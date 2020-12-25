Sicil Affı Bekleyenlere ve Kredi Notu Düşük Olanlara 50 bin TL Kredi Fırsatı

Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi gibi birçok kredi çeşidi için insanlar bankalara başvurmuştur. Daha önce hiçbir bankadan kredi almayan kişiler bu işlemlerini kolaylıkla halledebilmiştir. Bankalardan daha önce çeşitli ihtiyaçları dolayısıyla kredi almak zorunda kalan fakat ödemelerini gerçekleştiremeyen kişilerin ise kredi sicilleri bozularak olumsuz yönde etkilenmiştir. Kredi sicilleri bozuk olan kişiler ise bankalardan yeniden kredi çekme işlemi gerçekleştirmek istediklerinde ise bu sorunla karşı karşıya kalmışlardır.

Kredi sicilinin bozulması demek bankalardan yeni bir kredi çekilemeyeceği anlamına gelmektedir. Ödemekte güçlük çeken veya hiçbir şekilde ödeme yapamayan kişiler için ise nakit ihtiyacı had safhaya ulaşmıştır. 2020 yılına damga vurmuş olan korona virüs salgını ile birlikte birçok iş yeri ve firma çalışma saatlerinde kısıtlamaya gitmiştir. Bu kısıtlamalar işçilerin maaşları konusunda da olumsuz etkiler bırakmıştır. Kredi çeken kişiler ise maaşlardaki bu kısıtlamalar sebebiyle ödeme konusunda da zorluk yaşamışlardır. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen kişiler bankalara kredi başvurularında bulunarak bu sıkıntıyı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Bankaya yapılan başvurular sonucunda banka başvuruyu yapan kişiyi değerlendirmeye ve incelemeye alır. İnceleme sonucunda başvuru yapan kişiyle ilgili herhangi bir sorun bulunmaması durumunda ise işlem kolaylıkla halledilebilir. Bankalar başvuru yapan kişide ilk olarak sabit maaş durumuna göz atar ve kredi sicil durumu sorgulaması gerçekleştirir. Sicil durumu bozuk olan kişiler ise kredi imkânlarından yararlanamaz.

Kredi Sicil Kaydı Neden Bozulur?

Kredi birçok insanın nakit ihtiyacını karşılamak için başvurduğu yollar arasında yer almaktadır. Bankalardan çekilen krediler belirli faiz oranları ve vadeyle insanlara verilmektedir. Bankanın belirlediği vadelerde ödeme gerçekleşmediği takdirde ise sicil puanı etkilenir ve bir süre sonra da sıfırlanır. Uzun süre ödeme gerçekleşmediği takdirde ise sicil puanı 0’ın altına düşer ve kişi bankalar tarafından kırmızı çizgiyle işaretlenir. Kırmızı çizgiyle işaretlenen kişiler başka bir banka tarafından kredi çekemez.

Kredi Notu Düşük Olanlara Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Garanti BBVA

Bireyler çeşitli ihtiyaçları için bankalardan kredi çeker ve banka ile yapılan anlaşma süre içerisinde onlara geri ödeme sağlar. Geri ödenme sağlanmadığı takdirde ise kredi sicili bozulur ve başka bir kredi çekme işlemi gerçekleşemez. Kredi notu düşük olanlara ise bazı bankalar tarafından belirli şartlar dâhilinde kredi verilir.ise şunlardır.

Vatandaşlar şubelere giderek başvuru yaptıklarında alt limiti 1.000 TL olan kredilerden faydalanabilir. Öte yandan son 3 ay içerisinde sabit olarak sigortalı çalışan kişilere de kredi notu düşük olsa da 40 bin TL’ye varan krediler verilmektedir.

Ziraat Bankası

Bireyler kredi notları düşük olsa da Ziraat Bankası üzerinden kredi çekebilirler. Son altı ay içerisinde sigortalı olarak çalışıyorlarsa bankadan 60 bin TL’ye varan kredi fırsatlarından yararlanabilirler. Bireyler kefil ve teminat göstermek zorundadırlar.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ihtiyaç kredi kapsamında kredi puanı sıfır olan vatandaşlar için kredi imkânı sunacak. Son üç aylık süreç içerisinde sigortalı olarak çalışan kişiler için krediler verilebilecek. 60 aya varan vadelerle kişiler bu fırsatlardan yararlanabilecek ve kefil ve teminat sunulması durumunda da alınabilecek olan kredi artış gösterecektir.