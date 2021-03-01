Şirketlerin ilgisini çeken Bitcoin'de dalgalanma!

En büyük kripto para olan Bitcoin'de son zamanlarda büyük dalgalanmalar meydana geliyor. Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli araç üreticisi olan Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasından sonra Bitcoin, 58 bin dolar seviyelerine yükselmiş ve tarihi zirvesini görmüştü. Daha sonra Elon Musk yine devreye girmiş ve "Bitcoin ve Dogecoin'de fazla yüklenme var" açıklamasıyla birlikte Bitcoin'in değerinde ciddi bir düşüş meydana gelmişti. Bitcoin piyasasında meydana gelen ani yükseliş ve düşüşler birçok yatırımcıyı derinden etkiledi. Bazı yatırımcılar milyonlar kaybetti, bazıları ise büyük kârlar elde ettikten sonra Bitcoin'lerini sattı.

Twitter'ın CEO'su Dorsey'in şirketi 3 bin 318 adet Bitcoin aldı!

Bitcoin'de son bir haftada yaklaşık yüzde 17 oranında düşüş meydana geldi. Son 1 gün içindeki artışla birlikte Bitcoin'in değeri 46 bin dolar seviyelerine yükseldi, toplam piyasa hacmi 861 milyar dolar oldu. Kripto para piyasasının toplam hacminin ise 1.41 trilyon dolara çıktığı kaydedildi. Bitcoin piyasasıyla ilgili açıklamada bulunan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, Twitter CEO'su Jack Dorsey’in Square adlı şirketinin 3 bin 318 adet Bitcoin aldığını hatırlattı. Square şirketinin de kripto paraları desteklediğini kaydeden Özgüner, şirketin rezervlerinin yüzde 5'inin Bitcoin'e yatırıldığını belirtti.

"Kripto para piyasası şirketlerin daha çok ilgisini çekiyor"

Jack Dorsey’in şiketi Square'in, Bitcoin hakkında "insanların geleceğini güvenceye almasının yollarından biri" düşüncesini benimsediğini aktaran Özgüner, tahvil satan MicroStrategy şirketinin de Bitcoin'e yatırım yapacağını söyledi. Özgüner, 141 milyar dolardan fazla varlığa sahip olan DoubleLine CEO'sunun da "gelecek dolarda ya da altında değil Bitcoin'de" şeklindei açıklamasını hatırlattı. Her geçen ay daha fazla şirketin Bitcoin'i ve kripto para piyasasını ciddiye almaya başladığını aktaran Özgüner, kripto piyasasında büyüme beklentileri olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 13:54