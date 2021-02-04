Sicil Affı Yeni Anayasaya Giriyor! Kulislerden güzel haberler var!

Gündem gelişmeleri hem salgın hem de yönetim adımları çerçevesinde değişim göstermektedir. Yeni anayasa konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilmiştir. Erdoğan, komisyon toplantısının ardından gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında;

Yeni anayasa,

Salgının seyri,

Yeni eğitim kararları,

İthalat ve ihracat rakamları,

Sosyal destek ödemeleri gibi önemli konuların son gelişmelerini paylaşmıştır.

Yeni anayasanın gündeme getirilmesi konusu 82 Anayasası içerikleri ile alakalıdır. Erdoğan, 82 Anayasası üzerinde pek çok değişim yapıldığını ancak yine de yeterli olmadığını vurgulamıştır. Bu neden yüzünden tekliflerden olumlu yanıtların gelmesi halinde ivedilikle anayasa çalışmalarının başlaması gerektiğini vurgulamaktadır.

Yeni Anayasa Gelişmeleri

Anayasa değişimi ülkemizde daha önceki zamanlarda da gündem oluşturmuştur. Ancak muhalefet kanadının uygulamaları neticesinde istenen sonuçlar alınamamıştır. Erdoğan bu kez sürecin ilk olarak Cumhur İttifakı içerisinde görüşüleceğinden bahsetmiştir. Sonrasında ise konu meclis birimlerine taşınacaktır.

Partilerin uzlaşması halinde;

Tüm maddeler tartışılarak,

Şeffaf,

Adaletli olarak bir anayasa çalışması başlatılacaktır.

Yeni anayasa konusunun gündem yaratması sicil affı bekleyen vatandaşların umutlanmasına yol açmıştır. Çünkü yeni anayasada bu konunun değişmesi beklenmektedir. Fakat henüz anayasa hakkında net adımlar atılmış değildir. Bu neden yüzünden sicil affı konusu ile alakalı olarak net cümleler kullanılması hatalı yönlendirmelere neden olacaktır.

Yeni Anayasada Sicil Affı Mı Olacak?

Affın getirileri,

Kimlerin yararlanabileceği,

Başvuruların ne şekilde yapılacağı şeklinde konu başlıkları hazırlıklar kapsamında sayılmaktadır.

Merak edilenkonusu ile alakalı olarak kısa süre içerisinde bir açıklama yapılması beklenmektedir. Bu sayede süreç açısından daha kesin veriler ışığında görüşme sağlanması garantilenecektir. Yine de yetkili birimlerin sicil affı konusunda çalışmalar başladığı bilinmektedir.

Affın gelmesi sayesinde salgın döneminin her vatandaş tarafından rahat şekilde atlatılması beklenmektedir. Bilindiği üzere hem kamu bankaları hem de özel bankalar salgına özel krediler temin etmektedir. Ancak sicilleri bozuk olduğu için kredilerden istifade edemeyen vatandaşlar bulunmaktadır. Bu kesimde yer alanlar kara listeden çıkmadıkları süre boyunca bankalardan kredi alabilmek şansı elde edemeyeceklerdir.

Sicil Affından Kimler Yararlanabilecek?

Sicil affından kimler yararlanabilir sorusu geçmiş yıllardan elde edilen veriler üzerinden yanıt alabilmektedir. Öncelikle bu affa konu olabilmek için bankalarla ciddi sorunlar yaşanması lazımdır. Özellikle bankaların kara listelerinde yer alan vatandaşlar aftan ilk yararlanacaklar kategorilerindedir. Fakat kara listede yer alıyor olmak aftan yararlanabilmek için yerine getirilmesi gerekli olan tek şart değildir. Af için;

Geçmiş dönem banka borçlarının ödenmesi

Var olan borçların yapılandırılması,

Yapılandırılan borçların belli miktar taksitlerinin ödenmesi gibi ek şartlar yer almaktadır.

Şartlar her dönem değişim gösterebilmektedir. Bu neden yüzünden affın gelmesi halinde yeni şartların yayımlanması da beklenmektedir. Açıklanacak olan şartlara uygun olan vatandaşlar başvurularından sonra aftan istifade edebileceklerdir. Böylelikle kişilerin sicilleri temizlenmiş olacaktır.

Sicil Affının Yararları Neler?

Gelmesi muhtemel olan sicil affı yararları bakımından istenmektedir. Öncelikle vatandaşların geçmiş dönemlerde bankalarla yaşadıkları sorunlar geleceklerini de etkilemektedir. Bu neden yüzünden istedikleri kredileri temin edemeyen yüz binlerce vatandaş bulunmaktadır. Aynı şekilde bankaların kara listelerinde olanlar için kredi kartı temini de olanaklar kapsamında değildir. Sicil affından sonra;

Kredi çekme işlemleri

Kredi kartı talepleri sorunsuz olarak tamamlanacaktır.

Affın vatandaşlara psikolojik olarak etkileri olacağı da kesindir. Ülkemizde acil nakit ihtiyaçları krediler üzerinden sağlanmaktadır. Af gelmesi halinde kara listede olan vatandaşlar da gelecekleri daha güvenilir şekilde inşa etme hakkı yakalayacaktır. Bunlardan ötürü sicil affı konusundaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.