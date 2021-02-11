Sizin De Bankalarda Unuttuğunuz Paralar Olabilir Son Günler! Müdahale Edilmediği Takdirde Devredilecek

Dünya genlinde yayılmaya devam eden yeni tip korona virüs salgını ülkemizde de etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Yaşanan salgın dolayısı ile vatandaşlar ekonomik anlamda çalkantılı bir dönemi geride bırakmak adına mücadele ediyor. Ülkemizde görülen ilk virüs vakasının ardından devlet tarafından toplum sağlığını korumak ve salgının gidişatına yön vermek adına bir takım tedbirler yürürlüğe konmuştu. Bilim kurulu tavsiyeleriyle uygulama konan bu tedbirler arasında vatandaşlar tarafından en yakından hissedilen hiç şüphesiz sokağa çıkma kısıtlamaları oldu. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra kimi kollarda faaliyet gösteren iş yerlerinin faaliyetlerinin de geçici olarak kapanması ile iş yeri sahipleri ve çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlar zor durumda kaldı.

Sağlık bakanlığından alınan veriler ışığında uygulanan tedbirler ile birçok vatandaş gelir kaybına uğradı. Gelir kaybına uğrayan vatandaşlara salgın sürecinin başından itibaren sunulan sosyal yardım kampanyaları ulaşmaya devam ediyor. Sürdürülen bu yardım kampanyalarının yanı sıra vatandaşlar da bireysel olarak bazı arayışlara yönelmiş durumda. Kimi vatandaşlar bankalar tarafından sunulan devlet destekli kredi fırsatlarından yararlanırken kimi vatandaşlar ise mevcut birikimlerini değerlendirebilmek için bankalarda hesap açıyor. Salgın döneminde yatırım amaçlı başta olmak üzere açılan banka hesaplarının artış göstermesi dikkat çekiyor. Ancak bankalar bu noktada vatandaşları uyarmak zorunda kalıyor.

Hesabınızda Para Unutmuş Olabilirsiniz

Salgın döneminin baş göstermesi ile birlikte ekonomide yaşanan çalkantı birçok vatandaşı yakından etkilemişti. Sosyal devlet ilkesi gereği salgın sürecinin başından itibaren sunulan destek paketleri devamlılığını korurken bazı vatandaşlar bireysel önlem almak için kolları sıvadı. Pandemi destek paketlerinden yararlanan vatandaşlar kısa süreliğine rahat bir nefes almıştı. Ancak salgın döneminin beklenenden uzun sürmesi ile birlikte vatandaşlar yeni arayışlara yönelerek uzun vadede kazanç elde etmenin yollarını aradı. Süreçten ekonomik anlamda etkilenmeyerek birikimlerini sağlama almak isteyen vatandaşlar soluğu bankalarda aldı.

Ülkemizde etkisini gösteren virüs dolayısıyla zor günler geçiren vatandaşlar için sunulan devlet desteklerinin yanında bankalar da elini taşın altına sokmuştu. Alınan tedbirler gereği ekonomik anlamda zor durumda kalan vatandaşlara düşük faizli kredi imkânı sunan bankalar fazlasıyla talep görmüştü. Bununla birlikte mevduat hesaplarında belirlediği faiz oranları ile de vatandaşlara uzun vadede gelir kapısı olabilen bankalar vatandaşlarca değerlendirildi. Birikimi olan vatandaşlar paralarını banka hesaplarına yatırmıştı. Ancak bu noktada vatandaşların yatırdıkları hesapta para unutup unutmadıklarını kontrol etmesi gerektiği bankalar tarafından duyuruldu. Vatandaşlar banka hesabımda para var mı sorusuna yönelmiş durumda.

Müdahale Edilmediği Takdirde Devredilecek!

Salgın dönemi ile de artış gösteren banka hesaplarındaki kullanım hakkında önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Gerek salgın döneminde gerekse normal dönemde yatırım veya birikim yapmak adına banka hesaplarından yararlanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamalara göre vatandaşların birikim yapabilmek için bankalarda açtığı hesaplarda unutulan para miktarı milyonlara ulaştı. Sizin de banka hesaplarında unuttuğunuz paralar olabilir. Bankalar bu noktada müşterilerini hesaplarda unutulan para iadesi için gerek SMS gerekse mail yoluyla uyarmaya devam ediyor. Yapılan uyarılara rağmen cevap alınamayan hesaplardaki miktarlar devrediliyor.

Bankalar tarafından yapılan açıklamalara göre banka hesaplarında unutulan para sadece bireysel olmayabiliyor. Şirket, kurum ya da kuruluş hesaplarında da para unutulabiliyor. Birikim sağlayabilmek adına bankalarda açılan bu hesaplarda belirli bir süre hareketlilik sağlanmadığı takdirde hesaptaki para TMSF’ ye devrediliyor. Bankada parası olanlar dikkat başlığı altında çeşitli sitelerde ve iletişim araçlarında dile getirilen konuya rağmen vatandaşlar hesaplarındaki parayı kontrol etmeyebiliyor. Hesaplarındaki paranın zaman aşımına uğrayıp uğramadığını kontrol etmek isteyen vatandaşların ise ilgili banka ile iletişime geçmesi gerekiyor.