Sıfır ve 2. El Araba Piyasası Perişan! Vatandaş Ayaklandı! Araç Piyasası Sert Düştü

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs ülkemizi de etkisi altına aldı. Yaşanan salgın dönemi beraberinde ekonomik anlamda bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Salgın döneminin doğal bir getirisi olarak görülen ekonomik problemler birçok sektörde olduğu gibi otomobil sektöründe de kendini hissettirdi. Mevcut otomobil imalatı yapan fabrikalar araçlar için gerekli görülen parçaların yurtdışından temin edilmesi sebebi ile üretime ara vermişti. Ortaya çıkan virüsün yayılmasını önlemek adına alınan bu önlem ülke içindeki ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşanmasına sebep oldu.

Salgının seyrini kontrol altına almak ve toplum sağlığını korumak adına alınan tedbirler kapsamında yurt içinde de otomobil üretimi askıya alınmıştı. Mevcut durum gereği alınan tedbirler sıfır araç üretiminde duraksamaya sebep olunca ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş bekleyen vatandaşlar ciddi bir artışla karşı karşıya kalmıştı. Özellikle metrobüs, otobüs gibi kalabalık toplu taşıma araçlarından uzak kalarak korona virüs ile mücadele kapsamında kendi tedbirlerini almak isteyen vatandaşlar yaşanan artışlara karşı çeşitli sosyal medya platformları başta olmak üzere birçok kitle iletişim araçlarında ciddi tepki gösterdi.

İkinci El Araç Piyasasına Soğuk Duş

Salgın sürecinde sıfır araç üretiminin sekteye uğraması ile birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan ciddi artış karşısında vatandaşlar adeta ayaklandı. Özellikle salgın döneminde kalabalık ortamlardan uzak kalmak zorunda kalan vatandaşlar başta olmak üzere birçok vatandaş konuyu defalarca dillendirmişti. Vatandaşlar devlet tarafından bir denetleme yapılması yönünde taleplerini yinelerken Tİcaret Bakanlığıdüzenleneceğini duyurdu. Düzenlenecek olan bu ihalede uygun fiyata ikinci el araç sahibi olmak mümkün. Yine vatandaşlar tarafından devletinile piyasaya yön vereceği de tartışmalara konu olmuştu. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmazken yetkililerin piyasayı kontrol altına almak adına çalışmalara devam ettiği biliniyor.

Ülkemizde de yaşanan pandemi döneminde vatandaşlar gerek kendi sağlıklarını gerekse toplum sağlığını korumak adına toplu taşıma kullanımından uzaklaşmak istiyor. Toplu taşıma kullanımını azaltmak isteyen vatandaşlar en ucuz ikinci el araçlar ile ilgili ciddi araştırmalar yapıyor. Uzun süredir fiyatların yükselmesinden dolayı şikâyetçi olan vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna da cevap arıyor. Sıfır araç üretiminin sekteye uğraması ile birlikte fahiş fiyatlar ile vatandaşların karşısına çıkan ikinci el otomobil piyasası son dönemlerde bir hayli çalkantılı. Fiyatların neredeyse sıfır araçlara yaklaştığı piyasada vatandaşlar pahalılıktan dem vurarak araç satın almıyor. Vatandaşlar araç satın almayınca ortaya çıkan düşüşün oranı ile yüzde kırk civarında.

Yaklaşık iki üç ay öncesine kadar ikinci el otomobil piyasasında hâkim olan hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı. Çeşitli bölgelerde ikinci el araçların pazarlanması amacıyla kurulan otomobil pazarlarındaki seyreklik mevcut düşüşü gözler önüne seriyor. İkinci el araç satışlarındaki düşüşün yüzde otuz, kırk civarında olduğunu söyleyen galericiler vaka sayılarının azalması ve faizlerin düşmesi ile birlikte piyasanın tekrar hareketleneceğini söylüyor. İkinci el otomobil piyasasında görülen düşüş ise birçok vatandaşa şu an ikinci el araç alınır mı sorusunu sordurtuyor. Vatandaşlar bu konudaki araştırmalarına devam ederken fiyatların daha da düşmesini ümit ediyor.

Şu An İkinci El Araba Alınır Mı?

Birçok vatandaşın merak ettiği konuya dair açıklamalar bilirkişilerden geldi. İkinci el araç ne zaman alınır sorusunun yanıtı uzmanlarca yaşanan piyasa düşüşü göz önüne alınarak şu an olarak yanıtlandı. Yazın tekrar fiyat artışı bekleyen uzmanlar vatandaşlara şu an ikinci el araç satın alabileceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 10:00