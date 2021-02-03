Sınav Gözetmeni Olarak 2 Saatte 223 Lira Kazanabilirsiniz! 2021 MEB ÖSYM Sınav Görevi Ücretleri

MEB ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda sınavın yapıldığı binada bina sorumlusu, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen gibi çeşitli görevliler bulunmaktadır. Bu kişiler belirli bir ücret karşılığında sınavlarda görev almaktadır. Kişilerin aldığı görevlere göre ücretler ve bu ücretlerin ödeme tarihleri de değişiklik göstermektedir. ALES sınav görevi başvuruları başladığı için vatandaşlar 2021 yılında sınav görevi ücretleri ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda öğretmenler çeşitli görevler alarak ek gelir elde edebiliyorlar. Her yıl artış gösteren MEB ve ÖSYM sınav görevli ücretlerinin 2021 yılında ne kadar olacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlarda görev alacak öğretmenlerin alacağı ücret maliye Bakanlığı tarafından açıklanan katsayıya göre belli oluyor.

Ocak 2021’den itibaren zamlanan ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ocak-haziran döneminde geçerli olacak.

2021 MEB SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

Ocak-haziran döneminde gerçekleşecek olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liseye geçiş sınavı/mazeret sınavlarında görev alacak öğretmenlerin alacağı ücretler şu şekildedir;

•Bina sınav komisyon başkanı 265,40 lira

•Bina komisyon üyesi 237,47 lira

•Salon başkanı 230,48 lira

•Cezaevi salon başkanı 230,48 lira

•Gözetmen 223,50 lira

•Cezaevi gözetmen 223,50 lira

•Yedek gözetmen 167,63 lira

•Yardımcı engelli gözetmen 279,34 lira

•E-sınav uygulama sorumlusu 209,54 lira

•E-sınav salon başkanı 181,60 lira

•E-sınav salon gözetmeni 167,62 lira

2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

YKS, YDS, ALES, DGS ve diğer ÖSYM sınavlarında 2021 yılında görev alacak öğretmenlere ödenecek tutarlar şu şekildedir;

Bina Sınav Sorumlusu 396 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 264 TL

Bina Yöneticisi 264 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı 237 TL

Salon Başkanı 237 TL

Gözetmen 198 TL

Yedek Gözetmen 158 TL

Yardımcı Gözetmen 264 TL

ALES SINAV GÖREVİ TERCİH EKRANI AÇILDI

25 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan ALES sınavında görev almak isteyen öğretmenlerin talebinde bulunacağı sistem açıldı. Öğretmenlere ALES sınavında görev talep etmeleri için 9 Şubat tarihine kadar süre verildi.