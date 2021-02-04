Şimdi ATM Giderek 50 Bin TL Kadar Para Alabilirsiniz

Bankalardan;

10 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi almak,

Kredi taksitlerini 3 ila 6 ay arasında ertelemek,

Artan, azalan, sabit miktarları ödeme planları hazırlamak,

Düşük faiz oranlarından yararlanmak gibi avantajlar elde edilebilmektedir.

Banka politikaları değişken olduğu için her banka üzerinden ayrı araştırmaların yapılması da önerilmektedir.

ATM’ler Hizmet Sistemlerini Güncelledi

Banka kredi başvuru yöntemleri salgın kapsamında online sistemler üzerinden ayarlanmıştır. Ancak özellikle ilk dönemlerde başvurudan sonra son adımlar için şubelere gidilmesi gerekmiştir. Bu sistem son güncellemelerle birlikte ortadan kalkmıştır. Tabi halen belli istisnalar bulunmaktadır. Ancak banka şubeleri salgın şartlarına adapte olduğu için şubelere gitmek ilk zamanki kadar tehlikeli değildir.

Şubelere gitmeyen vatandaşlar kredi onaylarını aldıktan sonra çektikleri krediyi hesaplarına aktarabilmektedir. Kısa süre içerisinde hesaplara gönderilen kredilerin kullanımı ATM’ler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Zaman fark etmeksizin ATM çekimleri 50 bin TL’ye kadar çıkarılabilmektedir.

Artık Bankaya Gitmeden Kredi Çekmek Mümkün

Vatandaşların bankaya gitmeden kredi çekmek için online sistemleri kullanmaları gerekmektedir. Artık hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda internet bankacılık işlemleri gelişmiş şekilde sunulmaktadır. Bu sayede vatandaşlar istedikleri kredi sistemlerine;

İnternet bankacılığı,

Mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabilmektedir.

ATM’ler Üzerinden Kredi Çekme İmkânı

Başvurularda bankaların resmi internet siteleri üzerinden de kullanılabilecek içerikler eklenmektedir. Bankaların online sistemleri başvurulardan sonraki süreci kısa mesaj olarak bildirmektedir. Bu sayede kredi alma hakkı kazananlar da kazanamayanlar da içerikleri takip etmiş olmaktadır. özellikle mevduat hesaplarının bulunduğu bankalardan kredi çekmek daha kolaydır. Çünkü bu tür bankalar kredileri hesaplara otomatik olarak aktarmaktadır. Böylece çekimler ATM’lerden yapılabilmektedir.

ATM’lerden kredi çekimlerinin yanı sıra başvuruları da geçtiğimiz günlerde gündem oluşturmuştur. Salgın yüzünden şube işlemleri mümkün olduğu kadar;

Banka internet siteleri

Mobil bankacılık,

ATM sistemleri üzerinden halledilmeye çalışılmaktadır.

Bilmeyenler için ATM’ler aracılığı ile para aktarımından fatura ödemelerine kadar hemen her işlem yapılabilmektedir. Vergi ödemelerinde de ATM kullanımı mümkündür.

Gerçekleştirilen yenilikler çerçevesinde artık kimi ATM’ler üzerinden kredi başvurusu da gerçekleştirilebilecektir. Ancak bunun için de mevduat hesap bulunan banka üzerinden hareket edilmesi gerekmektedir. Böylelikle vatandaşların kredi başvurularında da alımlarında da herhangi bir yetkili ile irtibat kurmaları gerekmeyecektir. Durum bankadan bankaya değişim gösterebilmektedir. Detaylı bilgi ise bankaların resmi internet sitesinde duyuru kısmından açıklanmıştır.

Avantajlı Kredi için Başvurular Nasıl Gerçekleştirilecek?

Vatandaşların uygun faiz oranlı kredi başvurularından önce başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Öncelikle salgın döneminde nakit ihtiyacı maksimumlara ulaşmıştır. Bu neden yüzünden bankalar daha kolay ihtiyaç kredisi vermektedir. Ancak ihtiyaç kredisinin kolay verilmesi herkesin alabileceği anlamına gelmemektedir. Kredi alımlarında;

Kredi puanlarının düşük olmaması,

On sekiz yaşın geçilmesi,

Belli sürelerden bu yana sigortalı devam eden bir iş olması şeklinde şartlar aranmaktadır.

Şartları sağlamak konusunda sıkıntı yaşamayanlar ister şubelerden ister internet üzerinden kredi başvuru taleplerini iletebilmektedir. Bu bağlamda mobil bankacılık işlemlerinin kullanımı da mümkündür. Mobil bankacılıkta her bankanın farklı bir uygulaması bulunmaktadır. Uygulamalar güvenilir oldukları gibi ücretsiz şekilde temin de edilebilmektedir. Böylece uygulama kullanımından kaynaklı sorunlar da yaşanmamaktadır.