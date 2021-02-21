Sicili Bozuk Olana ve Kredi Notu Düşük Olana Müjde! 60 Ay Vadeli 20 Bin Lira Kredi Verilecek!

Global Covid-19 salgınının getirdiği zorluklar sonrası birçok insan işlerini kaybetti, kapattı ya da işleri durma noktasına geldi. Dolayısıyla neredeyse her evde ekonomik kriz tehlikesi boy gösterdi. Birçok vatandaşımız ise çareyi kredi çekerek rahat bir nefes almakta buldu. Buna rağmen kredi sicilinde sorun olan kimseler bu rahatlığı yaşayamadı. Son gelen bilgilere göre ise bankalar kredi sicili bozuk ya da problemli olan vatandaşlar için 20 bin Türk Lirası’na kadar kredi verebileceklerini açıkladılar.

SİCİLİ BOZUK OLANLARA VE KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA KREDİ VEREN BANKALAR

Kredi notu düşük ve kredi sicili bozuk olan kimselere bankalar tarafından kredi ikanı sağlanabileceğinin haberlerinin ardından insanlar hangi bankaların kredi vereceğini araştırmaya başladılar. Kredi notu düşük olanlara ve kredi sicili bozuk olanlara 60 ay vadeye ve 20 bin TL’ye kadar kredi veren bankalar Aktifbank, Fibabanka, Burgan Bank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti BBVA olacak.

Geçmişte zamanında ödeme yapmadığı için kredi notu düşen vatandaşlar ve kredi sicili bozuk olanlar yukarıda söz ettiğimiz bankalardan kredi çekebilecekler. Fakat ne yazık ki icralık olan müşterilerin bankalardan kredi çekebilmesi için önce mevcut durumda bulunan borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

Bankalardan düşük limitlerle de olsa kredi çekebilen vatandaşlar, geri ödemelerini düzenli bir şekilde yapması durumunda kredi sicillerini düzeltebilecek ve kredi notunu yükseltebilecekler.

Ayrıca Ziraat Bankası 60 ay vade ve 20 bin TL kredi fırsatına ek olarak emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyan müşterileri için 20 bin TL’den fazla miktarda kredi imkanı verebileceğini açıkladı. Daha sonrasında Ziraat Bankası tarafından yapılan bu kampanyanın diğer kamu bankaları tarafından da uygulanacağı kamuoyuna bildirildi. Özel bankalar için ise Şekerbank, Burgan Bank, Denizbank, Odeabank, ICBC Bank, HSBC Bank ve ING Bank gibi büyük bankalarda emekli maaşını taşıyan müşterilerine kredi olanağı sağlayabileceklerini 60 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı ile duyurdu. Bu sayede kredi sicili bozuk ya da kredi notu düşük olan vatandaşların kredi kullanabilmesinin önü açıldı.