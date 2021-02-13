SMS Kredi Kampanyası Başladı! İş Bankası SMS İle Anında 50 Bin TL Kredi Veriyor!

Son zamanlarda kredi çekmek isteyen vatandaşlarımız her anlamda daha fazla kolaylık sağlanmakta. Özellikle de acil nakit ihtiyaçları için vatandaşlarımız evrak toplamakla, günlerce kredi sonucu beklemekle uğraşmak istemiyor. Bu nedenle İş Bankası’nda vatandaşlarımız tek bir SMS sonrasında anın 50 bin Türk lirasına kadar nakdi destek sağlıyor. İşte kredinin detayları ve başvuru şekli haberimizde.

Salgın döneminde vatandaşlarımız karşılaştığı anlı ve acil durumlarda arttık. Anlık oluşabilen hastane ya da benzeri masraflar içinse İş Bankası vatandaşlarımızın yanında. Vatandaşlarımıza sadece bir SMS ile anında 50 bin Türk lirasına kadar kredi desteği sağlanıyor. İşte ayrıntılar.

İHTİYAÇ KREDİSİ

Uzun zamandır devam eden salgın nedeniyle sadece vatandaşlarımız ya da ülkemiz değil küresel anlamda birçok insan ve devlet yıpranmış durumda. Psikolojik ve sağlığın dışında maddi anlamda da bizleri yoran bu salgın nedeniyle vatandaşlarımızın ek desteklere olan ihtiyaçları daha da arttı. Bankalar da bu zorlu günlerde yeni kredi kampanyaları başlattı. Bunlardan biri de İş Bankası tarafından sunulmakta.

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

İş Bankası ülkemizde uzun zamandır hizmet veren en köklü bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Her ne kadar özel banka olsa da her zaman vatandaşa destek sunan ve kampanyalar düzenleyen banka şimdi ise bu zor dönemde sadece bir SMS ile 50 bin Türk lirasına kadar ihtiyaç kredi sunuyor.

FAİZ ORANLARI

Bankanın ihtiyaç kredisi için verdiği faiz oranı ise %,50. Bankadan eğer vatandaşlarımız ihtiyaç kredisi çekerse aylık faiz oranları %1,50 üzerinden hesaplanacak. Vatandaşlarımıza sunulan vade ise tüm ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi 36 aydır.

SMS BAŞVURUSU

Acil nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımız ise hiç beklemeden cep telefonları ile başvurularını yapabilirler. Bunun içinse basit bir SMS yeterlidir.

SMS ile kredi başvuru ise şu şekilde olmaktadır;

Önce vatandaşlarımızın NAKİT yazmaları ardından T.C. KİMLİK NUMARALARINI yazmaları KREDİ TUTARINI eklemeleri ve son olarak da AYLIK GELİRLERİNİ belirtmeleri gerekmektedir.

Bu mesajın ise 4402’ye gönderilmesi yeterlidir. Vatandaşlarımız istenilen bilgileri girerken aynı zaman da arada birer boşluk bırakmalıdırlar.