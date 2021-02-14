Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Sonunda Başladı! Herkes Bu Faizsiz Krediyi Bekliyordu

2021 yaz aylarında uygulanan düşük faizli kredilerin sona ermesiyle birlikte faiz oranları neredeyse her hafta yükselmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek kredi kullanımı gerçekleşti. Buna bağlı olarak araç ve konut alımlarında da yeni rekorlar kırıldı. Bu fırsatı kaçıran vatandaşlarımız ise dört gözle düşük faizli kredi kampanyalarının yeniden gelmesini bekliyorlardı. Bu beklenti gerçek oldu ve sıfır faizli taşıt kredisi kampanyası başladı. Pandemi nedeniyle büyük markalar araç üretimlerini durdurmuş ve 2021 model araçlar dağıtıma çıkmamıştı. Normalleşme planlarının devreye alınmasıyla birlikte yeni model araçların satışları başladı. Salgın nedeniyle büyük zarara uğrayan üretici firmalar bankalarla yaptığı anlaşmalar sonucunda sıfır araçlar için sıfır faizli kredi imkanı sunmaktadır. Son başvuru tarihi için sadece iki hafta kaldı.

SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

Sıfır araç almak isteyenler için sıfır faizli kredi kampanyası ilk olarak FORD tarafından başlatıldı. Ford bazı araç modelleri için sıfır faizli kredi imkanı sunarken, modellere göre 0,49 ve 0,99 faiz seçeneğiyle kredi fırsatları da sunulmaktadır. Firma tarafından paylaşılan fiyat listesi ve bilgilendirme raporuna göre; Ford Kuga 12 ay vadeli taşıt kredisi sıfır faizli olarak verilmektedir. Ford Fiesta, Ford Focus, Ecosport, Mondeo, S-Max ve Galaxy model araçlarda 24 ay vade seçeneğiyle 60 bin liraya kadar %0,99 faiz oranı sunulmaktadır.

Ford markasının gözdesi Tourneo Courier Journey modeli için 12 ay vadeli 30 bin TL üst limitli %0,49 faiz oranıyla taşıt kredisi imkanı sunuluyor. Ford tarafından yapılan açıklamaya göre peşin alımlarda da müşterilere ciddi oranda indirim yapılacağı belirtildi.

Sıfır faizli taşıt kredisi imkanı sunan bir diğer firma Nissan oldu. Firma tarafından düzenlenen 2021 yılı kampanyası dahilinde Nissan Qashqai 100.000 TL üst limitli 12 ay vadeli kullanımlarda faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Nissan Micra modeli için ise 60 bin liraya kadar 12 ay vadeli %0,99 faiz oranı sunuluyor.

Skoda markası ise Kamiq, Fabia, Kodiaq ve Suberb araç modelleri için %0,99 faiz oranıyla kredi imkanı sunmaktadır. Fabia için 50 bin lira üst limit belirlenirken, diğer araç modelleri için 100 bin liraya kadar taşıt kredisi desteği verilmektedir.

Geçtiğimiz yılın en çok satılan otomobillerinden Fiat Egea ise 100 bin TL 12 ay %0,99 faiz oranı fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

BANKALARIN TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında da değişiklik meydana geldi. Hayalinizdeki araç modelleri bu modellerden biri değilse veya ikinci el araç almayı düşünüyorsanız bankalar tarafından uygulanan güncel taşıt kredisi faiz oranları şu şekildedir.

Garanti Bankası %1,49

ING Bank %1,54

İş Bankası %1,45

TEB %1,49

Akbank %1,54

Denizbank %1,79

Halkbank %1,58

Vakıfbank %1,48

Ziraat Bankası %1,64

İş Bankası üzerinden örnek 100.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi kullanımı için hesaplama işlemleri şu şekilde; aylık taksit tutarı 1.880,67 TL ve geri ödenecek toplam tutar 69.954,12 TL şeklindedir.

ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Pandemi sonrasında fiyatını neredeyse ikiye katlayan araç fiyatları için vatandaşlarımızın isyanı devam ediyor. Yüksek fiyat nedeniyle vatandaşlarımız araç almayarak piyasaları protesto etmeye devam ediyor. İkinci el araç almıyorum kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız araç fiyatları düşene kadar araç almamak için birlik olmuş durumunda. Galericiler ise fiyatların şuan durgun olduğunu ancak bahar aylarıyla birlikte fiyatların yeniden yükselmeye başlayabileceğini belirtiyorlar. 20 yaşındaki araçlar için 70 bin TL, 80 bin TL istenmesi ise vatandaşlarımızı çileden çıkartıyor. Alıcı ve satıcılar arasındaki bu çatışma nasıl çözülecek hep birlikte göreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 18:15