranları üzerinde değişiklik yaptı. Bankaların yapmış olduğu değişim ile birlikte birçok kişinin yüzü gülerken yatırım yapmak isteyen kişiler ise başka bankalar aramaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi devlet bankaları tarafından yapılan faiz güncellemeleri içerisinde en uygun faizlerin hangi bankaya ait olduğu da birçok müşteri tarafından araştırılmaya başlandı.

Hoş Geldin Faizine Dikkat!

Hoş geldin faizi genel olarak bankalar uyguladığı en bilindik politikalardan birisidir. Genelde bankaların daha çok müşteri çekebilmek adına uygulamış olduğu bu politika ile birlikte kişiler en fazlaveren bankayı tercih etmektedir. Hoş geldin faizi genel olarak ilk başlarda çok olsa da diğer vade dönemi geldiğinde de diğer bankalardan daha düşük oranlar vermektedir.

Her zaman en yüksek faizi veren bankaları tercih etmek vatandaşlar açısından daha kârlı ve avantajlı olacaktır. Yapılan faiz oranları değişimler ile birlikte kişiler de en yüksek faizi veren bankaları araştırmıştır. Genel olarak bankalar ilk vade için hoş geldin faizlerinde diğer bankalara göre 0,5 veya 1 puan daha fazla faiz vermektedir. Diğer vade döneminde ise normalden daha düşük faiz oranları ile karşılaşılır. Faiz oranlarının detaylı bir şekilde araştırılması gerekmektedir. En yüksek faiz oranı veren banka ile çalışmak kişiler için daha iyi olacaktır.

18 Ocak 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları

QNB Finansbank vadeli mevduat faiz oranı : % 17, 05

: % 17, 05 Turkish Bank vadeli mevduat faiz oranı : % 17, 00

: % 17, 00 ICBC Bank Turkey vadeli mevduat faiz oranı: % 17, 00

% 17, 00 Vakıfbank vadeli mevduat faiz oranı: % 16, 50

% 16, 50 Ziraat Bankası vadeli mevduat faiz oranı: % 15, 50

% 15, 50 Alternatif Bank vadeli mevduat faiz oranı: % 17, 50

% 17, 50 Odeabank vadeli mevduat faiz oranı: % 17, 50

Faizlerin artış gösterdiğini gören vatandaşlar genel olarak bankalarından faiz arttırma talebinde bulundu. Bankalar da genel olarak müşteri kaybetmemek adına tezgah altı faizler adı verilen faizleri de müşterilerine sundu. Bankalar arasında faiz kızışmasına neden olan bu durum ile birlikte bankalar müşteri açısından kapışmaya başladı.

32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları açısından birçok banka geliştirme meydana getirdi. Müşteri kaybetmemek adına yapılan çalışmalar doğrultusunda bankaların faiz oranlarında zirve nokta görüldü.